Trzeci komplet meczowy

Niedziela, 28 września 2025 r. 13:05 Redakcja, źródło: Legia Warszawa

Legia Warszawa zaprezentowała trzeci komplet meczowy, w którym piłkarze będą występowali obecnym sezonie. Koszulki są szare, a dodatkiem są cienkie błyszczące pionowe paski/prążki.

Spodenki do kompletu są gładkie szare. Piłkarze wystąpią w nich w dzisiejszym meczu z Pogonią Szczecin.









Komplety można zakupić w Fan Store przy Łazienkowskiej 3 i na sklep.legia.com.





Koszulka kosztuje 369 zł, a spodenki 159 zł.







fot. Legia Warszawa





