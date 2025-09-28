Przemarsz kibiców i mecz z Pogonią [FOTO + VIDEO]

© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Przed meczem z Pogonią Szczecin kibice Legii z lewobrzeżnej Warszawy zorganizowali przemarsz spod Kolumny Zygmunta III Wazy na stadion przy Łazienkowskiej 3. Legioniści przeszli bulwarami nad Wisłą. Na czele pochodu niesiony był transparent "Lewobrzeżna Warszawa". Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo i pierwszych zdjęć z przemarszu oraz z meczu Legia - Pogoń:

