Żeglarstwo

Marcin Rudawski mistrzem Świata w kl. ILCA 6 Masters

Poniedziałek, 29 września 2025 r. 14:51 Bodziach, źródło: Legionisci.com

We włoskiej Formii zakończyły się Mistrzostwa Świata Masters w klasie ILCA, w których rywalizowało aż 455 żeglarzy z 38 krajów. Największy sukces wśród Polaków odniósł zawodnik żeglarskiej Legii, Marcin Rudawski, sięgając po złoty medal w klasie ILCA 6 Masters! Tegoroczne regaty były wyjątkowo słabowiatrowe i składały się z 5 wyścigów kwalifikacyjnych oraz 5 finałowych. Już w połowie rywalizacji Marcin został faworytem, a w finałach potwierdził swoją dominację, wygrywając trzy z pięciu wyścigów.



Ostatecznie zwyciężył z przewagą aż 21 punktów nad Hiszpanką Lucíą Reyes (srebro). Na trzecim miejscu uplasował się Kanadyjczyk Isaac Bussin.







