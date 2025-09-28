Tobiasz: Idziemy w dobrą stronę

Niedziela, 28 września 2025 r. 21:40 Mikołaj Ciura, źródło: TVP Sport

- Jestem zadowolony, ale zmęczony. Mecze się trochę nakładają, to już nasz 18 występ w tym sezonie. Cały czas coś gramy, ale w końcu zaczyna to wyglądać, jak powinno, szczególnie z tyłu. Idziemy w dobrą stronę i możemy się z tego cieszyć - powiedział po zwycięstwie z Pogonią Szczecin bramkarz Legii Warszawa, Kacper Tobiasz.





- W poprzednich meczach zabrakło odpowiednich decyzji pewnych osób i moglibyśmy mieć 9, a nie 5 punktów. Ok, takie rzeczy się zdarzają. Mam nadzieję, że w ostatecznych rozrachunku nie wyjdzie to na naszą niekorzyść. To jednak przeszłość, nie da się tego zmienić. Oczywiście boli, ale skupiamy się na tym co przed nami.





- Pogoń w drugiej połowie zmieniła styl gry i cały czas grała długie piłki. Pressing w naszym wykonaniu był dobry, bo zmuszaliśmy gości do grania piłek za plecy. Ani razu nie mieli oni z tego korzyści, ewentualnie pojedyncze przebitki. Uważam, że wszyscy dziś się wywiązali świetnie ze swoich zadań. Wiadomo, że są momenty w meczu, w których brakuje trochę sił. Jestem jednak zadowolony z drużyny i tak, jak powiedziałem, uważam, że idziemy w dobrą stronę. Musimy cisnąć dalej.



