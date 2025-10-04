Trwa 11. kolejka Ekstraklasy. Na początek Lechia zremisowała z Wisłą, a Pogoń wygrała Piastem. Na sobotę Widzew wygrał w Niecieczy, Radomiak pewnie ograł Zagłębie, a Arka okazała się lepsza od Cracovii. Najciekawiej zapowiada się niedzielne spotkanie pomiędzy aktualnie liderującym Górnikiem i Legią. Ponadto Jagiellonia zagra z Koroną, Raków z Motorem, a GKS z Lechem.

e(L)zone z Sochaczewa - Serb z urodzenia, Legionista w sercu. - 03.10.2025 / 22:49, *.orange.pl Ehh, Molder już chyba myślami w Legii, bo Piast dzisiaj słabiutko. odpowiedz

Znawca - 14 godzin temu, *.interkam.pl Piast zagrał bardzo dobry mecz jak na ten sklad drewna.Trener jest kozakiem! W Pogoni zadziałał efekt nowej miotły,a mają indywidualnie bardzo jakościowy zespół,poza tym u siebie grają dużo lepiej. Pewnie dołączą niebawem do czołówki ligi.Trener to połowa sukcesu.U nas 18 meczow i żadnego stylu,oprócz lagi.Drapińskiego koniecznie brać do Legii,do rotacji z Kapuadim idealny,a dziadka atmosferowicza już wysłać na emeryturę. odpowiedz

e(L)zone z Sochaczewa - Serb z urodzenia, Legionista w sercu. - 12 godzin temu, *.orange.pl @Znawca: Ok, nie będę się kłócił, bo nie oglądałem. Jako Legionista w sercu podziwiałem popisy naszych koszykarzy. ❤️ odpowiedz

Arek - 9 godzin temu, *.tpnet.pl @e(L)zone z Sochaczewa - Serb z urodzenia, Legionista w sercu.: żadnego Muldera nie będzie w Legii. Poza tym, jest masakrycznie ch...wy. Ja nie wiem, skąd oni go wzięli, ale za Vuko mieli 100 razy lepsze te wyniki. Za to ten nowy trener Pogoni, rzeczywiście, całkiem ciekawy. odpowiedz

e(L)zone z Sochaczewa - Serb z urodzenia, Legionista w sercu. - 8 godzin temu, *.orange.pl @Arek: Wiem. To tylko takie moje marzenie, bo czuję że super by to śmigało z naszymi piłkarzami. Mamy predyspozycje do gry pozycyjnej, podaniami, a tego nie robimy. Molder jest w tym najlepszy w Ekstraklasie. 👍 odpowiedz

Znawca - 03.10.2025 / 20:50, *.orange.pl Jak idzie Piastowi? Ogląda ktoś? Ja niestety nie mogę podziwiać teraz drużyny Moldera, bo ogladam Legię w kosza. 👍 odpowiedz

Znawca z Sochaczewa - Serb z urodzenia, Legionista w sercu. - 03.10.2025 / 13:48, *.orange.pl Wszystkie oczy zwrócone na trenera Moldera. To będzie nasz przyszły trener jak pogonią Rumuna. odpowiedz

e(L)zone - 03.10.2025 / 15:47, *.interkam.pl @Znawca z Sochaczewa - Serb z urodzenia, Legionista w sercu.: 🙏❤️😜 odpowiedz

e(L)zone - 03.10.2025 / 15:49, *.interkam.pl @Znawca z Sochaczewa - Serb z urodzenia, Legionista w sercu.: Feda Dudić już nie przyjdzie bo poszedł do Mariboru na 3 lata.😁 Możesz być spokojny Mateuszku🤣🤣🤣 odpowiedz

Barnaba - 03.10.2025 / 15:58, *.orange.pl @e(L)zone: To ja, głąbie. 👎 odpowiedz

Mateusz z Gór - 03.10.2025 / 19:04, *.orange.pl @Barnaba: matusz👍👎💪 Tylko to ci zostało🤡 odpowiedz

e(L)zone z Sochaczewa - Serb z urodzenia, Legionista w sercu. - 03.10.2025 / 19:43, *.orange.pl @Mateusz z Gór: Barnaba nie świruj. 👎 odpowiedz

Mateusz z Gór - 12 godzin temu, *.orange.pl @e(L)zone z Sochaczewa - Serb z urodzenia, Legionista w sercu.: Dobrze, bardzo dobrze. Mój plan działa👎💪 odpowiedz

Mioduski rak Legii - 03.10.2025 / 13:33, *.vectranet.pl Bedzie wpi...dol

Rumun out odpowiedz

Wyrwikufel - 03.10.2025 / 11:28, *.vectranet.pl Zgodnie z zapowiedzią trenera Iordanescu wygramy w Zabrzu, bo zdobycie mistrzostwa jest najważniejsze. Trzymam go za słowo i wybaczę ten komediodramat w LKE z Turasami. ALE... jeśli nie wygramy w Zabrzu to... 🤬 odpowiedz

Sobal 74 - 03.10.2025 / 10:27, *.t-mobile.pl Mecz w zabrzu będzie wyglądał tak posiadanie piłki ok 65-70% dobre okazję ok 20 celnych strzałów 1 pobrykiszecie z przodu 0 i mam nadzueje ze z tyłu też tak wygląda dzisiaj niestety nasza legia ja proponuję dać rezerwy po co się wysilac odpowiedz

e(L)zone - 03.10.2025 / 10:57, *.interkam.pl @Sobal 74: wcale nie byłbym taki pewny z tym posiadaniem,bo Gornik ma mocną drugą linię z Hellebrandem na czele.Być może taktycznie oddadzą pole,ale z pełną kontrolą wydarzeń boiskowych,a ten ich kocór Sow pokaże pazury.Górnik jest bardzo dobrze zorganizowaną ekipą.Bedą ciężary. odpowiedz

Mateusz z Gór - 03.10.2025 / 13:11, *.orange.pl @e(L)zone: Będzie dobrze, zobaczycie. Ta maszyneria musi w końcu zatrybić👍💪 odpowiedz

Znawca - 03.10.2025 / 09:36, *.interkam.pl Dziś Piast to bierze. Trener Molder górą.😁😁 odpowiedz

