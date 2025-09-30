W niedzielę mecz rugbistów w Ząbkach
W najbliższą niedzielę, 5 października o godzinie 15:00, rugbiści Legii Warszawa rozegrają domowe spotkanie I ligi z Posnanią Poznań. Mecz odbędzie się na Stadionie Miejskim przy ulicy Słowackiego 21 w Ząbkach.
Po trzech ligowych kolejkach ekipa z Wielkopolski ma na swoim koncie o sześć punktów więcej od Legii i plasuje się na trzecim miejscu w tabeli.
Centrum informacji o rugby Legii
