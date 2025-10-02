Muru głową nie przebili
W czwartkowy wieczór stołeczni piłkarze przegrali na własnym stadionie z Samsunsporem Kulübü 0-1, tracąc decydującego dola już w 10. minucie gry. Pomimo widocznej przewagi, Legia po raz kolejny zawodziła w ofensywie, co ostatecznie kosztowało ją stracone punkty. Edward Iordănescu zanotował tym samym start w fazie ligowej Ligi Konferencji zdecydowanie poniżej oczekiwań.
W pierwszych minutach meczu zobaczyliśmy po jednej dobrej okazji dla każdej ze stron. Najpierw zaczęli goście. Po rajdzie lewym skrzydłem mocny strzał w kierunku bliższego słupka oddał Anthony Musaba, jednak na całe szczęście trafił tylko w boczną siatkę. Chwilę potem swoją szansę miał z kolei Antonio Čolak. Chorwacki napastnik, kiedy dostał piłkę przed polek karnym, nie zastanawiał się długo i mocno strzelił lewą nogą. Jego próba skończyła się podobnie co jego przeciwnika kilka minut wcześniej i grę od bramki rozpoczął bramkarz. Spotkanie było bardzo szybkie. Każda z drużyn starała się atakować swoich przeciwników wysokim pressingiem. W 10. minucie Samsunspor niespodziewanie wyszedł na prowadzenie. W środkowej strefie boiska Marius Mouandilmadji sprytnie rozegrał piłkę z rozpędzonym Anthonym Musabą, który za moment pognał ile sił w nodze w kierunku Kacpra Tobiasza. Holender uciekł rywalom i mocnym strzałem otworzył wynik meczu. Tym razem piłkarze Legii zapłacili wysoką cenę za to, że zagrali w obronie wyjątkowo wysoko.
Legia starała się szybko odpowiedzieć. Można z całą pewnością powiedzieć, że długimi fragmentami gospodarze kontrolowali boiskowe wydarzenia i tym bardziej szkoda było straconej bramki. W 22. minucie "Wojskowi" mieli dobrą okazję z rzutu wolnego. Radovan Pankov mocno strzelił ze stałego fragmentu gry i niestety futbolówka przeleciała obok słupka. Przez kolejne minuty legioniści zepchnęli rywali do defensywy. Turcy nie mieli nic do powiedzenia w ofensywie i skupiali się przede wszystkim na obronie. Wkrótce arbiter zdecydował się zakończyć pierwszą połowę, która wyglądała lepiej w wykonaniu Legii aniżeli sugerował to wynik.
Druga połowa zaczęła się od znakomitej szansy Legii. Wojciech Urbański był bliski strzelenia gola, lecz pomocnikowi zabrakło odrobinę precyzji, gdyż trafił tylko w słupek. Samsunspor nie chciał jednak dać się zepchnąć do defensywy i starał się raz po raz atakować. W 52. minucie Turcy mogli prowadzić już 2-0. Po sporym zamieszaniu w polu karnym bliski strzelania gola był jeden z gości, który główkował na niemal pustą bramkę. Swój zespół uratował jeden Artur Jędrzejczyk. Kapitan w ekwilibrystyczny sposób zablokował strzał Mariusa Mouandilmadjiego.
W 68. minucie ładna akcja w wykonaniu tych, którzy pojawili się po zmianie stron. Noah Weisshaupt dośrodkował w pole karne, gdzie ponad obrońcami Samsunsporu wyskoczył Mileta Rajović. Napastnik wprawdzie wygrał walkę o górną piłkę, jednak jego strzał głową przeleciał ponad poprzeczką. Potem obraz gry niestety nie zmieniał się. Legia wprawdzie miała wszystko pod kontrolą, częściej była przy piłce, ale cały czas czegoś jej brakowało. Wszystko mogło zmienić się na dziesięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry. Gola strzelił Rajović i niestety radość z tego trafienia nie trwała długo. Po analizie VAR sędzia odgwizdał pozycję spaloną Duńczyka.
