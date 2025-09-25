Wypożyczeni: Odpadli z Pucharu Polski

Czwartek, 25 września 2025 r. 13:23 Fumen, źródło: Legionisci.com

Wczoraj odbyły się mecze Pucharu Polski z udziałem drużyn, do których wypożyczeni są zawodnicy Legii. Wszystkie ekipy pożegnały się z turniejem.

Termalica Bruk-Bet Nieciecza remisowała 2-2 z Widzewem Łódź po regulaminowym czasie gry. Ostatecznie górą był RTS, który wygrał w karnych 5-4. Igor Strzałek oglądał spotkanie z wysokości ławki rezerwowych.





Pogoń Grodzisk Mazowiecki uległa 0-1 Lechii Gdańsk. Jakub Adkonis rozegrał pełne zawody. Stanisław Gieroba został zmieniony w 61. minucie przez Mateusza Szczepaniaka. Natomiast Oliwier Olewiński przesiedział mecz na ławce.





Pogoń Siedlce przegrała 0-2 w Legnicy z miejscową Miedzią. Bartosz Dembek zaliczył kolejne spotkanie w pełnym wymiarze czasowym. Natomiast Jakub Zbróg zaliczył 77 minut.



