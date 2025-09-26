Zapisy na wyjazd do Zabrza

© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

W najbliższy poniedziałek, 29 września w godzinach 19:00 - 20:00 w Źródełku, prowadzone będą otwarte zapisy na wyjazdowy mecz Legii z Górnikiem Zabrze. Ten zaplanowano na niedzielę, 5 października o 20:15. Na wyjazd do Zabrza fani Legii pojadą pociągiem specjalnym. Za przejazd "specjalem" w obie strony, wraz z biletem na mecz, należy zapłacić 200 złotych. Nie ma możliwości zakupu samej wejściówki.

Hej Legionisto! Zauważyliśmy, że używasz blokera reklam

Rozumiemy - reklamy mogą być irytujące. Jednak od 25 lat dostarczamy nasze treści całkowicie za darmo, nie chowamy treści tak, jak to robią inne serwisy . Reklamy pomagają nam pokryć koszty działania strony.

Kiedy blokujesz reklamy, zmusza nas to do korzystania z bardziej inwazyjnych formatów reklamowych, czego nie chcemy, a które są trudniejsze do zniesienia dla wszystkich użytkowników.

Czy możesz rozważyć wyłączenie adblocka dla naszej strony? ❤️ To naprawdę by nam pomogło!

Rozumiem, zamknij