Gdzie obejrzeć mecz Legia Warszawa - Pogoń Szczecin?
Spotkanie Legia Warszawa - Pogoń Szczecin będzie można obejrzeć w Canal+ Premium, Canal+ Sport 3HD, Canal+ 4K Ultra HD oraz w TVP Sport. W internecie mecz dostępny będzie na www.sport.tvp.pl i w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz na platformie canalplus.com. Początek meczu o godz. 17:30.
Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu, a także na wszystkie materiały pomeczowe.
