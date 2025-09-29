LK: Weekendowe wyniki rywali Legii. Tylko Samsunspor nie wygrał
W weekend ligowe mecze rozegrali rywale Legii Warszawa w Lidze Konferencji. Prawie wszystkie kluby, z którymi warszawski zespół spotka się w fazie ligowej, sięgnęły po trzy punkty, poza najbliższym, czwartkowym przeciwnikiem - Samsunsporem. Turecki klub był na dobrej drodze do zwycięstwa, ale czerwona kartka w doliczonym czasie pierwszej połowy nieco pokrzyżowała mu plany. Reszta z zespołów pewnie poradziła sobie z rywalami i wywalczyła imponujące wygrane.
Samsunspor Kulübü
W 7. kolejce tureckiej Süper Lig Samsunspor na wyjeździe zremisował z Gaziantep FK 2-2. Po niecałych 20. minutach najbliższy rywal Legii prowadził 2-0, jednak tuż przed przerwą gospodarze zdobyli gola kontaktowego, a chwilę później drugą żółtą kartką ukarany został napastnik Samsunsporu - Chérif Ndiaye. Grając w osłabieniu gościom nie udało się utrzymać zwycięstwa. Samsunspor spadł na 5. miejsce w tabeli, a w następnej serii gier zmierzy się z wiceliderem - Fenerbahçe SK.
Gaziantep FK 2-2 (1-2) Samsunspor Kulübü
0-1 - 4' Rick van Drongelen
0-2 - 19' Chérif Ndiaye
1-2 - 45' Chritophe Lungoyi
2-2 75' Myenty Abena
Samsunspor: 1. Onurcan Koçuk- 18. Zeki Yavru, 37. Ľubomír Šatka (46' 24. Toni Borevković), 4. Rick van Drongelen, 17. Logi Tømmasson - 55. Yunus Emre Çift (78' 5. Celil Yüksel) - 70. Tanguy Coulibaly (46' 9. Marius Mouandilmadji), 21. Carlo Holse (88' 29. Antoine Makoumbou), 10. Olivier Ntcham, 7. Anthony Musaba (66' 28. Soner Gönül) - 19. Chérif Ndiaye
żółte kartki: Sorescu, Rodrigues, Kabasakal - Ndiaye (2), Coulibaly, Koçuk, Yavru, Çift
czerwona kartka: Ndiaye
Szachtar Donieck
Szachtar Donieck w ramach 6. kolejki ukraińskiej Premier-liha na stadionie w Lwowie pewnie ograł miejscowy Ruch 4-0. Goście do przerwy prowadzili już 2-0, a w drugich 45 minutach dobili rywali Szachtar awansował na pozycję lidera i wyprzedza drugie Dynamo Kijówo o dwa punkty.
Ruch Lwów 0-4 (0-2) Szachtar Donieck
0-1 - 27' Luca Meirelles
0-2 - 31' Pedrinho
0-3 - 49' Pedrinho
0-4 - 90' Isaque Severino Silva
Szachtar: 31. Dmytro Riznyk - 26. Juchym Konopla (71' 17. Vinícius Tobías), 22. Mykoła Matwijenko, 5. Wałerij Bondar, 13. Pedro Henrique - 8. Dmytro Kryśkiw (64' 27. Ołeh Oczeretko), 6. Marlon (64' 29. Jehor Nazaryna), 14.Isaque Severino Silva - 21. Artem Bondarenko, 49. Luca Meirelles (64' 9. Marjan Szwed), 10. Pedrinho (86' 37. Lucas Ferreira)
żółte kartki: Lach, Slibuik - Meirelles, Marlon, Konopla
NK Celje
W meczu na szczycie Prva NK Celje z łatwością pokonał NK Maribor 3-0. Dubletem popisał się napastnik gospodarzy Franko Kovačević, który trafił do siatki trzy razy, ale jedno trafienie zostało anulowane. Z 10 ligowych spotkań Celje wygrało 9 i z 9 punktami przewagi prowadzi w tabeli najwyższej klasy rozgrywkowej w Słowenii.
