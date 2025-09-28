Pięciobój

Medale legionistów na Wojskowych MŚ

Niedziela, 28 września 2025 r. 07:04 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Zawodnicy Legii wzięli udział w Wojskowych Mistrzostwach Świata w pięcioboju nowoczesnym, które rozegrane zostały w Zielonej Górze. Łącznie legioniści wywalczyli tam sześć medali. Najpierw złoty medal w kobiecej sztafecie zdobyła Małgorzata Karbownik (wraz z Natalią Dominiak). Polki triumfowały z bardzo dużą przewagą nad Węgierkami i Włoszkami.

Następnie brązowy medal w męskiej sztafecie wywalczył Daniel Ławrynowicz (wraz z byłym już zawodnikiem Legii, Łukaszem Gutkowskim). Na trasę biegu ze strzelaniem wyruszali z czwartej pozycji, ze stratą 18 sekund do miejsca na podium. Ostatecznie udało się wyprzedzić francuską sztafetę. Zwyciężyli Egipcjanie, przez Ukraińcami.



Daniel Ławrynowicz zdobył srebrny medal w Obstacle Laser Run, czyli połączeniu toru przeszkód i biegu ze strzelaniem. Daniel zajął 4.miejsce na torze przeszkód z wynikiem 0:28.19 min. Po ostatniej rundzie strzelania legionista był trzeci, ale na finiszu wyprzedził Francuza Jeana Baptiste Mourcia i zajął drugie miejsce, za Turkiem Kivanc Tasyaranem.

Kolejnego dnia złoty medal w Obstacle Laser Run wywalczyła Małgorzata Karbownik.





W rywalizacji indywidualnej, we wszystkich pięciu konkurencjach, Karbownik wywalczyła srebrny medal. Na ostatniej pętli biegu, po słabszych seriach strzeleckich, legionistkę wyprzedziła Turczynka, Ozyuksel.



Daniel Ławrynowicz indywidualnie ukończył indywidualną rywalizację na 12. pozycji. W drużynie (wraz z Kamilem Kasperczakiem i Sebastianem Stasiakiem) zdobyli srebrne medale.





fot. Miłosz Cygański/pentathlon.org.pl



fot. Miłosz Cygański/pentathlon.org.pl





fot. Miłosz Cygański/pentathlon.org.pl

fot. Miłosz Cygański/pentathlon.org.pl

fot. Miłosz Cygański/pentathlon.org.pl



fot. Miłosz Cygański/pentathlon.org.pl





fot. Miłosz Cygański/pentathlon.org.pl