W końcówce Legia starała się z całych sił doprowadzić do remisu, lecz nic z tego nie wychodziło. Świetną szansę miał m,in. Jakub Żewłakow, którego mocny strzał został w ostatniej chwili zablokowany. Mecz z Samsunsporem można określić mianem zdecydowanego falstartu, jeśli chodzi o rywalizację w fazie ligowej Ligi Konferencji.
Faza ligowa - 1. kolejka
#LEGSAM
18712
Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka J. Piłsudskiego
2.10.2025
21:00
Asystent trenera: Alexandru Radu
Kierownik drużyny: Konrad Paśniewski
Lekarz: Mateusz Dłutowski
Fizjoterapeuta: Bartosz Kot
Główny: Jérémie Pignard (Francja)
Asystent: Aurélien Drouet
Asystent: Alexis Auger
Techniczny: Marc Bollengier
VAR: Nicolas Rainville
AVAR: Elisa Daupeux
Temperatura 6°C
Ciśnienie 1027 hPa
Wilgotność 61%
Średnia wieku Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 27.09 lat
Podstawowa + zmiennicy: 26.13 lat
Cała kadra meczowa: 26.78 lat
Średnia wzrostu Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 183.3 cm
Podstawowa + zmiennicy: 182.3 cm
Cała kadra meczowa: 183.6 cm
Komentarze (73)
Chodyna Ty nie jesteś słaby Ty jesteś totalna padaka.Pakuj się najlepiej do Gieksy tam już dwóch asów gra Rosołek i Szkurin.
A Pan Panie Trenerze niech się nie waży nigdy więcej wystawiać tego paralityka.
A Vinagre jak mu się nie chce tu grać to też popędzić nieroba byle gdzie oby szybko i jak najdalej z Warszawy.
Jak an to, że CAŁY sklad rezerwowy to dobry mecz, Turki praktycznie 1 akcje zrobili. Nie da sie patrzec na Augustyniaka i Vinagre, Zewlakow w 10 minut zrobil wiecej niz Chodyna, Vinagre i Stojanovic razem wzieci. Po co Stojanovic jest pchany na skrzydlo jak to obronca? I po co ten Krasniqi, po co wystawianie Chodyny jak pod reka jest mlody, zdolny, skrzydlowy. Jakby byl w Jagiellonii to by juz dawno gral, u nas wiecznie nie mozna, za to szroty grają.
Jak juz wystawiac rezerwowy sklad, to daj do ch...ja Zewlaka od poczatku a nie Chodyne!
Normalny człowiek wystawiłby najlepszy skład. Do przerwy byłoby ze 3 do 0. Później można wymienić pięciu i świętować zwycięstwo. Został wstyd i zażenowanie.
@(L)eve(L)64: Iordanescu chciał "zaistnieć". No i się mu to udało. 😡
Myślałem, że mecz z Pogonią przetruchtali bo się szykowali na czwartek... Myliłem sie, oni już wtedy się oszczędzali na mecz z Górnikiem...
Kpina, i skandal!
Nie rozdzierajmy szat,to dopiero pierwsza kolejka i bedzie można nadrobić straty w następnych meczach.Inni pucharowicze się wypruli,więc pewnie potrącą punkty w lidze,a my powalczymy o pełną pulę.My już dwa lata pograliśmy w tym pucharze biedry,czas walczyć o wyższe cele.Inni niech teraz nabijają ranking. My mamy walczyć o mistrza, by grać w kwalifikacjach do LM,a zakotwiczyć przynajmniej do LE.Ten mecz był testem dla pozostałych piłkarzy i zimą bedzie dużo wniosków,kto nadają się by nadal tu zostać, a kto powinien odejść.Żelazną jedenastką nie da rady grac co 3 dni.Szkoda,że nie udało się chociaż zremisować.
@e(L)zone: Hahaha tak na pewno my teraz w pape od Górnika a pozostała trójka po 3 punkty....zobaczysz...
