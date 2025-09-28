Mileta Rajović dał Legii trzy punkty! - fot. Mishka / Legionisci.com
Legia 1-0 Pogoń

Skromnie, ale zwycięsko

Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Skromnym zwycięstwem 1-0 zakończyło się niedzielne spotkanie Legii z Pogonią. Jedynego gola strzelił kilka minut po pierwszym gwizdku sędziego Mileta Rajović, który wykorzystał rzut karny. Wygrana "Wojskowych" mogła być nawet wyższa, jednak tego dnia bardzo dobrze między słupkami spisywał się Valentin Cojocaru, odbijając strzały Piątkowskiego, Weisshaupta czy Pankova. 



 


Mecz świetnie rozpoczął się dla Legii. Już kilka minut po pierwszym gwizdu sędziego warszawski zespół otrzymał rzut karny za faul Musy Juwara na Noahu Weisshaupcie. Do wykonania jedenastki podszedł Mileta Rajović i pewnie pokonał Valentina Cojocaru. Naprawdę trudno było wyobrazić sobie lepszy początek starcia w wykonaniu gospodarzy. To trafienie napędziło "Wojskowych". Niebawem ponownie w polu karnym odnalazł się Rajović, lecz tym razem jego próbę w kierunku bliższego słupka odbił bramkarz Pogoni. Za moment po rzucie rożnym powinno być 2-0 dla Legii! Po dobrze wykonanym stałym fragmencie gry bardzo mocny strzał oddał Kamil Piątkowski. Golkiper gości instynktownie zareagował, a odbita przez niego piłka spadła pod nogi Bartosza Kapustki. Pomocnik miał przed sobą praktycznie pustą bramkę, jednak posłał futbolówkę ponad poprzeczką. Ogromna szkoda, bo legioniści mogli w krótkim odstępie czasu ustawić sobie spotkanie pod swoje dyktando.


Pogoń starała się odgryzać i nie dopuścić do sytuacji, kiedy da się zamknąć na swojej połowie. W 13. minucie ten, który sprokurował rzut karny, chciał odkupić swoje winy. Juwara oddał strzał lewą nogą i czujny na linii był Kacper Tobiasz, który nie dał się zaskoczyć. Legioniści wyglądali na boisku zdecydowanie lepiej od swoich przeciwników. Gospodarze nie mieli problemów z utrzymywaniem się przy piłce. Wkrótce po ładnej akcji piłkę przed polem karnym dostał Damian Szymański. Pomocnik uderzył płasko po ziemi, ale zbyt słabo, aby zmusić Cojocaru do kapitulacji. Rumun po chwili trzymał piłkę w dłoniach i mógł napędzić atak swojej drużyny. 


W 32. minucie znowu swój zespół uratował bramkarz ze Szczecina. Weisshaupt huknął prawą nogą z półwoleja i gdyby kopnięta przez niego futbolówka leciała nieco bardziej do boku, a nie wprost w Cojocaru, to Niemiec cieszyłby się z pierwszego gola dla stołecznego klubu. Pogoń wprawdzie nie atakowała huraganowymi atakami, a raz po raz przeprowadzała groźne kontry. W końcówce pierwszej połowy Legia oddała nieco pola gry swoim rywalom. Z tego też powodu najpierw świetną okazję do wyrównania miał Juwara, który niepilnowany przestrzelił obok słupka. Potem jeszcze Rajmund Molnár - Węgier także był niedokładny. Legioniści dwa razy niepokoili defensywę Pogoni. Arkadiusz Reca i Ermal Krasniqi oddali wprawdzie mocne strzały, ale wysoko ponad poprzeczką.


