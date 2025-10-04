Raport kartkowy przed meczem z Górnikiem
Żaden z piłkarzy Legii Warszawa nie będzie pauzował z powodu żółtych lub czerwonych kartek w meczu 11. kolejki Ekstraklasy z Górnikiem Zabrze. Zagrożony pauzą jest Petar Stojanović, który ma na swoim koncie 3 napomnienia.
Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 5 października o godzinie 20:15.
Żółte kartki legionistów w lidze:
3 - Petar Stojanović
2 - Bartosz Kapustka, Arkadiusz Reca, Damian Szymański
1 - Artur Jędrzejczyk, Steve Kapuadi, Patryk Kun, Radovan Pankov, Kamil Piątkowski, Wojciech Urbański, Paweł Wszołek
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom