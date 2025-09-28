Mateusz Kania brązowym medalistą MP w maratonie na rolkach
W sobotę w Łaskarzewie odbyły się mistrzostwa Polski w maratonie na rolkach. Brązowy medal wśród mężczyzn wywalczył Mateusz Kania z sekcji łyżwiarskiej Legii Warszawa, z wynikiem 1:14.35h. Gratulujemy! Dwóch sekund do miejsca na podium wśród kobiet zabrakło dwóm legionistkom - Anecie Zelik oraz Dominice Sadowskiej, które skończyły rywalizację na królewskim dystansie z czasem 1:24:40.
Wyniki legionistów:
Mężczyźni: 3. Mateusz Kania 1:14.35, 10. Łukasz Warchoł 1:14.39, 44. Jerzy Stankiewicz 1:29.16, 48. Łukasz Dmowski 1:32.55, 56. Grzegorz Krajewski 1:38.27, 71. Mateusz Balcerzak 1:51.54
Kobiety: 5. Aneta Zelik 1:24.40, 6. Dominika Sadowska 1:24.40, 12. Michalina Kwiecień 1:33.04, 17. Monika Sawicka 1:34.36
