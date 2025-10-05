Trwa 11. kolejka Ekstraklasy. Wygrane pucharowiczów
Trwa 11. kolejka Ekstraklasy. Na początek Lechia zremisowała z Wisłą, a Pogoń wygrała Piastem. Na sobotę Widzew wygrał w Niecieczy, Radomiak pewnie ograł Zagłębie, a Arka okazała się lepsza od Cracovii. Swoje mecze wygrały zespoły występujące w europejskich pucharach - Jagiellonia z Koroną, Raków z Motorem, a Lech z GKS-em.
11. kolejka:Lechia Gdańsk 1-1 Wisła Płock
Pogoń Szczecin 2-1 Piast Gliwice
Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2-4 Widzew Łódź
Radomiak Radom 3-1 Zagłębie Lubin
Arka Gdynia 2-1 Cracovia
Jagiellonia Białystok 3-1 Korona Kielce
Raków Częstochowa 2-0 Motor Lublin
GKS Katowice - Lech Poznań
20:15 Górnik Zabrze - Legia Warszawa (C+ Sport 3)
