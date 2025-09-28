Tomasz Grzegorczyk - fot. Mishka / Legionisci.com
Grzegorczyk: To było wyrównane spotkanie

Tomasz Grzegorczyk (trener Pogoni): Na pewno przyjechaliśmy z konkretnym planem. Jednak grając na Legii i tracąc bramkę w 4. minucie, trudno go zrealizować. Owszem, były momenty ku temu, żeby wyrównać. Musa Juwara i Rajmund Molnar mieli swoje szanse, w których można było lepiej się zachować.



 


I choć statystyki mogą pokazać, że Legia była lepsza, to uważam, że było to wyrównane spotkanie. Szkoda tych sytuacji, o których wspomniałem i braku konsekwencji. 




Komentarze (2)

L - 27 minut temu, *.play-internet.pl

Pół strzalu celnego oddali, w 2 polowie bez sytuacji, im dalej tym wieksza nasza kontrola a to my gralismy w srodku tygodnia, do przerwy powinno byc mim 2 bramkowe prowadzenie.

Faktycznie wyrownane spotkanie, snij dalej xd

odpowiedz
singspiel - 19 minut temu, *.7.83

@L: dokładnie jeden celny strzał. ten ich trener to kolejny zaklinacz rzeczywistości

odpowiedz
