fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

11. kolejka Ekstraklasy. Hit w Zabrzu

Mishka, źródło: Legionisci.com

Przed nami 11. kolejka Ekstraklasy. Na początek Lechia zmierzy się z Wisłą, a Pogoń z Piastem. Na sobotę zaplanowano 3 mecze, ale najciekawiej zapowiada się niedzielne spotkanie pomiędzy aktualnie liderującym Górnikiem i Legią. Ponadto Jagiellonia zagra z Koroną, Raków z Motorem, a GKS z Lechem. 




11. kolejka:


Piątek, 03.10.

18:00 Lechia Gdańsk - Wisła Płock  (C+ Sport 3)
20:30 Pogoń Szczecin - Piast Gliwice  (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)


Sobota, 04.10.

14:45 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Widzew Łódź  (C+ Sport 3)
17:30 Radomiak Radom - Zagłębie Lubin  (C+ Sport 3
20:15 Arka Gdynia - Cracovia  (C+ Sport 3)


Niedziela, 05.10.

12:15 Jagiellonia Białystok - Korona Kielce  (C+ Sport 3)
14:45 Raków Częstochowa - Motor Lublin  (C+ Sport 3)
17:30 GKS Katowice - Lech Poznań  (C+ Sport 3 / C+  / TVP Sport)
20:15 Górnik Zabrze - Legia Warszawa   (C+ Sport 3)


Aktualna tabela Ekstraklasy
Terminarz i wyniki Ekstraklasy
Klasyfikacja strzelców




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (1)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Znawca - 54 minuty temu, *.interkam.pl

Dziś Piast to bierze. Trener Molder górą.😁😁

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Hej Legionisto! Zauważyliśmy, że używasz blokera reklam

Rozumiemy - reklamy mogą być irytujące. Jednak od 25 lat dostarczamy nasze treści całkowicie za darmo, nie chowamy treści tak, jak to robią inne serwisy. Reklamy pomagają nam pokryć koszty działania strony.

Kiedy blokujesz reklamy, zmusza nas to do korzystania z bardziej inwazyjnych formatów reklamowych, czego nie chcemy, a które są trudniejsze do zniesienia dla wszystkich użytkowników.

Czy możesz rozważyć wyłączenie adblocka dla naszej strony? ❤️ To naprawdę by nam pomogło!