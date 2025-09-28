LIVE!: Legia 1-0 Pogoń (2. połowa)

© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Znowu Kapustka...gość jest w tragicznej formie i nadaje się na tylko na ławkę

Mam nadzieję ,że uda się wygrać chociaż jedną bramką. Ale po kontuzji Nsame Legia potrzebuje strzelca z prawdziwego zdarzenia. Rajović ani Colak nigdy nie byli zbyt bramkostrzelnym napastnikami. Można to sprawdzić bez trudu na transfermarkt. To jest fakt nie opinia.

Czy kiszony coś robi rumuńskiemu wuefiście że go wystawia w wyjściowej? Przecież on się kopie w czoło i gramy praktycznie w 10.

A propo dopingu. Mam pytanie . Dlaczego w artykule dotyczącym naszego lidera ""Starucha" nie ma komentarzy? Cenzura? Boicie się!!! Czego!!! Można myśleć różnie o Piotrusiu, ale bez niego "ŻYLETA" jest jakby trochę przytępiona.

No, mój plan powoli się spełnia. Jeszcze dwie dla Legii, a paprykarze za to że są niegrzeczni, niech nie strzelą nawet jednej bramki👎

Nic się nie zmienia,cały czas problem z kreowaniem sytuacji.2 celne strzały, w tym jeden z karnego!

No nie da się na to patrzeć. Niestety tak to zawsze będzie wyglądać dopóki Rumun będzie trenerem.

Oczy krwawią jak się patrzy na to widowisko...

Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Pogoń Szczecin przeprowadzą stacje Canal+ Premium, Canal+ Sport 3HD, Canal+ 4K Ultra HD, TVP Sport. Spotkanie, które rozpocznie się o godz. 17:30 dostępne będzie także na stronie internetowej www.sport.tvp.pl i w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz na canalplus.com.

