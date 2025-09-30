Wyniki legionistów w CLJ
W ostatni weekend młodzież hokejowej Legii rozegrała dwa mecze Centralnej Ligi Juniorów. Legioniści ponieśli dwie porażki w wyjazdowych spotkaniach - z Gieksą Karowice 1-10 oraz JKH GKS-em Jastrzębie 0-8.
AM Gieksa Katowice 10-1 (4-1, 3-0, 3-0) AH Legia Warszawa
AH Legia: J.Opiłowski, P.Podrażka, S.Chmielewski, Y.Shyshliuk, I.Malczyk, B.Baj, B.Woźniak, T.Wiśniewski, D.Sydorov, S.Laskus, M.Szymczak.
Bramka: Piotr Podrażka
JKH GKS Jastrzębie 8-0 (5-0, 0-0, 3-0) AH Legia Warszawa
AH Legia: J.Opiłowski, P.Podrażka, S.Chmielewski, Y.Shyshliuk, I.Malczyk, B.Baj, B.Woźniak, T.Wiśniewski, D.Sydorov, S.Laskus, M.Szymczak.
