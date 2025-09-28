Skromnie, ale zwycięsko
Skromnym zwycięstwem 1-0 zakończyło się niedzielne spotkanie Legii z Pogonią. Jedynego gola strzelił kilka minut po pierwszym gwizdku sędziego Mileta Rajović, który wykorzystał rzut karny. Wygrana "Wojskowych" mogła być nawet wyższa, jednak tego dnia bardzo dobrze między słupkami spisywał się Valentin Cojocaru, odbijając strzały Piątkowskiego, Weisshaupta czy Pankova.
Mecz świetnie rozpoczął się dla Legii. Już kilka minut po pierwszym gwizdu sędziego warszawski zespół otrzymał rzut karny za faul Musy Juwara na Noahu Weisshaupcie. Do wykonania jedenastki podszedł Mileta Rajović i pewnie pokonał Valentina Cojocaru. Naprawdę trudno było wyobrazić sobie lepszy początek starcia w wykonaniu gospodarzy. To trafienie napędziło "Wojskowych". Niebawem ponownie w polu karnym odnalazł się Rajović, lecz tym razem jego próbę w kierunku bliższego słupka odbił bramkarz Pogoni. Za moment po rzucie rożnym powinno być 2-0 dla Legii! Po dobrze wykonanym stałym fragmencie gry bardzo mocny strzał oddał Kamil Piątkowski. Golkiper gości instynktownie zareagował, a odbita przez niego piłka spadła pod nogi Bartosza Kapustki. Pomocnik miał przed sobą praktycznie pustą bramkę, jednak posłał futbolówkę ponad poprzeczką. Ogromna szkoda, bo legioniści mogli w krótkim odstępie czasu ustawić sobie spotkanie pod swoje dyktando.
Pogoń starała się odgryzać i nie dopuścić do sytuacji, kiedy da się zamknąć na swojej połowie. W 13. minucie ten, który sprokurował rzut karny, chciał odkupić swoje winy. Juwara oddał strzał lewą nogą i czujny na linii był Kacper Tobiasz, który nie dał się zaskoczyć. Legioniści wyglądali na boisku zdecydowanie lepiej od swoich przeciwników. Gospodarze nie mieli problemów z utrzymywaniem się przy piłce. Wkrótce po ładnej akcji piłkę przed polem karnym dostał Damian Szymański. Pomocnik uderzył płasko po ziemi, ale zbyt słabo, aby zmusić Cojocaru do kapitulacji. Rumun po chwili trzymał piłkę w dłoniach i mógł napędzić atak swojej drużyny.
W 32. minucie znowu swój zespół uratował bramkarz ze Szczecina. Weisshaupt huknął prawą nogą z półwoleja i gdyby kopnięta przez niego futbolówka leciała nieco bardziej do boku, a nie wprost w Cojocaru, to Niemiec cieszyłby się z pierwszego gola dla stołecznego klubu. Pogoń wprawdzie nie atakowała huraganowymi atakami, a raz po raz przeprowadzała groźne kontry. W końcówce pierwszej połowy Legia oddała nieco pola gry swoim rywalom. Z tego też powodu najpierw świetną okazję do wyrównania miał Juwara, który niepilnowany przestrzelił obok słupka. Potem jeszcze Rajmund Molnár - Węgier także był niedokładny. Legioniści dwa razy niepokoili defensywę Pogoni. Arkadiusz Reca i Ermal Krasniqi oddali wprawdzie mocne strzały, ale wysoko ponad poprzeczką.
Zaraz po przerwie znowu świetna szansa dla Juwary. Piłkarz Pogoni strzelał zza pola karnego lewą nogą, ale nie udało mu się trafić w światło bramki. Pomocnik w tym momencie zmarnował trzecią dobrą okazję tego wieczoru na gola. W 51. minucie trener Legii musiał dokonać wymuszonej zmiany. Z boisku z powodu kontuzji zszedł Kamil Piątkowski, a w jego miejsce pojawił się Radovan Pankov. Do tej pory defensor był ostoją formacji obronnej, więc jego uraz był bardzo niepokojący. Przez kolejny kwadrans na murawie nie oglądaliśmy stuprocentowych okazji bramkowych. Wkrótce trener Iordănescu zdecydował się na kilka roszad w składzie. Nic dziwnego, gdyż w grze jego podopiecznych wkradło się sporo stagnacji, co było zagrożeniem dla skromnego prowadzenia.
W 76. minucie Pogoń miał ogrom szczęścia. Po rzucie rożnym wykonywanym przez Elitima, w polu karnym gości doszło do sporego zamieszania. W konsekwencji piłka odbiła się w niekontrolowany sposób od jednego z piłkarzy i trafiła w słupek. Końcówka spotkania była bardzo szarpana. Sędzia musiał często przerywać grę z powodu fauli w środkowej strefie boiska. Kilka minut przed końcem regulaminowego czasu gry błąd w wyprowadzeniu piłki popełnił Cojocaru, podając wprost pod nogi Kacpra Chodyny. Ostatecznie jednak to Rajović mocno strzelił w kierunku bramki Pogoni. Tam jednak zrehabilitował się golkiper przyjezdnych skutecznie wybijając na rzut rożny. W 89. minucie fatalny kiks zaliczył Damian Szymański. Po podaniu od Kacpra Chodyny, spudłował on z kilku metrów na pustą bramkę...