NK Celje 3-0 (1-0) NK Maribor
1-0 - 11' Franko Kovačević
2-0 63' Franko Kovačević
3-0 90' Matej Poplatnik
NK Celje: 1. Žan-Luk Leban - 2. Juanjo Nieto (82' 3. Damjan Vukliševič), 44. Łukasz Bejger, 6. Artemijus Tutyskinas - 23. Žan Karničnik, 7. Florjan Jevšenak (59' 4. Darko Hrka), 8. Mario Kvesić (77' 13. Papa Daniel), 20. Nikita Iosifow - 71. Witalij Lisakowicz (59' 11. Milot Avdyli), 9. Franko Kovačević (77' 99. Matej Poplatnik), 10. Danijel Šturm
żółte kartki: Nieto, Jevšenak - Širvys
Sparta Praga
W meczu 10. kolejki Chance Ligi Sparta Praga ograła na wyjeździe Banik Ostrawa, z którym Legia mierzyła się jeszcze niedawno w 2 rundzie el. Ligi Europy. Goście ustanowili ostateczny wynik meczu jeszcze przed przerwą. Sparta prowadzi w tabeli, a 1 punkt mniej ma zajmująca 2. miejsce Slavia Praga.
Banik Ostrawa 0-3 (0-3) AC Sparta Praga
0-1 - 14' Filip Panák
0-2 - 26' Veljko Birmančević
0-3 - 35' John Mercado
Sparta: 1. Peter Vindahl Jensen - 16. Emmanuel Uchenna (71' 4. Jakub Martinec), 27. Filip Panák (80' 30. Jaroslav Zelený), 25. Asger Sørensen - 3. Pavel Kadeřábek, 26. Patrik Vydra, 6. Kaan Kairinen (71' 20. Sivert Mannsverk), 11. Matěj Ryneš - 7. John Mercado(80' 36. Garang Kuol), 9. Albion Rrahmani (65' 10. Jan Kuchta), 14. Veljko Birmančević
żółte kartki: Chaluš, Boula - Uchena, Kairinen
Noah Erywań
W meczu 8. kolejki Barcragujn chumb Noah Erywań wygrał 2-0 z ostatnim w tabeli FC Araratem Erywań. Choć goście od 39. minuty grali w osłabieniu, przyszły rywal Legii długo nie potrafił tego wykorzystać, a oba zwycięskie gole zdobył dopiero w doliczonym czasie drugiej połowy, z czego pierwszy z rzutu karnego. Noah awansowała na 1. miejsce w tabeli, z taką samą liczbą punktów co 2. Urartu, ale ma rozegrany 1 mecz mniej.
FC Noah Erywań 2-0 (0-0) FC Ararat Erywań
1-0 - 90+2' Gor Manweljan (k.)
2-0 90+3' Matheus Aiás
Noah: 22. Ognjen Čančarević - 6. Eric Boakye, 39. Nathanaël Saintini (76' 37. Gonçalo Silva), 3. Siergiej Muradian, 33. David Sualehe - 88. Yan Eteki, 14. Takuto Oshima (60' 77. Alen Grgić) - 47. Marin Jakoliš, 11. Imran Oulad Omar (48' 27. Gor Manweljan), 18. Artem Awanesjan (60' 9. Matheus Aiás) - 32. Nardin Mulahusejnović
żółte kartki: Manweljan - Handzongo, Chaczumian
czerwone kartki: Dombila (w 39. minucie)
Lincoln Red Imps
W meczu 6. kolejki Gibraltar Football League Lincoln Red Imps wygrał z Europa Point FC aż 7-0. Lincoln zajmuje obecnie 2. miejsce w tabeli z 3 punktami straty do lidera i dwoma spotkaniami rozegranymi mniej.
Lincoln Red Imps 7-0 (2-0) Europa Point FC
1-0 - 34' Bernardo Lopes
2-0 - 42' García Montero
3-0 - 48' Juan Arguez
4-0 - 51' Tjay De Barr
5-0 - 62' Tjay De Barr
6-0 - 70' Kike Gómez (k.)
7-0 - 88' García Montero
Lincoln: 13. Jaylan Hankins- 2. Jesus Toscano (72' 3. Christian Rutjens), 4. Nicholas Pozo (20' 8. Mandi), 5. Ibrahim Ayew 6. Bernardo Lopes, 9. Kike Gómez Bernal, 10. Tjay De Barr (67' 22. Graeme Torrilla), 11. Juan Arguez (67' 80. Boubacar Dabo), 15. Rafael Muñoz, 18. Toni, 70. Víctor Villacañas Morales (67' 24. Toni Kolega)
żółte kartki: Muñoz - Pereira
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom