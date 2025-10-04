fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Trwa 11. kolejka Ekstraklasy

Mishka, źródło: Legionisci.com

Trwa 11. kolejka Ekstraklasy. Na początek Lechia zremisowała z Wisłą, a Pogoń wygrała Piastem. Na sobotę Widzew wygrał w Niecieczy, Radomiak pewnie ograł Zagłębie, a Arka okazała się lepsza od Cracovii. Najciekawiej zapowiada się niedzielne spotkanie pomiędzy aktualnie liderującym Górnikiem i Legią. Ponadto Jagiellonia zagra z Koroną, Raków z Motorem, a GKS z Lechem. 




11. kolejka:

Lechia Gdańsk 1-1 Wisła Płock

Pogoń Szczecin 2-1 Piast Gliwice


Sobota, 04.10.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2-4 Widzew Łódź
Radomiak Radom 3-1 Zagłębie Lubin
Arka Gdynia 2-1 Cracovia


Niedziela, 05.10.

12:15 Jagiellonia Białystok - Korona Kielce  (C+ Sport 3)
14:45 Raków Częstochowa - Motor Lublin  (C+ Sport 3)
17:30 GKS Katowice - Lech Poznań  (C+ Sport 3 / C+  / TVP Sport)
20:15 Górnik Zabrze - Legia Warszawa   (C+ Sport 3)


Aktualna tabela Ekstraklasy
Terminarz i wyniki Ekstraklasy
Klasyfikacja strzelców




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (19)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

e(L)zone z Sochaczewa - Serb z urodzenia, Legionista w sercu. - 03.10.2025 / 22:49, *.orange.pl

Ehh, Molder już chyba myślami w Legii, bo Piast dzisiaj słabiutko.

odpowiedz
Znawca - 14 godzin temu, *.interkam.pl

Piast zagrał bardzo dobry mecz jak na ten sklad drewna.Trener jest kozakiem! W Pogoni zadziałał efekt nowej miotły,a mają indywidualnie bardzo jakościowy zespół,poza tym u siebie grają dużo lepiej. Pewnie dołączą niebawem do czołówki ligi.Trener to połowa sukcesu.U nas 18 meczow i żadnego stylu,oprócz lagi.Drapińskiego koniecznie brać do Legii,do rotacji z Kapuadim idealny,a dziadka atmosferowicza już wysłać na emeryturę.

odpowiedz
e(L)zone z Sochaczewa - Serb z urodzenia, Legionista w sercu. - 12 godzin temu, *.orange.pl

@Znawca: Ok, nie będę się kłócił, bo nie oglądałem. Jako Legionista w sercu podziwiałem popisy naszych koszykarzy. ❤️

odpowiedz
Arek - 9 godzin temu, *.tpnet.pl

@e(L)zone z Sochaczewa - Serb z urodzenia, Legionista w sercu.: żadnego Muldera nie będzie w Legii. Poza tym, jest masakrycznie ch...wy. Ja nie wiem, skąd oni go wzięli, ale za Vuko mieli 100 razy lepsze te wyniki. Za to ten nowy trener Pogoni, rzeczywiście, całkiem ciekawy.

odpowiedz
e(L)zone z Sochaczewa - Serb z urodzenia, Legionista w sercu. - 8 godzin temu, *.orange.pl

@Arek: Wiem. To tylko takie moje marzenie, bo czuję że super by to śmigało z naszymi piłkarzami. Mamy predyspozycje do gry pozycyjnej, podaniami, a tego nie robimy. Molder jest w tym najlepszy w Ekstraklasie. 👍

odpowiedz
Znawca - 03.10.2025 / 20:50, *.orange.pl

Jak idzie Piastowi? Ogląda ktoś? Ja niestety nie mogę podziwiać teraz drużyny Moldera, bo ogladam Legię w kosza. 👍

odpowiedz
Znawca z Sochaczewa - Serb z urodzenia, Legionista w sercu. - 03.10.2025 / 13:48, *.orange.pl

