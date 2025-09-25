Zmarł Wiesław Pacocha

Czwartek, 25 września 2025 r. 21:42 Bodziach, źródło: Legionisci.com

We wtorek w wieku 71 lat zmarł Wiesław Pacocha, przed laty piłkarz Legii Warszawa. W barwach naszego klubu występował głównie jako pomocnik, w latach 1966-74, zdobywając w lipcu 1969 roku tytuł mistrza Polski juniorów. W pierwszym zespole Legii debiutował w marcu 1972 roku. Z Legią zdobył Puchar Polski w 1973 roku, a także zaliczył kilka występów w europejskich pucharach, grając u boku m.in. Kazimierza Deyny.

Ostatni występ Wiesława Pacochy w barwach Legii (prowadzonej przez Jaroslava Vejvodę) miał miejsce w październiku 1974 roku, w spotkaniu z FC Nantes, w którym na kwadrans przed końcem meczu zastąpił Jana Pieszkę.



W koszykarskiej Legii występowali także dwaj Jego synowie - Robert oraz Łukasz.























