Dwa medale legionistów w MMP
We Wrocławiu odbyły się młodzieżowe mistrzostwa Polski w strzelectwie sportowym. Legioniści w dwóch konkurencjach stanęli na podium. Srebrny medal w konkurencji 50m karabin leżąc juniorek zdobyła Wilhelmina Wośkowiak. Brąz w pistolecie dowolnym juniorów (z 50m) zdobył Maciej Zygmuntowski.
Wyniki legionistów:
50m pistolet dowolny juniorów: 3. Maciej Zygmuntowski
10m pistolet pneumatyczny kobiet: 17. Paulina Romaniuk
10m karabin pneumatyczny mężczyzn: 12. Mikołaj Sobolewski
10m karabin pneumatyczny juniorów: 9. Krzysztof Adamczyk, 24. Ignacy Pierzchalski
50m karabin 3x20 juniorek: 11. Wilhelmina Wośkowiak, 15. Martyna Krzesaj
10m kababin pneumatyczny juniorek: 4. Wilhelmina Wośkowiak
50m karabin leżąc juniorek: 2. Wilhelmina Wośkowiak 621.6 pkt., 7. Matyna Krzesaj
50m karabin leżąc kobiet: 14. Martyna Bramson
50m karabin leżąc mężczyzn: 9. Mikołaj Sobolewski
50m karabin 3x20 mężczyzn: 13. Mikołaj Sobolewski
50m karabin 3x20 kobiet: 4. Martyna Bramson
25m pistolet sportowy 30+30 kobiet: 11. Paulina Romaniuk
10m karabin pneumatyczny kobiet: 11. Martyna Bramson
