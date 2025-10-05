Legia Warszawa 17-54 Posnania Rugby Club
W meczu 4. kolejki 1. ligi rugbiści Legii Warszawa przegrali z Posnanią 17-54. Do przerwy legioniści przegrywali 0-19.
Legia Warszawa 17-54 (0-19) Posnania Rugby Club
Legia: 1. Marcin Brewiński, 2. Lasza Sumbadze, 3. Bartosz Bardziński, 4. Oskar Zawadzki, 5. Adam Matys, 6. Saba Kharaiszwili, 7. Aleks Mikosz, 8. Simoni Mikaberidze, 9. Vincent Clements, 10. Daniel Żołkowski, 11. Aliaksiej Bakłażec, 12. Kornel Szeląg, 13. Damian Rusek, 14. Hubert Stelmaszyński, 15. Artur Bryl
rezerwa: 16. Krzysztof Książek, 17. Stanisław Ścibor, 18. Dawid Poznański, 19. Robert Sobiesiak, 20. Demetrio Pijuka, 21. Igor Sobiesiak, 22. Mateusz Spilaszek, 23. Wojciech Borys, 24. Wojciech Kwiatkowski
