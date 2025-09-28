Trzeci komplet meczowy
Legia Warszawa zaprezentowała trzeci komplet meczowy, w którym piłkarze będą występowali obecnym sezonie. Koszulki są szare, a dodatkiem są cienkie błyszczące pionowe paski/prążki.
Spodenki do kompletu są gładkie szare. Piłkarze wystąpią w nich w dzisiejszym meczu z Pogonią Szczecin.
Komplety można zakupić w Fan Store przy Łazienkowskiej 3 i na sklep.legia.com.
Koszulka kosztuje 369 zł, a spodenki 159 zł.
