Rajović: Wykonaliśmy naszą pracę

Niedziela, 28 września 2025 r. 21:30 Mikołaj Ciura, źródło: TVP Sport

- Ciężko powiedzieć, czy naszym największym problemem jest wykończenie. W futbolu czasem tak jest - piłka raz cię szuka i znajduje drogę do siatki, a raz nie. Dziś jednak wykonaliśmy naszą pracę, zgarnęliśmy trzy punkty. To jest najważniejsze i bardzo nas cieszy - powiedział po zwycięstwie z Pogonią Szczecin napastnik Legii Warszawa, Mileta Rajović.





- Wiedzieliśmy, że rywal będzie trudny. Pogoń to klasowy zespół, bazujący na intensywności. Musieliśmy momentami dłużej przetrzymać piłkę, utrzymać się z nią i uspokoić nasze poczynania.





- Moja współpraca z Ermalem Krasniqim i Noah Weisshauptem? Czuję się z nimi na boisku bardzo dobrze. Rozumieliśmy się bez zarzutów, choć był to nasz pierwszy mecz w takim zestawieniu. Myślę, że z czasem nasza współpraca będzie jeszcze lepsza.



