fot. Ekstraklasa
Bez legionistów w najlepszej jedenastce 10. kolejki

Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W ramach 10. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa wygrała na własnym stadionie z Pogonią Szczecin 1-0. Po tej serii gier żaden z zawodników stołecznego zespołu nie trafił do najlepszej jedenastki. Wśród wyróżnionych nie znalazł się również żaden zawodnik szczecińskiej drużyny.



 


Jedenastka 10. kolejki:

Frantisek Plach (Piast) - Zie Ouattara (Radiomiak), Michał Nalepa (Zagłębie), Marcel Pięczek (Korona) - Adam Radwański (Zagłębie), Mateusz Klich (Cracovia) - Wiktor Długosz (Korona), Marcel Pietuszewski (Jagiellonia), Leandro Sanca (Piast) - Leonardo Rocha (Zagłębie), Mikael Ishak (Lech)





Komentarze (1)

Żona Barnaby - 40 minut temu, *.orange.pl

Ishak? Oglądałam ostatnie pół godziny meczu Lecha i dopiero w końcówce zauważyłam, że on w ogóle na boisku jest. To chyba jakiś gagatek dopierał tych graczy.

