REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
Piłka nożna kobiet

Legionistki II wygrały Mazowiecki PP Kobiet po raz trzeci

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Drugi zespół Legionistek Warszawa wygrał Mazowiecki Puchar Polski Kobiet. To trzeci triumf legionistek (wcześniej w 2021 i 2023) na tym poziomie rozgrywek i w obecnym sezonie zobaczymy dwie drużyny Legionistek w ogólnopolskim Pucharze Polski. W czwartek na stadionie Hutnika Warszawa, legionistki pokonały 3-2 Diamonds Academy.



Warto dodać, że aż pięć piłkarek wygrało Mazowiecki Puchar Polski z Legią po raz trzeci. Marta Chmielewska, Martyna Caban i Basia Staszewska zagrały we wszystkich trzech zwycięskich finałach. Gabi Hajkiewicz nie zagrała w finałowyc meczach z poprzednich lat z powodu kontuzji, ale była wówczas kluczową zawodniczką tej drużyny. Klaudia Grodzka w latach 2021 i 2023 zdobywała PP jako zawodniczka, strzelając m.in. dwie bramki w finale sprzed dwóch lat, a obecnie jest trenerką zespołu, który triumfował w rozgrywkach.

Pierwsza runda Orlen Pucharu Polski rozegrana zostanie w dniach 18-19 października.

Legionistki,Legia Ladies





tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Hej Legionisto! Zauważyliśmy, że używasz blokera reklam

Rozumiemy - reklamy mogą być irytujące. Jednak od 25 lat dostarczamy nasze treści całkowicie za darmo, nie chowamy treści tak, jak to robią inne serwisy. Reklamy pomagają nam pokryć koszty działania strony.

Kiedy blokujesz reklamy, zmusza nas to do korzystania z bardziej inwazyjnych formatów reklamowych, czego nie chcemy, a które są trudniejsze do zniesienia dla wszystkich użytkowników.

Czy możesz rozważyć wyłączenie adblocka dla naszej strony? ❤️ To naprawdę by nam pomogło!