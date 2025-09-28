Mileta Rajović - fot. Mishka / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
Na żywo

LIVE!: Legia 1-0 Pogoń (2. połowa)

Redakcja

Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Pogoń Szczecin przeprowadzą stacje Canal+ Premium, Canal+ Sport 3HD, Canal+ 4K Ultra HD, TVP Sport. Spotkanie, które rozpocznie się o godz. 17:30 dostępne będzie także na stronie internetowej www.sport.tvp.pl i w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz na canalplus.com.



Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu.


 


 




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (13)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Jrzk - 5 minut temu, *.orange.pl

Oczy krwawią jak się patrzy na to widowisko...

odpowiedz
Ronaldo - 6 minut temu, *.myvzw.com

No nie da się na to patrzeć. Niestety tak to zawsze będzie wyglądać dopóki Rumun będzie trenerem.

odpowiedz
robochłop - 26 minut temu, *.orange.pl

Piątkowski pierwszy faul (taki leciutki) żółta kartka...Juwara wycina Weisshaupta w polu karnym i faul...bez kartki...

odpowiedz
wtf - 30 minut temu, *.play.pl

Nic się nie zmienia,cały czas problem z kreowaniem sytuacji.2 celne strzały, w tym jeden z karnego!

odpowiedz
Mateusz z Gór - 35 minut temu, *.orange.pl

No, mój plan powoli się spełnia. Jeszcze dwie dla Legii, a paprykarze za to że są niegrzeczni, niech nie strzelą nawet jednej bramki👎

odpowiedz
JACUNHO - 1 godzinę temu, *.net.pl

A propo dopingu. Mam pytanie . Dlaczego w artykule dotyczącym naszego lidera ""Starucha" nie ma komentarzy? Cenzura?
Boicie się!!! Czego!!!
Można myśleć różnie o Piotrusiu, ale bez niego "ŻYLETA" jest jakby trochę przytępiona.

odpowiedz
Pusia - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

Czy kiszony coś robi rumuńskiemu wuefiście że go wystawia w wyjściowej? Przecież on się kopie w czoło i gramy praktycznie w 10.

odpowiedz
Te - 1 godzinę temu, *.play.pl

Żenujący doping na samym początku…

odpowiedz
robal - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

Mam nadzieję ,że uda się wygrać chociaż jedną bramką. Ale po kontuzji Nsame Legia potrzebuje strzelca z prawdziwego zdarzenia. Rajović ani Colak nigdy nie byli zbyt bramkostrzelnym napastnikami. Można to sprawdzić bez trudu na transfermarkt. To jest fakt nie opinia.

odpowiedz
Syn Barnaby - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Melduję się przed telewizorem. 🔥

odpowiedz
Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl

Wygramy. Marian Huja zagra w Pogoni👎

odpowiedz
MonsteR (L) - 2 godziny temu, *.tpnet.pl

.......................... Kobylak ..........................
Wszołek ... Piątkowski ... Kapuadi ... Reca
................. Szymański ... Elitim ..................
Kapustka ....... K. Urbański ...... Weisshaupt
.......................... Čolak ...............................
LEGIA Mistrz !!!
❤️🤍💚
💪👍

odpowiedz
Elf - 2 godziny temu, *.vectranet.pl

Znowu Kapustka...gość jest w tragicznej formie i nadaje się na tylko na ławkę

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Hej Legionisto! Zauważyliśmy, że używasz blokera reklam

Rozumiemy - reklamy mogą być irytujące. Jednak od 25 lat dostarczamy nasze treści całkowicie za darmo, nie chowamy treści tak, jak to robią inne serwisy. Reklamy pomagają nam pokryć koszty działania strony.

Kiedy blokujesz reklamy, zmusza nas to do korzystania z bardziej inwazyjnych formatów reklamowych, czego nie chcemy, a które są trudniejsze do zniesienia dla wszystkich użytkowników.

Czy możesz rozważyć wyłączenie adblocka dla naszej strony? ❤️ To naprawdę by nam pomogło!