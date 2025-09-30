Relacja z trybun: Hej Staruch jesteśmy z Tobą!

Wtorek, 30 września 2025 r. 16:39 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Mecze z Legii z Pogonią, odkąd szczecinianie "zwąchali" się z WRWE, stanowią spotkania zupełnie innego kalibru niż przez ostatnie lata. Po zgodzie obu ekip nie ma już śladu. Co więcej, wśród Portowców pojawiły się już pierwsze szaliki "Anty Legia". Z naszej strony, tak jak ostatnio było sporo bluzgów. W trakcie meczu fanatycy z Łazienkowskiej pozdrawiali "Starucha", który od kilku tygodni nie ma możliwości prowadzenia dopingu ze względu na zakaz stadionowy wydany przez lubelską milicję, która ewidentnie mści się, podobnie zresztą jak sąd wydający zakaz, za uderzanie w trakcie kampanii wyborczej w jednego z kandydatów na prezydenta RP.









Przed meczem z Pogonią fani Legii zorganizowali przemarsz na stadion, głośnym echem odbiło się pojawienie na krótką chwilę na legijnym gnieździe Janusza Walusia.



Zacznijmy od kuriozalnego zakazu stadionowego dla Starucha. Chodzi o mecz z 10 marca bieżącego roku. Samo postępowanie sądowe - tj. moment wysłania pism ws. zakazu, jego treść tworzona na szybko, poprzez przeklejanie danych z innych "grupowych" zakazów, wskazuje na perfidne działanie wymiaru niesprawiedliwości. Wnioskodawca wszak doskonale wiedział, jak długo nie będzie Piotrka pod wskazanym adresem, i ukartowano wszystko tak, by wyrok się uprawomocnił. Typowe zagrywki rodem z PRL-u. Rzeczowe odnoszenie się do późniejszych pism "Starucha", to już wyższa szkoła debilizmu sądowego. Zakaz za stanie na płocie - do którego nasz gniazdowy miał prawo - potwierdzają nawet odpowiedni pracownicy klubu z Lublina. Potwierdziliby to także przed sądem, tyle, że ten nie jest skory do jakiejkolwiek merytorycznej dyskusji. Treść pism sądowych to peerelowski bełkot.







fot. Woytek / Legionisci.com





Portowcy do Warszawy przyjechali pociągiem specjalnym w ok. 530 osób. W sektorze gości wywiesili 5 flag: Prawobrzeże, Stargard, Police, Zawadzkiego on tour, Kołbaskowo. W trakcie meczu zawisł także mały transparent odnoszący się do przyjaciół Pogoni z Elany - "Denis Załęcki j... cię k... do spodu". Ich liczba mocno przeciętna. Dopingowali całe spotkanie. Oczywiście nie brakowało z ich strony bluzgów pod naszym adresem, jak i pozdrawiania swoich nowych przyjaciół.







fot. Maciek Gronau



Tego dnia na gnieździe wywieszone zostało płótno "Stay strong brother" z postacią Janusza Walusia, którego podczas wieloletniej odsiadki wspierało polskie środowisko kibicowskie (głównie Legia, Raków oraz Lechia). Tego dnia Waluś, na własną prośbę pojawił się na naszym stadionie, by osobiście podziękować kibicom Legii za wsparcie, jakie dawali mu, kiedy odbywał wieloletnią odsiadkę za zabicie komunisty. Na chwilę pojawił się na gnieździe, miał krótką przemowę, a legioniści skandowali "Janusz Waluś", a następnie "Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę".







fot. Woytek / Legionisci.com









Legia Warszawa 1-0 Pogoń Szczecin - Mishka i Woytek / 71 zdjęć

Przemarsz lewobrzeżnej Warszawy - Joanna Bydler / 21 zdjęć



Legia Warszawa 1-0 Pogoń Szczecin - Kamil Marciniak / 53 zdjęcia

Legia Warszawa 1-0 Pogoń Szczecin - Maciek Gronau / 53 zdjęcia

Legia Warszawa 1-0 Pogoń Szczecin - Piotr Galas / 99 zdjęć