@Trener Bramkarzy: wcale nie wykluczone,my nie mamy kim starszych w ataku.
@e(L)zone: Można dokonywac korekt a nie wystawiać nowej 11-stki, która nigdy ze sobą w zasadzie nie grała. Mecze u siebie w KLE należy wygrywać, to by wystarczyło na awans. Tu nie trzeba wymyślać altenatywnych historii. A co do weryfikacji zawodników. Naprawdę uważasz, że na podstawie tego meczu można ocenić przydatność takiego Kacpra Urbańskiego???? Przecież ten idiota młodego normalnie "zgrilował". To po kiego ciula było bo sprowadzać do zespołu i obciążać budżet? Bo chyba mi nie powiesz, że chłopak się "nie nadaje"...
To co Panowie,kiedy zwalniamy trenera hehe,a tak na poważnie średnio mnie ta liga konferencjii obchodzi,ważne żebyśmy blamażu jakiegoś nie zrobili, a uważam że blamażu nie było,jak będzie teraz konkretne zwycięstwo z Górnikiem to będę zadowolony,Mistrzostwo Polski jest najważniejsze ps no ale tez nie mówię że przegrana z jakimiś dziadami z Turcji mnie cieszy bo tak nie jest ,po prostu ta śmieszna liga dla dziadów mnie nie kreci
Przestańcie płakać płaczki!! W Zabrzu czeka nas ważniejszy mecz!! Wcześniej nazywaliście tą ligę pucharem biedronki a dzisiaj lament bo trener oszczędzał pierwszy skład na niedzielę. Nie jestem zwolennikiem Rumuna wręcz przeciwnie ale jeśli wygra w niedzielę to mu należy wybaczyć dzisiejszą niespodziankę. Jeśli przegra inna sprawa. Co do meczu to po prostu nie mamy kim strzelać tych bramek niby nieźle kopią tylko nie do bramki. Poza tym to była świetna okazja dla zmienników żeby się pokazać. Nie każdy niestety grał tak jak by tego chciał bardziej. Gra wyglądała w miarę dobrze ale jak zwykle za Iordanescu my z gry już goli nie strzelamy. Weryfikacja treneiro idzie szybciej niż myślałem. Byliśmy jak zawsze lepsi ale schodzimy z boiska pokonani…
Turasy w kebabach już ostrzą noże
Urbański miał jakieś dobre zagranie ? Chodyna niespodziewalem się nic po nim i tyle dostałem. Elitim 30 minut przestał na boisku hamulcy w linni ataku razem z duńską sekwoja.
@Xyz: A z kim on miał "poklepać". Z Burchem czy Augustyniakiem? Litości.
Niestety, okazało się, że rumuńska myśl trenerska nie odbiega zasadniczo od polskiej myśli trenerskiej... Chciał wejść na ambicję rezerwowym a tymczasem niektórych spalił do końca. Zmiany za późno i do tego w większości nie trafione. Na dodatek ostatni zszedł ten który powinien zejść pierwszy. Może Edek chce, żeby go z Legii wyrzucili jak najszybciej?
@Robert60: myślę podobnie
Lordanescu Won
Trudny rodzinny wieczór z racji wyniku, ale nie poddajemy się, jesteśmy razem ze sobą i Legią! ❤️🤍💚🖤
Broniłem pana Iordanescu kiedy mogłem, ale dziś trzeba powiedzieć dość...
To co dziś pan zrobił to jest kryminał...
To jest pogardą dla tej rzeszy fanów która zapłaciła horrendalne pieniądze za bilety...
Wyjście na każdej pozycji prócz bramkarza innym zawodnikiem, napluć w twarz kibicom tak ostentacyjnie... I co teraz... Ja rozumiem liga priorytetem ale na litość, rezerwą w lke grać...
Przykro mi to powiedzieć ale te punkty i ten mecz przegrał pan panie Iordanescu, nikt inny tylko pan...