Wszystkie oczy zwrócone na trenera Moldera. To będzie nasz przyszły trener jak pogonią Rumuna.

odpowiedz
e(L)zone - 03.10.2025 / 15:47, *.interkam.pl

@Znawca z Sochaczewa - Serb z urodzenia, Legionista w sercu.: 🙏❤️😜

odpowiedz
e(L)zone - 03.10.2025 / 15:49, *.interkam.pl

@Znawca z Sochaczewa - Serb z urodzenia, Legionista w sercu.: Feda Dudić już nie przyjdzie bo poszedł do Mariboru na 3 lata.😁 Możesz być spokojny Mateuszku🤣🤣🤣

odpowiedz
Barnaba - 03.10.2025 / 15:58, *.orange.pl

@e(L)zone: To ja, głąbie. 👎

odpowiedz
Mateusz z Gór - 03.10.2025 / 19:04, *.orange.pl

@Barnaba: matusz👍👎💪 Tylko to ci zostało🤡

odpowiedz
e(L)zone z Sochaczewa - Serb z urodzenia, Legionista w sercu. - 03.10.2025 / 19:43, *.orange.pl

@Mateusz z Gór: Barnaba nie świruj. 👎

odpowiedz
Mateusz z Gór - 12 godzin temu, *.orange.pl

@e(L)zone z Sochaczewa - Serb z urodzenia, Legionista w sercu.: Dobrze, bardzo dobrze. Mój plan działa👎💪

odpowiedz
Mioduski rak Legii - 03.10.2025 / 13:33, *.vectranet.pl

Bedzie wpi...dol
Rumun out

odpowiedz
Wyrwikufel - 03.10.2025 / 11:28, *.vectranet.pl

Zgodnie z zapowiedzią trenera Iordanescu wygramy w Zabrzu, bo zdobycie mistrzostwa jest najważniejsze. Trzymam go za słowo i wybaczę ten komediodramat w LKE z Turasami. ALE... jeśli nie wygramy w Zabrzu to... 🤬

odpowiedz
Sobal 74 - 03.10.2025 / 10:27, *.t-mobile.pl

Mecz w zabrzu będzie wyglądał tak posiadanie piłki ok 65-70% dobre okazję ok 20 celnych strzałów 1 pobrykiszecie z przodu 0 i mam nadzueje ze z tyłu też tak wygląda dzisiaj niestety nasza legia ja proponuję dać rezerwy po co się wysilac

odpowiedz
e(L)zone - 03.10.2025 / 10:57, *.interkam.pl

@Sobal 74: wcale nie byłbym taki pewny z tym posiadaniem,bo Gornik ma mocną drugą linię z Hellebrandem na czele.Być może taktycznie oddadzą pole,ale z pełną kontrolą wydarzeń boiskowych,a ten ich kocór Sow pokaże pazury.Górnik jest bardzo dobrze zorganizowaną ekipą.Bedą ciężary.

odpowiedz
Mateusz z Gór - 03.10.2025 / 13:11, *.orange.pl

@e(L)zone: Będzie dobrze, zobaczycie. Ta maszyneria musi w końcu zatrybić👍💪

odpowiedz
Znawca - 03.10.2025 / 09:36, *.interkam.pl

Dziś Piast to bierze. Trener Molder górą.😁😁

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Hej Legionisto! Zauważyliśmy, że używasz blokera reklam

Rozumiemy - reklamy mogą być irytujące. Jednak od 25 lat dostarczamy nasze treści całkowicie za darmo, nie chowamy treści tak, jak to robią inne serwisy. Reklamy pomagają nam pokryć koszty działania strony.

Kiedy blokujesz reklamy, zmusza nas to do korzystania z bardziej inwazyjnych formatów reklamowych, czego nie chcemy, a które są trudniejsze do zniesienia dla wszystkich użytkowników.

Czy możesz rozważyć wyłączenie adblocka dla naszej strony? ❤️ To naprawdę by nam pomogło!