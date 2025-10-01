fot. Woytek / Legionisci.com
1-2.10: Rozkład jazdy

Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W czwartek o 21:00 przy Ł3 rozegrany zostanie pierwszy mecz fazy ligowej Ligi Konferencji pomiędzy Legią i tureckim Samsunsporem. Cały czas w sprzedaży są bilety na to spotkanie. W Sokółce odbywają się Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w boksie, w których startuje kilku pięściarzy Legii. 



Monika Stankiewicz i Zuzanna Kolonus wezmą udział w tenisowym turnieju ITF W75 w Bratysławie.


Rozkład jazdy:

02.10 g. 21:00 Legia Warszawa - Samsunspor



Komentarze (1)

Piotrek - 39 minut temu, *.gigainternet.pl

Dzisiaj o 17 losowanie par Pucharu Polski. Pora zacząć bronić pucharu. Puchar jest nasz!!!