Legia Warszawa - Pogoń Szczecin Ermal Krasniqi
fot. Mishka / Legionisci.com


Zaraz po przerwie znowu świetna szansa dla Juwary. Piłkarz Pogoni strzelał zza pola karnego lewą nogą, ale nie udało mu się trafić w światło bramki. Pomocnik w tym momencie zmarnował trzecią dobrą okazję tego wieczoru na gola. W 51. minucie trener Legii musiał dokonać wymuszonej zmiany. Z boisku z powodu kontuzji zszedł Kamil Piątkowski, a w jego miejsce pojawił się Radovan Pankov. Do tej pory defensor był ostoją formacji obronnej, więc jego uraz był bardzo niepokojący. Przez kolejny kwadrans na murawie nie oglądaliśmy stuprocentowych okazji bramkowych. Wkrótce trener Iordănescu zdecydował się na kilka roszad w składzie. Nic dziwnego, gdyż w grze jego podopiecznych wkradło się sporo stagnacji, co było zagrożeniem dla skromnego prowadzenia.


W 76. minucie Pogoń miał ogrom szczęścia. Po rzucie rożnym wykonywanym przez Elitima, w polu karnym gości doszło do sporego zamieszania. W konsekwencji piłka odbiła się w niekontrolowany sposób od jednego z piłkarzy i trafiła w słupek. Końcówka spotkania była bardzo szarpana. Sędzia musiał często przerywać grę z powodu fauli w środkowej strefie boiska. Kilka minut przed końcem regulaminowego czasu gry błąd w wyprowadzeniu piłki popełnił Cojocaru, podając wprost pod nogi Kacpra Chodyny. Ostatecznie jednak to Rajović mocno strzelił w kierunku bramki Pogoni. Tam jednak zrehabilitował się golkiper przyjezdnych skutecznie wybijając na rzut rożny. W 89. minucie fatalny kiks zaliczył Damian Szymański. Po podaniu od Kacpra Chodyny, spudłował on z kilku metrów na pustą bramkę...


Ekstraklasa 2025/2026
10. kolejka
#LEGPOG
25000
Warszawa, Polska
Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka J. Piłsudskiego
28.09.2025
17:30
Legia Warszawa
Pogoń Szczecin
Legia Warszawa
1-0
Pogoń Szczecin
4' Rajović (k)
(1-0)
1 Kacper Tobiasz
7 Paweł Wszołek
91 Kamil Piątkowski 51'
3 Steve Kapuadi
13 Arkadiusz Reca
67 Bartosz Kapustka
44 Damian Szymański
22 Juergen Elitim 88'
99 Noah Weisshaupt 64'
29 Mileta Rajović
77 Ermal Krasniqi 64'
27 Gabriel Kobylak
4 Marco Burch
8 Rafał Augustyniak 88'
11 Kacper Chodyna 64'
12 Radovan Pankov 51'
14 Antonio Čolak
20 Jakub Żewłakow
21 Wahan Biczachczjan
30 Petar Stojanović
53 W. Wojciech Urbański
82 K. Kacper Urbański 64'
55 Artur Jędrzejczyk
Valentin Cojocaru 77
Linus Wahlqvist 28
74' Dimitrios Keramitsis 13
Marian Huja 2
65' Hussein Ali 15
87' Mor N`diaye 19
65' Adrian Przyborek 10
Sam Greenwood 90
87' Musa Juwara 7
Kamil Grosicki 11
Rajmund Molnar 9
Krzysztof Kamiński 31
74' Danijel Loncar 22
Rafał Jakubowski 38
Jakub Lis 17
65' Leonardo Koutris 32
Jan Biegański 6
65' Fredrik Ulvestad 8
87' Maciej Wojciechowski 35
Jose Pozo 14
87' Paul Mukairu 18
Kacper Kostorz 99
Trener: Edward Iordanescu
Asystent trenera: Aleksandru Radu
Kierownik drużyny: Konrad Paśniewski
Lekarz: Marcin Tusiński
Fizjoterapeuta: Bartosz Kot
Trener: Tomasz Grzegorczyk
Asystent trenera: Paweł Ozga
Kierownik drużyny: Daniel Strzelecki
Lekarz: Bartosz Paprota
Fizjoterapeuta: Dawid Wronecki
Sędziowie
Główny: Wojciech Myć
Asystent: Bartosz Heinig
Asystent: Maciej Majewski
Techniczny: Mateusz Jenda
VAR: Kornel Paszkiewicz
AVAR: Radosław Siejka
Pogoda:
Temperatura 14°C
Ciśnienie 1023 hPa
Wilgotność 63%

