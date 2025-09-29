Komplet na meczu w Zabrzu. Dziś zapisy na wyjazd
Na tydzień przed meczem Górnika z Legią w Zabrzu wyprzedano wszystkie bilety na to wydarzenie. Spotkanie obejrzy rekordowa liczba kibiców, względem spotkań z ostatnich lat, w związku z otwarciem czwartej trybuny zabrzańskiego stadionu, jak również ponownym otwarciem sektora gości. Fani KSG wykupili 26 501 wejściówek.
Fani Legii mają do dyspozycji 1650 biletów. Ich sprzedaż prowadzona będzie dziś w godzinach 19:00 - 20:00 w Źródełku. Za przejazd w obie strony pociągiem specjalnym, wraz z biletem na mecz, należy zapłacić 200 złotych.
Mecz Górnika z Legią rozegrany zostanie w niedzielę, 5 października o 20:15.
