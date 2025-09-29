fot. Mishka / Legionisci.com
Komplet na meczu w Zabrzu. Dziś zapisy na wyjazd

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Na tydzień przed meczem Górnika z Legią w Zabrzu wyprzedano wszystkie bilety na to wydarzenie. Spotkanie obejrzy rekordowa liczba kibiców, względem spotkań z ostatnich lat, w związku z otwarciem czwartej trybuny zabrzańskiego stadionu, jak również ponownym otwarciem sektora gości. Fani KSG wykupili 26 501 wejściówek.



 


Fani Legii mają do dyspozycji 1650 biletów. Ich sprzedaż prowadzona będzie dziś w godzinach 19:00 - 20:00 w Źródełku. Za przejazd w obie strony pociągiem specjalnym, wraz z biletem na mecz, należy zapłacić 200 złotych.


Mecz Górnika z Legią rozegrany zostanie w niedzielę, 5 października o 20:15.




Komentarze (3)

(nie)Nowy - 34 minuty temu, *.171.7

Pojechałbym, ale boję się mitycznego motylowania ☹️

odpowiedz
cieciu - 52 minuty temu, *.11.2

ale żeby Hanysy mieli większy stadion od nas (docelowo) to słabo...

odpowiedz
mM - 37 minut temu, *.kwsa.pl

@cieciu: na cieciów i tak za dużo

odpowiedz
