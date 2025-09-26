fot. Woytek / Legionisci.com
Doping na meczu Legia - Jagiellonia [VIDEO]

Woytek, źródło: Legionisci.com

Zapraszamy do obejrzenia materiału z dopingiem kibiców Legii Warszawa podczas ligowego meczu z Jagiellonią Białystok, który w środę odbył się na stadionie przy Łazienkowskiej 3.



 


Legia Warszawa 0-0 Jagiellonia Białystok - Mishka / 54 zdjęcia 
Legia Warszawa 0-0 Jagiellonia Białystok - Piotr Galas / 105 zdjęć 
Legia Warszawa 0-0 Jagiellonia Białystok - Kamil Marciniak / 39 zdjęć 
Legia Warszawa 0-0 Jagiellonia Białystok - Maciek Gronau / 79 zdjęć 
Legia Warszawa 0-0 Jagiellonia Białystok - Michał Wyszyński / 39 zdjęć 






Komentarze (1)

Koneser polskiej piłki klubowej - 33 minuty temu, *.plus.pl

Wszyscy potrafią tylko nie te lamusy. Tak jak mówiłem już nie raz: wkłady do koszulek nie są w stanie wygrać meczu z kimkolwiek bez pomocy sędziego i wielkiego smrodu wokół kontrowersji. Był czas przywyknąć do ligowego średniaka 🙂 i pamiętajcie:

LICZY SIĘ TYLKO MISTRZOSTWO 😂

odpowiedz
