Doping na meczu Legia - Jagiellonia [VIDEO]
Zapraszamy do obejrzenia materiału z dopingiem kibiców Legii Warszawa podczas ligowego meczu z Jagiellonią Białystok, który w środę odbył się na stadionie przy Łazienkowskiej 3.
Legia Warszawa 0-0 Jagiellonia Białystok - Mishka / 54 zdjęcia
Legia Warszawa 0-0 Jagiellonia Białystok - Piotr Galas / 105 zdjęć
Legia Warszawa 0-0 Jagiellonia Białystok - Kamil Marciniak / 39 zdjęć
Legia Warszawa 0-0 Jagiellonia Białystok - Maciek Gronau / 79 zdjęć
Legia Warszawa 0-0 Jagiellonia Białystok - Michał Wyszyński / 39 zdjęć
