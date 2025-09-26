Legia na wyjazdowym meczu z Górnikiem Zabrze w 2018r. - fot. Mishka / Legionisci.com
Zapisy na wyjazd do Zabrza

Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższy poniedziałek, 29 września w godzinach 19:00 - 20:00 w Źródełku, prowadzone będą otwarte zapisy na wyjazdowy mecz Legii z Górnikiem Zabrze. Ten zaplanowano na niedzielę, 5 października o 20:15. Na wyjazd do Zabrza fani Legii pojadą pociągiem specjalnym. Za przejazd "specjalem" w obie strony, wraz z biletem na mecz, należy zapłacić 200 złotych. Nie ma możliwości zakupu samej wejściówki.



Przy zapisach, oprócz uiszczenia ww. kwoty, należy podać imię, nazwisko i PESEL.




