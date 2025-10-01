REKLAMA
Konferencja

Reis: Nie jest łatwo wygrać na stadionie Legii

Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Nie jest łatwo wygrać na tym stadionie. Przyjechaliśmy jednak do Warszawy, by zdobyć punkty. Drużyna wie, jakie jest jej zadanie - musimy pokazać naszą mentalność. Jeśli jesteś dobrze przygotowany, musisz poradzić sobie z presją i ja lubię takie mecze. Wszystko może się wydarzyć - mówi przed czwartkowym meczem Ligi Konferencji trener zespołu Samsunspor Kulübü, Thomas Reis. 



 


- Legia to bardzo dobra drużyna, a na stadionie panuje zazwyczaj świetna atmosfera. Jeden z moich asystentów oglądał mecz Legii na żywo na tym obiekcie, ja również go znam, bo jakoś 12 lat temu, gdy byłem w VfL Bochum, obserwowałem zawodnika, którego chciałem sprowadzić. Od tamtego czasu nic się nie zmieniło. Musimy patrzeć przed siebie. Każdy zawodnik uwielbia spotkania takiej rangi i świetną atmosferę na trybunach. Jeśli to będzie możliwe, chcemy zaliczyć mocny start w fazie ligowej i zainkasować punkty.


- Naszym celem w Lidze Konferencji jest zdobycie jak największej ilości punktów i zakończenie fazy ligowej na dobrej pozycji. Czasami potrzebujesz do tego nieco szczęścia. Uważam, że z Legią lepiej byłoby zagrać na własnym stadionie, niż przy Łazienkowskiej, z powodu atmosfery jaka tu panuje. Dla mnie i zawodników to nie jest jednak duży problem - lubimy taki klimat i presję, jaki stwarza. To będzie trudny mecz, ale w każdym meczu mamy 90 minut, by pokazać się z jak najlepszej strony. Musimy wierzyć i wszystko będzie możliwe.


- Jesteśmy na dobrej drodze. Sprowadziliśmy latem do klubu 10 nowych zawodników i nie raz mówiłem, że potrzebujemy czasu, by zbudować zespół, wprowadzić naszą filozofię i mentalność. W jutrzejszym meczu kilku ważnych piłkarzy zabraknie, bo albo trafili do nas zbyt późno, albo są kontuzjowani. Mimo to mamy jakościowy skład, a w drużynie panuje bardzo dobra atmosfera. To jest najważniejsze w tego typu meczach jak jutro, w którym chce zaprezentować się dobrze.


- Jutro czeka nas bardzo ciekawy mecz na inaugurację rozgrywek europejskich. Później będziemy rozmawiać o następnych meczach. Zmierzymy się jutro z bardzo ciężkim przeciwnikiem, nie będzie łatwo, więc chcemy skupić się w pełni na tym spotkaniu. Mogę powiedzieć tylko tyle, że w niedzielę na pewno zagramy w nieco innym składzie, niż jutro. Na ten moment skupiamy się jednak na dobrym występie przeciwko Legii.




tagi:
