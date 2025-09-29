LK: Weekendowe wyniki rywali Legii. Tylko Samsunspor nie wygrał

© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

W meczu 6. kolejki Gibraltar Football League Lincoln Red Imps wygrał z Europa Point FC aż 7-0. Lincoln zajmuje obecnie 2. miejsce w tabeli z 3 punktami straty do lidera i dwoma spotkaniami rozegranymi mniej.

W meczu 8. kolejki Barcragujn chumb Noah Erywań wygrał 2-0 z ostatnim w tabeli FC Araratem Erywań. Choć goście od 39. minuty grali w osłabieniu, przyszły rywal Legii długo nie potrafił tego wykorzystać, a oba zwycięskie gole zdobył dopiero w doliczonym czasie drugiej połowy, z czego pierwszy z rzutu karnego. Noah awansowała na 1. miejsce w tabeli, z taką samą liczbą punktów co 2. Urartu, ale ma rozegrany 1 mecz mniej.

W meczu 10. kolejki Chance Ligi Sparta Praga ograła na wyjeździe Banik Ostrawa, z którym Legia mierzyła się jeszcze niedawno w 2 rundzie el. Ligi Europy. Goście ustanowili ostateczny wynik meczu jeszcze przed przerwą. Sparta prowadzi w tabeli, a 1 punkt mniej ma zajmująca 2. miejsce Slavia Praga.

W meczu na szczycie Prva NK Celje z łatwością pokonał NK Maribor 3-0. Dubletem popisał się napastnik gospodarzy Franko Kovačević , który trafił do siatki trzy razy, ale jedno trafienie zostało anulowane. Z 10 ligowych spotkań Celje wygrało 9 i z 9 punktami przewagi prowadzi w tabeli najwyższej klasy rozgrywkowej w Słowenii.

Szachtar Donieck w ramach 6. kolejki ukraińskiej Premier-liha na stadionie w Lwowie pewnie ograł miejscowy Ruch 4-0. Goście do przerwy prowadzili już 2-0, a w drugich 45 minutach dobili rywali Szachtar awansował na pozycję lidera i wyprzedza drugie Dynamo Kijówo o dwa punkty.

W 7. kolejce tureckiej Süper Lig Samsunspor na wyjeździe zremisował z Gaziantep FK 2-2. Po niecałych 20. minutach najbliższy rywal Legii prowadził 2-0, jednak tuż przed przerwą gospodarze zdobyli gola kontaktowego, a chwilę później drugą żółtą kartką ukarany został napastnik Samsunsporu - Chérif Ndiaye . Grając w osłabieniu gościom nie udało się utrzymać zwycięstwa. Samsunspor spadł na 5. miejsce w tabeli, a w następnej serii gier zmierzy się z wiceliderem - Fenerbahçe SK.

W weekend ligowe mecze rozegrali rywale Legii Warszawa w Lidze Konferencji. Prawie wszystkie kluby, z którymi warszawski zespół spotka się w fazie ligowej, sięgnęły po trzy punkty, poza najbliższym, czwartkowym przeciwnikiem - Samsunsporem. Turecki klub był na dobrej drodze do zwycięstwa, ale czerwona kartka w doliczonym czasie pierwszej połowy nieco pokrzyżowała mu plany. Reszta z zespołów pewnie poradziła sobie z rywalami i wywalczyła imponujące wygrane.