Średnia wieku Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 27.09 lat
Podstawowa + zmiennicy: 27.07 lat
Cała kadra meczowa: 26.74 lat

Średnia wzrostu Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 185.9 cm
Podstawowa + zmiennicy: 184.6 cm
Cała kadra meczowa: 184.2 cm

tagi:
Oceń legionistów za mecz Legia - Pogoń


Tobiasz
1
2
3
4
5
6
Wszołek
1
2
3
4
5
6
Piątkowski
1
2
3
4
5
6
Kapuadi
1
2
3
4
5
6
Reca
1
2
3
4
5
6
Kapustka
1
2
3
4
5
6
Szymański
1
2
3
4
5
6
Elitim
1
2
3
4
5
6
Weisshaupt
1
2
3
4
5
6
Rajović
1
2
3
4
5
6
Krasniqi
1
2
3
4
5
6
Pankov
1
2
3
4
5
6
Urbański
1
2
3
4
5
6
Chodyna
1
2
3
4
5
6
Augustyniak
1
2
3
4
5
6

Komentarze (27)

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Weres - 7 minut temu, *.pulawy.pl

Pomijajać wydrukowanego karnego z Rakowem to z nimi oraz Jagiellonia i pogonią zagraliśmy na zero z tyłu. Jest się z czego cieszyć nowi skrzydłowi zgraja się lepiej z rajovicem to i z przodu będzie dobrze. Liczę że Urbański jak będzie w pełni formy będzie robił różnicę.

odpowiedz
Tomek - 11 minut temu, *.orange.pl

Mecz słaby, ale liczy się zwycięstwo. Po takim początku myślałem, że wygramy zdecydowanie. Lepiej wygrać 1:0 kontrolując mecz niż zremisować po pięknej grze do przodu.

odpowiedz
Ronaldo - 17 minut temu, *.myvzw.com

Żygać się chce patrząc na takie „widowisko”.
Iordanescu nigdy nie powinien zostać trenerem Legii. Oglądanie Legii tego Rumuna graniczy z sadomasochizmem. Nie rozumiem dlaczego on ma na to przyzwolenie. Niby transfery były jakościowo co najmniej dobre a my gramy totalny piach. Ani to skuteczne ani ładne dla oka. Każdy mecz wygląda tak samo nie ma szans na żadne postępy. Rumun jest najsłabszym ogniwem tej układanki.

odpowiedz
zaniepokojony - 20 minut temu, *.sbcglobal.net

ale padake gramy.

odpowiedz
AAA - 21 minut temu, *.play.pl

Kapustka jesteś cienki

odpowiedz
Egon - 23 minuty temu, *.waw.pl

Jedno dotknięcie piłki przez Urbańskiego i od razu widać różnicę jakościową w porównaniu np. z drewnianym Krasniqi.

odpowiedz
Jano - 28 minut temu, *.orange.pl

Ale bida z nędzą!!!!!!!!!

odpowiedz
Biała si - 29 minut temu, *.vectranet.pl

Dobra pierwsza połowa ,świetny wynik ,pniemy się w górę jest extra ,👍

odpowiedz
mietowy - 31 minut temu, *.play.pl

3pkt i z karnego wiecej nie ma co mowic a pogon to taka mierna jest teraz

odpowiedz
kolega kolegi - 36 minut temu, *.poneytelecom.eu

Słabe to było,jak zwykle trochę wiatru na początku, a po kwadransie brak dynamiki i męczenie buły, 2 strzały w drugiej połowie, to zdecydowanie za malo, żeby dobić rywala, i potwierdzić dominację, no ale trener uczy swoich podopiecznych, że lepiej wygrać 1;0, niż trafiać trochę częściej do bramy, nie wiem, czy takie nawyki wystarczą, żeby ugrać coś wartościowego na koniec sezonu.

