Wypożyczeni: Odpadli z Pucharu Polski

Wczoraj odbyły się mecze Pucharu Polski z udziałem drużyn, do których wypożyczeni są zawodnicy Legii. Wszystkie ekipy pożegnały się z turniejem. 



Termalica Bruk-Bet Nieciecza remisowała 2-2 z Widzewem Łódź po regulaminowym czasie gry. Ostatecznie górą był RTS, który wygrał w karnych 5-4. Igor Strzałek oglądał spotkanie z wysokości ławki rezerwowych.


Pogoń Grodzisk Mazowiecki uległa 0-1 Lechii Gdańsk. Jakub Adkonis rozegrał pełne zawody. Stanisław Gieroba został zmieniony w 61. minucie przez Mateusza Szczepaniaka. Natomiast Oliwier Olewiński przesiedział mecz na ławce.


Pogoń Siedlce przegrała 0-2 w Legnicy z miejscową Miedzią. Bartosz Dembek zaliczył kolejne spotkanie w pełnym wymiarze czasowym. Natomiast Jakub Zbróg zaliczył 77 minut.




