Bez legionistów w najlepszej jedenastce 10. kolejki
W ramach 10. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa wygrała na własnym stadionie z Pogonią Szczecin 1-0. Po tej serii gier żaden z zawodników stołecznego zespołu nie trafił do najlepszej jedenastki. Wśród wyróżnionych nie znalazł się również żaden zawodnik szczecińskiej drużyny.
Jedenastka 10. kolejki:
Frantisek Plach (Piast) - Zie Ouattara (Radiomiak), Michał Nalepa (Zagłębie), Marcel Pięczek (Korona) - Adam Radwański (Zagłębie), Mateusz Klich (Cracovia) - Wiktor Długosz (Korona), Marcel Pietuszewski (Jagiellonia), Leandro Sanca (Piast) - Leonardo Rocha (Zagłębie), Mikael Ishak (Lech)
