Wyniki 5. kolejki Ekstraklasy

Redakcja, źródło: Legionisci.com

W weekend rozegrano mecze 5. kolejki Futsal Ekstraklasy. Na czele tabeli plasuje się Constract Lubawa, ale tyle samo punktów ma Eurobus Przemyśl. Legia zajmuje aktualnie 11. miejsce. 




5. kolejka:
BSF Bochnia 2-2 We-Met Futsal Club Kamienica Królewska
Legia Warszawa 2-3 (0-1) Rekord Bielsko-Biała
Śląsk Wrocław 2-5 (0-4) Eurobus Przemyśl
Ruch Chorzów Futsal 1-6 (0-1) Piast Gliwice
FC Toruń 7-3 (4-1) Dreman Opole Komprachcice
Futsal Świecie 2-4 (0-1) Red Dragons Pniewy
Futsal Leszno 5-4 (3-4) Widzew Łódź
Constract Lubawa 8-0 (4-0) AZS UŚ Katowice 