odpowiedz
Emeryt - 37 minut temu, *.play-internet.pl

Obraz nędzy I rozpaczy. Trenera wywalić

odpowiedz
Xxx - 37 minut temu, *.orange.pl

Narzekajcie, narzekajcie, w 3 meczach z czołówka zdobyliśmy (gdyby była taka sama jak rok temu) więcej punktów niż w całym zeszłym sezonie. Dwa, zdominowaliśmy wszystkich - może być ok w tym roku.

odpowiedz
Guny - 22 minuty temu, *.223.42

@Xxx: poniekąd sie zgodzę, faktycznie ciekawie to wyglada: z jednej strony potrafimy zdominować drużyny z którymi dostawaliśmy bęcki w zeszłym sezonie. Z drugiej brakuje trochę polotu i nieszablonowosci w zagraniach ofensywnych. Jeżeli będą ogrywali teoretycznie słabszych to ja nie bede narzekał...

odpowiedz
Co do .. - 40 minut temu, *.orange.pl

Mamy drużne do odważniejszego grania, tymczasem gramy przestraszony, wycofany, spięty i obliczeniowy futbol. Gdzie tu polot? Najlepiej to wygląda w defensywie która z takiej gry korzysta, ale jak tak dalej pójdzie to co drugi mecz będzie się kończył bezbramkowym lub 1:1 remisem

odpowiedz
ZenekL3 - 40 minut temu, *.play.pl

Skromnie i chu..wo.

odpowiedz
MemXX! - 42 minuty temu, *.fastarswiatlowod.pl

Przede wszystkim punkty się liczą.. ale widzieliście ta grę.. żenująca. Mistrza nie będzie, załapanie się na puchary w końcówce lub rzutem na taśmę to będzie raczej max niestety.

odpowiedz
wtf - 45 minut temu, *.play.pl

W końcu padł wymarzony wynik Iordanescu,tylko czy my chcemy oglądać takie gówno?!

odpowiedz
Pele - 47 minut temu, *.vectranet.pl

Przepchany mecz i to jest super ale bardzo mało składnych akcji i strzałów. Mało radości z gry. Z czego to wynika? Może za mocno trenują i brakuje świeżości?

odpowiedz
Kalman - 48 minut temu, *.orange.pl

Obrona spoko...jest postęp nie tracimy głupich goli ale w ataku dramaturgia. Zero akcji z podań prostopadłych zero przyśpieszenia gry słabi skrzydłowi na czele z pomyłka sezonu czyli Krasniqim

odpowiedz
Rzędzian - 51 minut temu, *.34.135

Rozumiem te bluzgi na Widzew, choć co ma Widzew do tego meczu, ale żeby Pogoń wyzywać??? O co tu chodzi??? Ktoś pod %%%%%?

odpowiedz
Situ - 37 minut temu, *.vectranet.pl

@Rzędzian: Chyba Ty się dzisiaj dopiero obudziłeś :)

odpowiedz
Darek - 51 minut temu, *.tpnet.pl

Za wiele to się w tym meczu nie działo. Szybki rzut karny i gol. Zmarnowane dwie bardzo dobre okazję przez Kapustke i Szymańskiego. Kilometrów przebiegnietych 110 to też bez szału.

odpowiedz
PLBBOY - 57 minut temu, *.233.37

Ależ ciężko się to oglądało.

odpowiedz
wtf - 57 minut temu, *.play.pl

O qrwa jacy szczęśliwi po takim gównomeczu!Widać że są przeambitni i krytyczni wobec swoich wyczynów🇹🇩

odpowiedz
Autor - 57 minut temu, *.189.60

Zęby bolą od oglądania tego widowiska. Pytanie czy to jest pomysł trenera na Legię??

odpowiedz
Jk - 58 minut temu, *.play.pl

Pogoń to już nie ma szans na puchary itd

odpowiedz
Suchoclatescu - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

niesamowita kupa ten mecz, nie ta się na to patrzec💩

odpowiedz
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

