Zapisy na wyjazd do Zabrza
W najbliższy poniedziałek, 29 września w godzinach 19:00 - 20:00 w Źródełku, prowadzone będą otwarte zapisy na wyjazdowy mecz Legii z Górnikiem Zabrze. Ten zaplanowano na niedzielę, 5 października o 20:15. Na wyjazd do Zabrza fani Legii pojadą pociągiem specjalnym. Za przejazd "specjalem" w obie strony, wraz z biletem na mecz, należy zapłacić 200 złotych. Nie ma możliwości zakupu samej wejściówki.
Przy zapisach, oprócz uiszczenia ww. kwoty, należy podać imię, nazwisko i PESEL.
