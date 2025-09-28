Ce(L)ownik: Wygramy z Pogonią 2-0
Przed meczem Legia Warszawa - Pogoń Szczecin, który odbędzie się w niedzielę, 28 września o godz. 17:30 w Warszawie, oddaliście 524 typów na końcowy wynik w naszej zabawie "CeⓁownik". 75% osób uważa, że wygra Legia Warszawa. 12% z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, a 13% typuje zwycięstwo "Portowców".
Najczęściej typowanym wynikiem jest 2-0 (20,1% głosów).
Kolejne w zestawieniu są:
1-0 - 13,7%
3-0 - 11,8%
2-1 - 10,7%
3-1 - 7,4%
Średnia liczba bramek, jaką strzeli Legia Warszawa to 1,89 a Pogoń Szczecin 0,55.
Dziękujemy wszystkim za typowanie wyniku i zapraszamy do typowania każdego kolejnego meczu Legii - przed pierwszym gwizdkiem będziemy publikowali raport z Waszych typów!