10. kolejka
#LEGPOG
25000
Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka J. Piłsudskiego
28.09.2025
17:30
Asystent trenera: Aleksandru Radu
Kierownik drużyny: Konrad Paśniewski
Lekarz: Marcin Tusiński
Fizjoterapeuta: Bartosz Kot
Asystent trenera: Paweł Ozga
Kierownik drużyny: Daniel Strzelecki
Lekarz: Bartosz Paprota
Fizjoterapeuta: Dawid Wronecki
Główny: Wojciech Myć
Asystent: Bartosz Heinig
Asystent: Maciej Majewski
Techniczny: Mateusz Jenda
VAR: Kornel Paszkiewicz
AVAR: Radosław Siejka
Temperatura 14°C
Ciśnienie 1023 hPa
Wilgotność 63%
Średnia wieku Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 27.09 lat
Podstawowa + zmiennicy: 27.07 lat
Cała kadra meczowa: 26.74 lat
Średnia wzrostu Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 185.9 cm
Podstawowa + zmiennicy: 184.6 cm
Cała kadra meczowa: 184.2 cm
Komentarze (27)
Pomijajać wydrukowanego karnego z Rakowem to z nimi oraz Jagiellonia i pogonią zagraliśmy na zero z tyłu. Jest się z czego cieszyć nowi skrzydłowi zgraja się lepiej z rajovicem to i z przodu będzie dobrze. Liczę że Urbański jak będzie w pełni formy będzie robił różnicę.
Mecz słaby, ale liczy się zwycięstwo. Po takim początku myślałem, że wygramy zdecydowanie. Lepiej wygrać 1:0 kontrolując mecz niż zremisować po pięknej grze do przodu.
Żygać się chce patrząc na takie „widowisko”.
Iordanescu nigdy nie powinien zostać trenerem Legii. Oglądanie Legii tego Rumuna graniczy z sadomasochizmem. Nie rozumiem dlaczego on ma na to przyzwolenie. Niby transfery były jakościowo co najmniej dobre a my gramy totalny piach. Ani to skuteczne ani ładne dla oka. Każdy mecz wygląda tak samo nie ma szans na żadne postępy. Rumun jest najsłabszym ogniwem tej układanki.
ale padake gramy.
Kapustka jesteś cienki
Jedno dotknięcie piłki przez Urbańskiego i od razu widać różnicę jakościową w porównaniu np. z drewnianym Krasniqi.
Ale bida z nędzą!!!!!!!!!
Dobra pierwsza połowa ,świetny wynik ,pniemy się w górę jest extra ,👍
3pkt i z karnego wiecej nie ma co mowic a pogon to taka mierna jest teraz
Słabe to było,jak zwykle trochę wiatru na początku, a po kwadransie brak dynamiki i męczenie buły, 2 strzały w drugiej połowie, to zdecydowanie za malo, żeby dobić rywala, i potwierdzić dominację, no ale trener uczy swoich podopiecznych, że lepiej wygrać 1;0, niż trafiać trochę częściej do bramy, nie wiem, czy takie nawyki wystarczą, żeby ugrać coś wartościowego na koniec sezonu.
Obraz nędzy I rozpaczy. Trenera wywalić
Narzekajcie, narzekajcie, w 3 meczach z czołówka zdobyliśmy (gdyby była taka sama jak rok temu) więcej punktów niż w całym zeszłym sezonie. Dwa, zdominowaliśmy wszystkich - może być ok w tym roku.
@Xxx: poniekąd sie zgodzę, faktycznie ciekawie to wyglada: z jednej strony potrafimy zdominować drużyny z którymi dostawaliśmy bęcki w zeszłym sezonie. Z drugiej brakuje trochę polotu i nieszablonowosci w zagraniach ofensywnych. Jeżeli będą ogrywali teoretycznie słabszych to ja nie bede narzekał...
Mamy drużne do odważniejszego grania, tymczasem gramy przestraszony, wycofany, spięty i obliczeniowy futbol. Gdzie tu polot? Najlepiej to wygląda w defensywie która z takiej gry korzysta, ale jak tak dalej pójdzie to co drugi mecz będzie się kończył bezbramkowym lub 1:1 remisem
Skromnie i chu..wo.
Przede wszystkim punkty się liczą.. ale widzieliście ta grę.. żenująca. Mistrza nie będzie, załapanie się na puchary w końcówce lub rzutem na taśmę to będzie raczej max niestety.
W końcu padł wymarzony wynik Iordanescu,tylko czy my chcemy oglądać takie gówno?!
Przepchany mecz i to jest super ale bardzo mało składnych akcji i strzałów. Mało radości z gry. Z czego to wynika? Może za mocno trenują i brakuje świeżości?
Obrona spoko...jest postęp nie tracimy głupich goli ale w ataku dramaturgia. Zero akcji z podań prostopadłych zero przyśpieszenia gry słabi skrzydłowi na czele z pomyłka sezonu czyli Krasniqim
Rozumiem te bluzgi na Widzew, choć co ma Widzew do tego meczu, ale żeby Pogoń wyzywać??? O co tu chodzi??? Ktoś pod %%%%%?
@Rzędzian: Chyba Ty się dzisiaj dopiero obudziłeś :)
Za wiele to się w tym meczu nie działo. Szybki rzut karny i gol. Zmarnowane dwie bardzo dobre okazję przez Kapustke i Szymańskiego. Kilometrów przebiegnietych 110 to też bez szału.
Ależ ciężko się to oglądało.
O qrwa jacy szczęśliwi po takim gównomeczu!Widać że są przeambitni i krytyczni wobec swoich wyczynów🇹🇩
Zęby bolą od oglądania tego widowiska. Pytanie czy to jest pomysł trenera na Legię??
Pogoń to już nie ma szans na puchary itd
niesamowita kupa ten mecz, nie ta się na to patrzec💩
