Grzegorczyk: To było wyrównane spotkanie
Tomasz Grzegorczyk (trener Pogoni): Na pewno przyjechaliśmy z konkretnym planem. Jednak grając na Legii i tracąc bramkę w 4. minucie, trudno go zrealizować. Owszem, były momenty ku temu, żeby wyrównać. Musa Juwara i Rajmund Molnar mieli swoje szanse, w których można było lepiej się zachować.
I choć statystyki mogą pokazać, że Legia była lepsza, to uważam, że było to wyrównane spotkanie. Szkoda tych sytuacji, o których wspomniałem i braku konsekwencji.
