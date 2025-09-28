fot. Legia Warszawa
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Trzeci komplet meczowy

Redakcja, źródło: Legia Warszawa

Legia Warszawa zaprezentowała trzeci komplet meczowy, w którym piłkarze będą występowali obecnym sezonie. Koszulki są szare, a dodatkiem są cienkie błyszczące pionowe paski/prążki.

Spodenki do kompletu są gładkie szare. Piłkarze wystąpią w nich w dzisiejszym meczu z Pogonią Szczecin.



 


Komplety można zakupić w Fan Store przy Łazienkowskiej 3 i na sklep.legia.com.


Koszulka kosztuje 369 zł, a spodenki 159 zł. 


koszulka sezon 2025/26

koszulka spodenki sezon 2025/26
fot. Legia Warszawa





tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (11)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

szara rzeczywistość - 14 minut temu, *.31.17

Niedługo jeszcze przyjdzie komuś do głowy żeby zrobić stroje lgbt, puste głowy

odpowiedz
komplet - 15 minut temu, *.31.17

mają być barwy klubowe, a nie szara rzeczywistość!!!

odpowiedz
Borsalino - 26 minut temu, *.orange.pl

Moim zdaniem świetny komplet , szary zawsze dobrze łączy się z zielonym czy czarnym … nie bardzo gustuje w pozostałych kompletach i nie rozumiem dlaczego inne kluby w Europie grające w Adidasie mają jakieś ciekawsze modele . Zobaczymy na żywą jak to będzie .

odpowiedz
BRL - 35 minut temu, *.centertel.pl

Może i paskudne, za to nie pasują do barw klubowych.

odpowiedz
Legia - 44 minuty temu, *.play.pl

ehhh, znakomity kolor wręcz... Jak coś takiego może być zaakceptowane na wielu poziomach w klubie? Nie chcecie mieć większej sprzedaży koszulek i zrobić projekt, który ma związek z klubowymi barwami i przede wszystkim spodoba się kibicom klubu o tak wyjatkowej historii i tradycji?

odpowiedz
Beton - 46 minut temu, *.plus.pl

Na Ł3 pełna szara rzeczywistość. Komu takie pomysły do łba przychodzą?

odpowiedz
Xx - 1 godzinę temu, *.ap-media.pl

Faktycznie w naszych barwach jest szary. Tak samo jak siatkarska reprezentacja kolor zielony. Osobą odpowiedzialnym miesza się w chyba w głowie.

odpowiedz
Misza B. - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

To już nie można było zrobić czerwonych, takiego koloru nie ma w naszych barwach. Kombinowanie pod górę.

odpowiedz
Ju - 1 godzinę temu, *.plus.pl

Aligancko🤝

odpowiedz
Żona Barnaby - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Zupełnie przeciętne. A w poprzednich latach trzecie komplety często były odjechane.

odpowiedz
(L) - 1 godzinę temu, *.play.pl

Wpasowują się w nasz poziom gry...

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Hej Legionisto! Zauważyliśmy, że używasz blokera reklam

Rozumiemy - reklamy mogą być irytujące. Jednak od 25 lat dostarczamy nasze treści całkowicie za darmo, nie chowamy treści tak, jak to robią inne serwisy. Reklamy pomagają nam pokryć koszty działania strony.

Kiedy blokujesz reklamy, zmusza nas to do korzystania z bardziej inwazyjnych formatów reklamowych, czego nie chcemy, a które są trudniejsze do zniesienia dla wszystkich użytkowników.

Czy możesz rozważyć wyłączenie adblocka dla naszej strony? ❤️ To naprawdę by nam pomogło!