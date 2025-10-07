fot. Woytek / Legionisci.com
7-8.10: Rozkład jazdy

Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

We wtorek w Wilnie koszykarze Legii rozpoczną rywalizację w Lidze Mistrzów od spotkania z Rytasem. Mecz odbędzie się w największej hali w litewskiej stolicy, mogącej pomieścić 12,5 tys. kibiców. Transmisja spotkania od 18:20 (najpierw studio) w TVP Sport. W środę na 20:00 zapraszamy na mecz futsalistów Legii z Piastem Gliwice - spotkanie w hali przy ul. Gładkiej 18 we Włochach.



Rozkład jazdy:
07.10 g. 19:00 Rytas Wilno - Legia Warszawa [kosz]

08.10 g. 12:00 Legia II Warszawa - Raków II Czestochowa (sparing) [LTC]
08.10 g. 20:00 Legia Warszawa - Piast Gliwice [futsal, ul. Gładka 18]


Młodzież:

08.10 g. 14:00 Drukarz Warszawa 09 - Legia U16 [Al. Zieleniecka 2]





