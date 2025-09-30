Oceny legionistów za mecz z Pogonią
Najwyższe noty za mecz z Pogonią przyznaliście Kamilowi Piątkowskiemu i Noahowi Weisshauptowi. Ich występy oceniliście na 4,1 w skali 1-6. Minimalnie niższą notę uzyskał Arkadiusz reca. Z kolei najgorszą ocenę otrzymał Kacper Chodyna - 2,8. W sumie oceniało 866 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,6.
Piątkowski - 4,09
Weisshaupt - 4,08
Reca - 4,0
Rajović - 3,8
Pankov - 3,8
Elitim - 3,8
Szymański - 3,7
Tobiasz - 3,7
Urbański - 3,7
Kapuadi - 3,5
Wszołek - 3,5
Augustyniak - 3,0
Krasniqi - 2,9
Kapustka - 2,9
Chodyna - 2,8
