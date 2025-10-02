Thomas Reis - fot. Mikołaj Ciura / Legionisci.com
Reis: Wygraliśmy z Legią a nie jej rezerwami

Thomas Reis (trener Samsunsporu): Jesteśmy bardzo szczęśliwi, dumni, ponieważ to pierwsze zwycięstwo Samsunsporu w europejskich rozgrywkach. Myślę, że w pierwszej połowie nie graliśmy źle, bardzo dobrze się broniliśmy. W drugiej połowie było trochę trudniej, straciliśmy trochę sił. Może to przez nasz ostatni mecz, w którym graliśmy w dziesiątkę na wyjeździe. 





 


Wiedzieliśmy, że dzisiejszy mecz będzie bardzo trudny, bardzo wymagający, również ze względu na niesamowitą atmosferę na stadionie. Lubię taką otoczkę, lubię grać przy dobrych kibicach. Ostatecznie zdobyliśmy trzy punkty, to bardzo dobry start, jestem bardzo dumny. Kolejne mecze też będą ciężkie, ale myślę, że teraz musimy trochę odpocząć.


W niedzielę czeka nas kolejny bardzo ważny mecz. Tym razem w Superlidze przeciwko Fenerbahce.


Skład Legii zaskoczeniem?
Byłem trochę zaskoczony, ale to była decyzja trenera Legii. Dla nas to nie ma znaczenia, ponieważ to był mecz w europejskich pucharach i go wygraliśmy. Myślę, że wszyscy zawodnicy, których widzieliśmy w drugiej połowie po stronie gospodarzy, to bardzo dobrzy piłkarze. Ostatecznie mamy trzy punkty, wykonaliśmy dobrą robotę i na to zasłużyliśmy. Wiem, że dla Legii niedzielny mecz jest bardzo ważny, ale my wygraliśmy z Legią, a nie z jakąś drużyną rezerwową.




