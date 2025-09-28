Noah Weisshaupt - fot. Mishka / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Weisshaupt: Szybkie prowadzenie nam pomogło

Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- To był dobry mecz. Wygraliśmy 1-0, szybko zdobywając prowadzenie, co nam pomogło. W pierwszej połowie wyglądaliśmy dobrze, mieliśmy dobre momenty pressingowe i tworzyliśmy sobie wiele szans, by podwyższyć prowadzenie. Druga połowa wyglądała nieco gorzej, traciliśmy trochę piłek, ale ostatecznie wygraliśmy i to jest najważniejsze - powiedział po zwycięstwie z Pogonią Szczecin skrzydłowy Legii Warszawa, Noah Wiesshaupt. 



 


- W ostatnich meczach graliśmy naprawdę dobrze, ale udawało nam się zdobyć tylko po jednym punkcie. Szczęście nam nie sprzyjało, a dodatkowo nie wykorzystywaliśmy swoich okazji. Dziś udało nam się strzelić i utrzymać prowadzenie do końca, więc jest perfekcyjnie.


- Jakie widzę różnice między Ekstraklasą a Bundesligą? Ciężko mi cokolwiek powiedzieć, zagrałem dopiero 4 mecze w Polsce. Wydaje mi się, że w polskiej lidze jest trochę więcej czasu na podjęcie decyzji, a zespoły grają dużo górnych piłek. Na razie tyle mogę powiedzieć.




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Hej Legionisto! Zauważyliśmy, że używasz blokera reklam

Rozumiemy - reklamy mogą być irytujące. Jednak od 25 lat dostarczamy nasze treści całkowicie za darmo, nie chowamy treści tak, jak to robią inne serwisy. Reklamy pomagają nam pokryć koszty działania strony.

Kiedy blokujesz reklamy, zmusza nas to do korzystania z bardziej inwazyjnych formatów reklamowych, czego nie chcemy, a które są trudniejsze do zniesienia dla wszystkich użytkowników.

Czy możesz rozważyć wyłączenie adblocka dla naszej strony? ❤️ To naprawdę by nam pomogło!