Przy ocenach proszę o imiona Urbańskich bo nie wiem któremu postawić 1
Ta porażka to wina trenera i nikogo innego, wystawił eksperymentalny skład a w pucharach z solidnym przeciwnikiem wynik takiego eksperymentu był jasny już przed meczem... pierwsze 10-15 min widać było że chłopaki muszą ogarnąć kto, gdzie, jak i z kim, tak można się bawić w sparingu przed sezonem a nie w meczu w Europie o punkty i pieniądze, broniłem Eddiego ale dziś zawalił na całej linii...🤬🤬🤯
Urbański
Urbański
Który jest który?
Gra Legii to zakała Polski a nie duma Polski. Obraz nędzy i rozpaczy! 🤬
Byłem zadowolony z trenera, nawet jak przegrywaliśmy. Liczyłem że z biegiem czasu zaczniemy wygrywać. Ale jak wygrywać rezerwami, nikt tak nie robi, chyba że Chelsea.
Jeżeli trener tego nie konsultował to powinien wylecieć. Do tego tyle błędów w trakcie meczu. Przegrywamy a on wpuszcza nie doświadczonego Żewlakowa. Schodzi W.Urbanski i wchodzą Elitima czy Bichakchan czyli obniża skład. Zmiana całej linii obrony to kryminał.
Ewidentnie trener chce żeby go zwolniono
Jak jutro nie będzie info o zwolnieniu rumuńskiego pozera to przerzucam się na krykiet.
Nawet Probierz by wygrał z tymi cieniasami mając taką kadrę
spokojnie....jakby tak się zakończyły rozgrywki to wychodzimy z 24 miejsca i gramy w 1/16 LK. 😎
Ten mecz przegrał trener Rumun, który pokazuje, że w klubie w tym roku liczy się tylko ekstraklasa. Największy nacisk kładą na mistrzostwo, tylko że w ekstraklasie nie jest kolorowo. Mecz przegrał Rumun ale i Tobiaszek. Gość nie musi wychodzić na boisku i tak nie pomaga, gdyby nie Jędza było by 0:2. Tobiaszek nie pomaga więc po co go wystawiać. A wniosek jest jeden Leśnodorski wróć bo Legia zginie juz teraz się z Nas smieją, Leśny weź ich za jaja i zrób porządek bo w Legii panuje wielki bu..del
Zrozumiałym takie roszady w składzie na koniec sezonu kiedy wszyscy padają już na twarz i nie mają siły. Ale na początku sezonu? Na serio nie dają rady fizycznie?
Nieudacznik win ,chodyna miej honor i chociaż wynagrodzenie przekazuj na cele charytatywne,burch dramat
Przecież wystawienie w tym meczu samych dziadów co nie grają nawet w dupoklasie było jawnym oddaniem meczu jeszcze przed meczem.
Co za burak z tego Iordanescu. Grają 8 meczów by zakwalifikować się do fazy grupowej ligi konferencji a później jak się tam znajdują to wystawia same odpady.
Gdzie jest w tym klubie kres głupoty?
Wszyscy grają normalnie jednym składem. Wszystkie nasze drużyny wygrały. Tylko u nas zawsze rotacje, wymówki i zmęczenie sezonem w połowie rundy jesiennej.
Skończcie już pie. lić z tym zmęczeniem i z tymi ciągłymi rotacjami. Już się rzygać od tego chce.
Iordanescu napluł w twarz kibicom tym składem. Natychmiast pożegnać tę miernotę
Iordanescu zagrał przeciwko Legii czy ki ch...j?! 10 zmian?! poj...ło?!
Won z tym Iordanescu. Jaja sobie robi z kibiców i klubu. Wystawia rezerwowy skład, przegrywa mecz. Wstyd i hańba
@Jani:
O ile pamiętam to sami kibice domagali się wręcz młodzieżowego składu bo: "mistrzostwo najważniejsze".
