Wyniki 3. kolejki 1. ligi
W weekend rozegrano mecze 3. kolejki 1. ligi rugby. Legia odniosła pierwsze zwycięstwo w sezonie. Legioniści zajmują obecnie 6. miejsce w tabeli. Prowadzi Hegemon z kompletem punktów, a tuż za nim plasuje się Sparta.
3. kolejka:
Hegemon Mysłowice 64-17 (38-0) Arka Rumia
Sparta Jarocin 31-24 (21-7) RKS Skra Warszawa
Rugby Wrocław 29-33 (14-12) Legia Warszawa
Posnania Rugby Club 86-22 (50-0) Wataha Zielona Góra
