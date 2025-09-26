Piłka nożna kobiet

Legionistki II wygrały Mazowiecki PP Kobiet po raz trzeci

Piątek, 26 września 2025 r. 07:09 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Drugi zespół Legionistek Warszawa wygrał Mazowiecki Puchar Polski Kobiet. To trzeci triumf legionistek (wcześniej w 2021 i 2023) na tym poziomie rozgrywek i w obecnym sezonie zobaczymy dwie drużyny Legionistek w ogólnopolskim Pucharze Polski. W czwartek na stadionie Hutnika Warszawa, legionistki pokonały 3-2 Diamonds Academy.

Warto dodać, że aż pięć piłkarek wygrało Mazowiecki Puchar Polski z Legią po raz trzeci. Marta Chmielewska, Martyna Caban i Basia Staszewska zagrały we wszystkich trzech zwycięskich finałach. Gabi Hajkiewicz nie zagrała w finałowyc meczach z poprzednich lat z powodu kontuzji, ale była wówczas kluczową zawodniczką tej drużyny. Klaudia Grodzka w latach 2021 i 2023 zdobywała PP jako zawodniczka, strzelając m.in. dwie bramki w finale sprzed dwóch lat, a obecnie jest trenerką zespołu, który triumfował w rozgrywkach.



Pierwsza runda Orlen Pucharu Polski rozegrana zostanie w dniach 18-19 października.