Jędza kolejny raz dał pokaz buractwa pastewnego. Zawodnika rywala złapały skurcze (zważywszy, że to była końcówka meczu, to miały prawo go złapać skurcze), a Jędza zamiast zachować się jak sportowiec i człowiek, pomóc mu naciągnąć mięśnie, to ciągnie go po murawie za nogi na aut. Jędza pamiętaj, że klasę sportowca poznaje się nie tylko po tym jak zachowuje, gdy wygrywa się, gdy na boisku idzie zgodnie z planem, ale również jak przyjmuje porażki. Więc nie rób już więcej obory, bo tutaj jest stolica, obowiązuje warszawski szyk i fason i nie ma miejsca na buractwo pastewne.
Kacper Urbański - najsłabszy na boisku. Koleś nie wnosi wartości dodanej do gry naszych.
Tobiasz - tradycyjnie, gdy piłka nie leci w niego, to oczywiście gol.
Kolejny "sukces" taktyki szukania kwadratowych jaj w polu karnym. Niech nikt mi nie wmówi, że trener "kazał strzelać w słupek". Skoro trener potrafił ułożyć grę obronną (i chwała mu za to) to nie wierzę, że akurat piłkarze sabotują jego wspsniałe pomysły w ataku. Po prostu nie ma takich pomysłów.
Specjalne wyrazy uznania dla Tobiasza za efektowną figurę dla fotoreporterów przy straconej bramce.
@Xavery: Tak ułożył tą grę obronną, że lewoskrzydłowy tureckiej ekipy zdobył najłatwiejszą bramkę w karierze. Bo ani Burch ani Augustyniak nawet nie próbowali się z nim ścigać....
Inne 3 nasze zespoły wygrały a my na pośmiewisko Mioduski dziadek. Precz z wami milionerami
Dobry tytuł. Nic z tego nie będzie bo nie ma pomysłu na grę poza lagą na Długiego. Rumun out! 😤
Jeden celny strzał na bramkę. Tobiasz puszcza gola jak zwykle, ręcznik. Chodyna dno. Kopanina w lewo, prawo i do tyłu. Im strzelać nie kazano. Tego nie da się oglądać. Wstyd. Czeka nas chyba, za parę tygodni, zmiana trenera.
to co zrobił trener to sabotaż !!!
Z czterech drużyn polskich grających w LK to Legia dostała lanie, czyja to wina ? Uważam, że Iordanesku. Viagra bez formy, dalej nie daje rady dokonać do pola karnego,
Broniłem Iordanescu
Dziś mam dość.
Gość gra na zwolnienie, chyba.
Chciałem Urbańskiego w podstawie to dostałem dwóch.
Szczerze jeśli nie wygra w Zabrzu to bym go pożegnał.
Facet marnuje potencjał Legii
Dość
@Pab(L)o Loża: dokładnie też mam go dość, dostal tyle wzmocnien, a my nie potrafimy strzelić bramki
@Pab(L)o Loża:
100%Racji.
On się nie nadaje.
@Pab(L)o Loża: Dobrze zagrali obaj.
@Żona Barnaby: Wojtek nawet lepiej.
Ale tak się nie robi, że wymieniasz wszystkich piłkarzy z pola.
Chodyna jest głupi.
Jordanscu pajacu kiedy zrozumiesz że : Vunagre , Burch i colak to drewno !!! H ci w D rumunie !!!
My graliśmy a tamci strzelili.....mieliśmy wszędzie zero....rzuty wolne rzuty różne strzały wszystkie. Zero całej Legii. Brak mi słów. Kebaby nie grali nic a my jeszcze większe nic. Kilku " piłkarzy ' do rezerw.
