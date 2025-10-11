Marco Burch - fot. Maciek Gronau
Sparing

Legia Warszawa 3-1 Stal Rzeszów. Powrót Goncalvesa

Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W sobotę o godz. 14 w Legia Training Center w Urszulinie odbył się sparingowy mecz Legii Warszawa z pierwszoligową Stalą Rzeszów. Legioniści pokonali zespół z Rzeszowa 3-1. Do przerwy padł remis 1-1. W pierwszej połowie do siatki rzeszowskiej drużyny trafił Antonio Čolak, a po przerwie Marco Burch i Noah Weisshaupt.



 


Powrót Goncalvesa


W czwartek, po 3 dniach wolnego, legioniści wrócili do treningów. Z zespołem ćwiczyło kilku zawodników drugiej drużyny - Rafał Boczoń i Maciej Saletra, Jan Leszczyński. W meczu ze Stalą nie wzięli udziału piłkarze, przebywający na zgrupowaniach kadr narodowych: Bartosz Kapustka, Paweł Wszołek, Kacper Tobiasz,Kacper Urbański, Wojciech UrbańskiPetar Stojanović, Wahan Biczachczjan, Steve Kapuadi i Ermal Krasniqi. Zabrakło także kontuzjowanych: Jean-Pierre Nsame i Kamila Piątkowskiego. Pierwszy skład był więc znacząco podobny do tego, który wybiegł na boisko przeciwko tureckiemu Samsunsporowi. Mogliśmy zobaczyć w nim również zawodników, którzy dawno nie występowali m.in. Gabriela Kobylaka czy Patryka Kuna, a także wracającego po dwumiesięcznym urazie Claude'a Goncalvesa. Zawodnik zapewnił nas, że ze zdrowiem wszystko już w porządku i krok po kroku wraca do pełnej dyspozycji.


Legia przeważała, ale przegrywała


Początkowo legioniści próbowali zaskoczyć rywali z dystansu. W pierwszych 10. minutach sprzed pola karnego uderzali Rafał Augustyniak, który po rykoszecie minimalnie przestrzelił oraz Jakub Żewłakow, zmuszając bramkarza do interwencji. W 14. minucie świetną obroną popisał się natomiast golkiper Legii. Po szybkim kontrataku w sytuacji sam na sam z Kobylakiem znalazł się Filip Wolski, jednak górą z tego pojedynku wyszedł 23-letni bramkarz. Z odpowiedzią poszli gospodarze, a o kolejny strzał pokusił się Żewłakow, lecz Marek Kozioł dobrze ustawił się na bliższym słupku i odbił piłkę przed siebie. W 22. minucie koszmarny błąd popełnił Gabriel Kobylak. Legioniści w ataku pozycyjnym rozgrywali piłkę od tyłu, w kierunku bramkarza podał ją Artur Jędrzejczyk, lecz golkiper nie zdołał opanować tego zagrania i wpuścił futbolówkę do siatki. 


"Wojskowi" szybko próbowali wyrównać. W 28. minucie świetnym rajdem popisał się Żewłakow, dograł na pole karne do niepilnowanego Antonio Čolaka, który skontrował piłkę w kierunku bramki z trudnej pozycji, jednak bramkarz w ostatniej chwili poradził sobie z tym strzałem. Po sześciu minutach napastnikowi udało się już pokonać golkipera. Przy dośrodkowaniu z rzutu rożnego Chorwat dobrze wbiegł na bliższy słupek, wyprzedził obrońcę i głową wyrównał stan meczu. Chwilę później Čolak znalazł się w identycznej sytuacji po kolejnej centrze z kornera, jednak tym razem przestrzelił obok słupka. Po tych zagrożeniach ze stałych fragmentów gry Legia nadal naciskała i starała się zdobyć kolejne gole. W 42. minucie z 18. metra uderzał Marco Burch, lecz przestrzelił ponad poprzeczką. Jeszcze tuż przed przerwą ostatnią szansę mógł mieć Żewłakow, jednak młody pomocnik nie zdołał opanować w polu karnym prostopadłego podania i pierwsza połowa zakończyła się remisem 1-1.


Udokumentowana różnica klas


Na drugą część Legia wyszła z czterema roszadami w składzie, a do gry wkroczyło kilku zawodników z nominalnego pierwszego składu. Nastawienie "Wojskowych" nie zmieniło się i jak najszybciej chcieli objąć prowadzenie. Podejmowali wiele prób dośrodkowań, szczególnie Noah Weisshaupt, lecz nie potrafili przebić się przez szczelnie ustawioną defensywę gości. W 57. minucie centrę Burcha z prawej strony powinien na skraju pola karnego wykorzystać Kacper Chodyna, skrzydłowy uderzył z pierwszej piłki, lecz chybił nieco ponad poprzeczką. Dwie minuty później legioniści dopięli swego. Rzut rożny na lewej stronie wywalczył Weisshaupt, a wykonał go Ruben Vinagre. Centra Portugalczyka spowodowała spore zamieszanie, w którym najlepiej odnalazł się Goncalves, wystawił futbolówkę na 10. metr do Burcha, a Szwajcar mocnym strzałem pokonał Swiatosława Waniwśkyja.


W 66. minucie było już 3-1. Indywidualnie na prawej stronie zabrał się z piłką Chodyna, zbiegł do środka i zgrał na lewą część pola karnego do Weisshaputa, a Niemiec pięknym, technicznym strzałem na bliższy słupek pod poprzeczkę nie dał najmniejszych szans golkiperowi. Od 72. minuty swoje szanse dostali wcześniej wspomniani zawodnicy rezerw, którzy  trenują z pierwszą drużyną. Obraz gry już do końca nie uległ zmianie - Legia dominowała, przebywała cały czas na połowie Stali i starała się przebić na pole karne, a goście ofiarnie się broni. W 86. minucie znów dobrze pokazał się Żewłakow, młody pomocnik zszedł z boku boiska i uderzył techniczne pod porzeczkę, lecz golkiper zdołał zbić ten piękny strzał ponad bramkę. Legia więc udanie wykorzystuje przerwę reprezentacyjną i pewnie pokonuje pierwszoligową Stal.


Sparing 2025/2026

#LEGSTR
bez udziału publiczności
Urszulin, Polska
Legia Training Center
11.10.2025
14:00
Legia Warszawa
Stal Rzeszów
Legia Warszawa
3-1
Stal Rzeszów
34' Čolak
58' Burch
66' Weisshaupt
(1-1)
Jędrzejczyk (s) 22'
27 Gabriel Kobylak
4 Marco Burch
12 Radovan Pankov 72'
55 Artur Jędrzejczyk 71'
23 Patryk Kun 46'
5 Claude Goncalves 72'
8 Rafał Augustyniak 46'
22 Juergen Elitim 46'
11 Kacper Chodyna
14 Antonio Čolak 46'
20 Jakub Żewłakow
29 Mileta Rajović 46'
99 Noah Weisshaupt 46'
44 Damian Szymański 46'
19 Ruben Vinagre 46'
74 Jan Leszczyński 71'
72 Rafał Boczoń 72'
73 Maciej Saletra 72'
46' Marek Kozioł 88
Patryk Warczak 2
Maksymilian Soja 54
Marcin Kaczor 39
Krystian Wachowiak 18
Karol Łysiak 7
Illa Postupalśkyj 53
Oliwier Sławiński 31
Szymon Łyczko 46
Jonathan Júnior 14
Filip Wolski 21
46' Swiatosław Waniwśkyj 1
Ksawery Kukułka 4
Kacper Masiak 48
Darvin Jablonski 91
Jakub Kucharski 51
Seif Darwish 11
Michał Musik 9
Łukasz Piwnicki 52
Jakub Zych 22
Antoni Perduta 45
Wojciech Brzęk 44
Trener: Edward Iordanescu
Asystent trenera: Aleksandru Radu
Trener: Marek Zub
Asystent trenera: Sławomir Szeliga
Pogoda:
Temperatura 13°C
Ciśnienie 1021 hPa
Wilgotność 94%

Średnia wieku Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 28 lat
Podstawowa + zmiennicy: 26.06 lat
Cała kadra meczowa: 26.06 lat

tagi:
Komentarze (1)

gazza - 35 minut temu, *.inetia.pl

Gole nie strzelają napastnicy bo ich w Legii nie ma !!!
Mioduski to mega przy-głup !

odpowiedz
