Trwa 11. kolejka Ekstraklasy. Na początek Lechia zremisowała z Wisłą, a Pogoń wygrała Piastem. Na sobotę Widzew wygrał w Niecieczy, Radomiak pewnie ograł Zagłębie, a Arka okazała się lepsza od Cracovii. Najciekawiej zapowiada się niedzielne spotkanie pomiędzy aktualnie liderującym Górnikiem i Legią. Ponadto Jagiellonia zagra z Koroną, Raków z Motorem, a GKS z Lechem.
11. kolejka:Lechia Gdańsk 1-1 Wisła Płock
Pogoń Szczecin 2-1 Piast Gliwice
Sobota, 04.10.
Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2-4 Widzew Łódź
Radomiak Radom 3-1 Zagłębie Lubin
Arka Gdynia 2-1 Cracovia
Niedziela, 05.10.
12:15 Jagiellonia Białystok - Korona Kielce (C+ Sport 3)
14:45 Raków Częstochowa - Motor Lublin (C+ Sport 3)
17:30 GKS Katowice - Lech Poznań (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)
20:15 Górnik Zabrze - Legia Warszawa (C+ Sport 3)
