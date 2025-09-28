I liga: Legionistki 1-1 KKP Bydgoszcz
Pierwszoligowy zespół Legionistek stracił pierwsze punkty w sezonie 2025/26. Legionistki zremisowały dziś w LTC z przedostatnim zespołem ligowej tabeli, KKP Bydgoszcz. Rywalki wyszły na prowadzenie w 15. minucie spotkania, legionistki doprowadziły do wyrównania w 64. minucie za sprawą Sudyk. Nasz zespół ma dwa punkty przewagi nad drugą w tabeli Ślęzą Wrocław.
Kolejny mecz legionistek odbędzie się 4 października ze Sportową Czwórką Radom.
I liga: Legionistki Warszawa 1-1 (0-1) KKP Bydgoszcz
0-1 15 min. Czubakowska
1-1 64 min. Sudyk
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom