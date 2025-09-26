Pod Lupą LL! - Kamil Piątkowski

Piątek, 26 września 2025 r. 08:10 Filip Lewandowski, źródło: Legionisci.com

Od pierwszego występu w barwach Legii Kamil Piątkowski zbiera doskonałe recenzje. Jest niemal bezbłędny w destrukcji, a poza tym wniósł dużo jakości w wyprowadzeniu piłki - swoje występy w ostatnich dwóch kolejkach ligowych zwieńczył obecnością w jedenastce kolejki. Stał się pełnoprawnym liderem Legii niemal od momentu pojawienia się na boisku i po tak krótkim czasie większość kibiców nie wyobraża sobie bez niego defensywy. W ligowym hicie przeciwko Jagiellonii Piątkowski stworzył parę stoperów wraz z Kapuadim i to właśnie były zawodnik Red Bull Salzburg trafił pod naszą lupę.











Przed meczem ostrzyliśmy sobie zęby na pojedynki Afimico Pululu z Kamilem Piątkowskim. Nie musieliśmy długo czekać na pierwszy z nich, bo już w 4. minucie reprezentant Demokratycznej Republiki Konga wszedł w fizyczne starcie z Piątkowskim. Pululu grając tyłem do bramki próbował się zastawić i utrzymać piłkę, jednak Piątkowski szybko pozbawił go złudzeń. Nie poprzestał on jednak na tym i parę sekund później zaliczył podwójną interwencję, czystym wślizgiem uniemożliwiając wyjście na wolne pole Dawidowi Drachalowi.



Kamil Piątkowski jest obrońcą mającym duże umiejętności w rozegraniu piłki, o czym wspomnieliśmy już we wstępie. Nie przeszkadza mu obecność wysoko pressujących zawodników rywala. Pod koniec 8. minuty został przez Kapuadiego wrzucony „na minę”, a mimo tego wyszedł z opałów bez szwanku - pierwszym kontaktem z piłką minął naciskającego go Drachala, a drugim zagrał piłkę do Recy co poskutkowało wyjściem legionistów z pressingu i możliwością przejścia do szybkiego ataku.



Warto odnotować fakt, który nie jest mierzalny statystykami - do wielu pojedynków z udziałem Piątkowskiego w ogóle nie dochodzi z uwagi na doskonałą antycypację zamiarów rywala i kasowaniu akcji na wcześniejszym etapie. Tak było chociażby w 39. minucie, gdy po stracie Stojanovicia groźną piłkę w pole karne posłał Dawid Drachal. Do Pululu przyklejony był jednak już Piątkowski, który z zadziwiającą łatwością wybił mu futbolówkę sprzed nóg, zanim Kongijczyk zdążył podjąć jakąkolwiek decyzję.







Pululu nie miał tego wieczoru łatwego życia z reprezentantem Polski. Czuł na swoich plecach jego oddech za każdym razem, gdy próbował przyjąć piłkę tyłem do bramki i się z nią obrócił. W 47. minucie Piątkowski nawet nie musiał się z napastnikiem Jagiellonii przepychać w siłowym starciu, a zamiast tego po prostu go wyprzedził i w łatwy sposób zabrał mu piłkę. Umiejętność wygrywania pojedynków przez tego zawodnika jest tak duża, że często zawodnicy atakujący drużyny przeciwnej są przez niego wręcz ośmieszani.



W momencie zagrania akcji…



fot. Canal+ Sport





Statystyki Kamila Piątkowskiego w meczu z Jagiellonią:

Minuty: 90

Bramki: -

Asysty: -

Strzały/celne: 2/1

Liczba podań / celne: 54/44

Podania kluczowe: -

Dośrodkowania / celne:

Dryblingi / udane: 2/1

Odbiory: 2

Dystans: 10.16 km

Sprinty: 11

Żółte kartki: -

Czerwone kartki: -