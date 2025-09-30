Wypożyczeni: Legioniści dali zwycięstwo

Wtorek, 30 września 2025 r.

W weekend swoje mecze przegrały Termalica Nieciecza Igora Strzałka oraz Las Palmas z Sergio Barcią w składzie. W nowy tydzień udanie weszli legioniści wypożyczeni do Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Cała czwórka wybiegła w podstawowym składzie, a dwóch pokonało bramkarza ŁKS-u Łódź. Powody do zadowolenia miał Bartosz Dembek oraz Jakub Zbróg, którzy zagrali w wygranym meczu z GKS Tychy.

Ekstraklasa

Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) - zagrał od 83. minuty w przegranym 2-4 meczu z Piastem Gliwice





I liga

Pogoń Grodzisk Mazowiecki wygrała 3-0 z ŁKS Łódź. Udział w wygranej mieli wypożyczeni legioniści. Oliwier Olewiński zdobył bramkę na 2-0 w 44. minucie spotkania. Tuż po zmianie stron Jakub Adkonis ustalił wynik spotkania pokonując Aleksandra Bobka. Strzelec trzeciej bramki w meczu rozegrał pełne zawody. Stanisław Gieroba wszedł w 85. minucie. Wspomniany Olewiński opuścił plac gry w 77. minucie a Mateusz Szczepaniak ustąpił miejsca Jakubowi Jędrasikowi w 66. minucie.

Pogoń Siedlce wygrała 3-1 z GKS Tychy. Bartosz Dembek rozegrał pełne 90 minut. Natomiast Jakub Zbróg wszedł na boisko w 64. minucie spotkania.





Hiszpania - La Liga 2

Las Palmas przegrało 0-1 z Almerią, ale Sergio Barcia był jednym z najlepszych zawodników swojej ekipy. Przez 90 minut zaliczył celność podań na poziomie 93% (90/97), wygrał 5 z 8 pojedynków, zaliczył przechwyt oraz sześciokrotnie wybijał piłkę.





