Badminton

Legia łączy siły z ABRM-em i znów zagra w ekstraklasie badmintona

Sobota, 27 września 2025 r. 12:14 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Po kilkuletniej przerwie, w rozgrywkach ekstraklasy badmintona zobaczymy ponownie zespół Legii Warszawa. Legijny zespół, z powodów finansowych, wycofany został z najwyższej klasy rozgrywkowej jesienią 2019 roku. W sezonie 2018/19 Legia zajęła 9. miejsce w rozgrywkach ekstraklasy. Wówczas przygoda Legii z ekstraklasą potrwała rok.

Obecnie Legia występować będzie w najwyższej klasie rozgrywkowej dzięki porozumieniu z ABRM-em. "W struktury Legii wchodzi nie tylko kadra zawodnicza, ale również cały sztab szkoleniowy ABRM. To gwarantuje kontynuację sprawdzonego modelu pracy, który przyniósł klubowi trzy złote medale mistrzostw Polski i regularną obecność na szczycie ligowej tabeli" - podkreślono w komunikacie ABRM.



Legionisci w badmintonowej odsłonie nadal będą toczyć swoje mecze w Ośrodku Sportu LAVO - przy ul. Geodetów 23e w Józefosławiu. Pierwszy mecz sezonu 2025/26 legioniści rozegrają 18 listopada. W najwyższej klasie rozgrywkowej wystąpi 9 drużyn: Legia Warszawa, SKB Litpol-Malow Suwałki, OSSM-SMS Białystok, Unia Bieruń, WWL Badminton Marcovia Marki, KS Badminton Kobierzyce, KU AZS UM Łódź, WKS Śląsk Wrocław oraz UKS Hubal Białystok.



- Partnerstwo ABRM i Legii Warszawa to ogromny krok naprzód zarówno dla stołecznego badmintona, jak i całych rozgrywek Ekstraligi. Marka Legii, połączona z jakością sportową mistrzów Polski, pozwoli nam poszerzyć grono odbiorców i przyciągnąć większą uwagę mediów - czytamy w wydanym oświadczeniu.



Od teraz ABRM i Legia Badminton Schools wspólnie będą prowadzić szkolenie dzieci i młodzieży. To właśnie ich wychowankowie w przyszłości będą mogli wzmocnić ekstraligową drużynę Legii Warszawa.



