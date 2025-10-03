11. kolejka Ekstraklasy. Hit w Zabrzu
Przed nami 11. kolejka Ekstraklasy. Na początek Lechia zmierzy się z Wisłą, a Pogoń z Piastem. Na sobotę zaplanowano 3 mecze, ale najciekawiej zapowiada się niedzielne spotkanie pomiędzy aktualnie liderującym Górnikiem i Legią. Ponadto Jagiellonia zagra z Koroną, Raków z Motorem, a GKS z Lechem.
11. kolejka:
Piątek, 03.10.
18:00 Lechia Gdańsk - Wisła Płock (C+ Sport 3)
20:30 Pogoń Szczecin - Piast Gliwice (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
Sobota, 04.10.
14:45 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Widzew Łódź (C+ Sport 3)
17:30 Radomiak Radom - Zagłębie Lubin (C+ Sport 3
20:15 Arka Gdynia - Cracovia (C+ Sport 3)
Niedziela, 05.10.
12:15 Jagiellonia Białystok - Korona Kielce (C+ Sport 3)
14:45 Raków Częstochowa - Motor Lublin (C+ Sport 3)
17:30 GKS Katowice - Lech Poznań (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)
20:15 Górnik Zabrze - Legia Warszawa (C+ Sport 3)
Aktualna tabela Ekstraklasy
Terminarz i wyniki Ekstraklasy
Klasyfikacja strzelców
