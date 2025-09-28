Skrót meczu z Treflem Sopot
Koszykarze Legii przegrali 82-96 z Treflem Sopot i tym samym zaprzepaścili szanse na zdobycie Superpucharu Polski. Po wyrównanej pierwszej kwarcie, goście zaczynali odjeżdżać gospodarzom. Przewaga budowana z minuty na minutę pozwalała sopocianom myśleć o wygranej. Wyróżniającą się postacią po stronie Legii był Andrzej Pluta, zdobywca 20 punktów. W ekipie Trefla najwięcej punktów zdobył Paul Scruggs (18 pkt.). Zapraszamy do obejrzenia skrótu meczu.
Skrót meczu Legia Warszawa - Trefl Sopot
