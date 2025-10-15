Młodzież
Alex Malchrowicz podpisał kontrakt z Legią
źródło: Legia Warszawa
Alex Malchrowicz podpisał pierwszy zawodowy kontrakt z Legią Warszawa. Bramkarz z rocznika 2010 związał się ze stołecznym klubem kontraktem, który będzie obowiązywać do 30 czerwca 2028.
Malchrowicz dołączył do akademii Legii w 2025 roku. Wcześniej reprezentował barwy Warty Poznań.
