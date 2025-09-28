Elitim: Zespół pokazał dojrzałość

Niedziela, 28 września 2025 r.

- To był trudny mecz, wcale nie mieliśmy łatwo. Pokazaliśmy jednak, że jesteśmy poważną drużyną, która wiedziała, jak bardzo potrzebuje trzech punktów. To było ważne zwycięstwo po ciężkim tygodniu - powiedział po zwycięstwie z Pogonią Szczecin pomocnik Legii Warszawa, Juergen Elitim.





- Myślę, że stworzyliśmy wystarczająco dużo okazji, by zamknąć ten mecz. To jest coś, nad czym musimy popracować. Szczerze mówiąc, cieszę się, że wygraliśmy 1-0. To pokazuje inną stronę drużyny, innego ducha. Przeciwko Pogoni mecze były zazwyczaj otwarte. Nasz zespół dziś pokazał dojrzałość i wiedział, jak utrzymać korzystny wynik. W ostatnim meczu szczecinianie strzelili trzy gole, nawet przegrywając. My w ostatnim tygodniu, w trzech spotkaniach, straciliśmy tylko jedną bramkę. Myślę, że powinniśmy dostrzegać pozytywną stronę tego. Oczywiście chcemy lepiej kończyć mecze, ale równie dobrze jest być dojrzałą drużyną, zachować czyste konto i wygrać.





- Moja zmiana to była decyzja taktyczna. To był trudny mecz - przystępowaliśmy do niego po czterech spotkaniach z rzędu. Bardzo ciężkich, intensywnych meczach. Dzisiejszy także był trudny, zwłaszcza dla mnie, bo często byłem faulowany. Ale to była decyzja czysto taktyczna.





- Jestem naprawdę podekscytowany powrotem do gry w Europie. Mieliśmy przy Łazienkowskiej piękne wieczory w czwartki, grając w Lidze Konferencji. Drużyna jest naprawdę podekscytowana, żeby zacząć przygodę od nowa. Myślę, że jesteśmy w dobrej formie. Będziemy grać o to, żeby zajść jak najdalej, tak jak w poprzednim sezonie. W każdych rozgrywkach chcemy osiągnąć jak najwięcej. Chcemy pokazać ambicję i mentalność zawodników oraz klubu. Zobaczmy, gdzie jest nasz limit. W poprzednim sezonie naszym limitem była Chelsea FC w ćwierćfinale. Zobaczymy, co wydarzy się teraz.



