Weisshaupt: Szybkie prowadzenie nam pomogło

Niedziela, 28 września 2025 r. 21:45 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- To był dobry mecz. Wygraliśmy 1-0, szybko zdobywając prowadzenie, co nam pomogło. W pierwszej połowie wyglądaliśmy dobrze, mieliśmy dobre momenty pressingowe i tworzyliśmy sobie wiele szans, by podwyższyć prowadzenie. Druga połowa wyglądała nieco gorzej, traciliśmy trochę piłek, ale ostatecznie wygraliśmy i to jest najważniejsze - powiedział po zwycięstwie z Pogonią Szczecin skrzydłowy Legii Warszawa, Noah Wiesshaupt.





- W ostatnich meczach graliśmy naprawdę dobrze, ale udawało nam się zdobyć tylko po jednym punkcie. Szczęście nam nie sprzyjało, a dodatkowo nie wykorzystywaliśmy swoich okazji. Dziś udało nam się strzelić i utrzymać prowadzenie do końca, więc jest perfekcyjnie.





- Jakie widzę różnice między Ekstraklasą a Bundesligą? Ciężko mi cokolwiek powiedzieć, zagrałem dopiero 4 mecze w Polsce. Wydaje mi się, że w polskiej lidze jest trochę więcej czasu na podjęcie decyzji, a zespoły grają dużo górnych piłek. Na razie tyle mogę powiedzieć.