@Michał: rezerwy wystawił to tak sie konczy i Jędza w pierwszym szok
Od czasów Sa Pinto nie zdarzyło mi się krytykować decyzji trenera. Ale dziś pan trener przesadził. Nie rozumiem strategii wymiany praktycznie całej 11-stki na mecz pucharowy. Co chciał tym osiągnąć??? Pucharowy mecz u siebie należało bezwzględnie wygrać, bo strata punktów na starcie stawia nas w nieciekawej sytuacji. Nasi krajowi rywale nie kalkulowali, tylko potraktowali swoje mecze poważnie. I cieszą się z wygranych, cieszą się z premii. A my? Jesteśmy w lepszej sytuacji po porażce przed meczem w Zabrzu? Raczej nie sądzę. Lipa panie Iordanescu.
@Wolfik: Wydaje się, że priorytety się zmieniły. I tak jak awans do pucharów był ważny i postawiony trenerowi, tak celem nr 2 jest mistrzostwo i tylko temu trener podporządkuje wszystko. Wszystkie inne rozgrywki to będzie szopka. 🤬
@Żona Barnaby: Priorytety prioretytami Kolego, ale chyba nikt przy zdrowych zmysłach aż tak by składem nie kombinował. Przegrana praktycznie nigdy nie buduje morale. I jeszcze jedno. Wystawienie Kacpra Urbańskiego do takiego składu - kiedy chłopak jako jedyny umie i nie boi się dryblować - to marnowanie potencjału i zwyczajne "grilowanie" młodego zawodnika. Ja tego zwyczajnie nie rozumiem...
Rumuński taktyku, pakuj walizki i spierd... do draculi.
dobrze robia dobrze wszystko jest w porzadku, pozdrawiam cala ekipe niech sie to trzyma dobry przekaz leci !
Rumun Won . Jesteśmy pośmiewiskiem teraz lomot od Górnika i drakulescu do domu. Mści się brak zakupu bramkarza I napastnika oraz MC. Skandal że gamon Chodyna caly mecz grał.... ten colak to żart trzeba było już Szkurina zostawić... Dramat turasy słabe jak nie wiem...
@Syn Trenera: Chodyna nie jest odpowiedzialny za wynik. On trzymał poziom. Zawiódł głównie Augustyniak jak zawsze, który poziomem nie pasuje do zawodowego futobulu. Poza tym Legia zagrała swoje. Swoje, czyli mecz z d...y z próbą na zero z tyłu i liczeniem na jakiś fart przy akcji z d...y do przodu. 👍
Trener sabotażysta, już tęsknię za Feio. Tamten przynajmniej wystawiał najmocniejszy skład
Lipy dalszy ciąg. Te długie podania i wrzutki w pole karne powinny być karane finansowo. Tak samo zbyt wolne rozgrywanie piłki. Jedną akcją przeciwnik wygrał mecz. Masakra.
@Jurek:
+1
Iordanrscu nie ma pomysłów na rozgrywanie innych niż laga lub wrzutki.
Cienizna.
Wstyd i tyle w temacie na całą Polskę wszyscy wygrali tylko my baty
Najlepsi są Ci, którzy pierwsi wywieszali banery z hasłami „Tylko Mistrzostwo”, a teraz chcą zwolnić trenera bo wystawił rezerwy. Iq musztardy 😂😂
Trener sabotażysta, rozegrał sobie sparing. Tak się przestraszył Górnika że wymienił całą drużynę. Ja rozumiem wprowadzić 3-4 nowych żeby odpocznij ci co grali najwięcej. Ale to? Co to było?
Szkoda meczu poddanego w szatni. Rumunescu won!
Rumun przekombinował...
Czy my nie możemy mieć w końcu normalnego trenera, tylko samych wuefistów
No średnio oglądałem, bo Crvena, ale cieszę się, że odpuściliśmy ten mecz, żeby wygrać za kilka dni z Górnikiem. 👍
jednak EI to debil.
wyjaśni mi ktoś co robi Chodyna w 1 składzie? większego drewna Legia dawno nie widziała
Gdzie Morishita, gdzie Gual, gdzie Luqinias. Pora zacząć tęsknić
Straciliśmy 81 minut z Chodyna na murawie.
