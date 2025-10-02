fot. Mishka / Legionisci.com
Legia 0-1 Samsunspor

Muru głową nie przebili

Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W czwartkowy wieczór stołeczni piłkarze przegrali na własnym stadionie z Samsunsporem Kulübü 0-1, tracąc decydującego dola już w 10. minucie gry.  Pomimo widocznej przewagi, Legia po raz kolejny zawodziła w ofensywie, co ostatecznie kosztowało ją stracone punkty. Edward Iordănescu zanotował tym samym start w fazie ligowej Ligi Konferencji zdecydowanie poniżej oczekiwań.



 

W pierwszych minutach meczu zobaczyliśmy po jednej dobrej okazji dla każdej ze stron. Najpierw zaczęli goście. Po rajdzie lewym skrzydłem mocny strzał w kierunku bliższego słupka oddał Anthony Musaba, jednak na całe szczęście trafił tylko w boczną siatkę. Chwilę potem swoją szansę miał z kolei Antonio Čolak. Chorwacki napastnik, kiedy dostał piłkę przed polek karnym, nie zastanawiał się długo i mocno strzelił lewą nogą. Jego próba skończyła się podobnie co jego przeciwnika kilka minut wcześniej i grę od bramki rozpoczął bramkarz. Spotkanie było bardzo szybkie. Każda z drużyn starała się atakować swoich przeciwników wysokim pressingiem. W 10. minucie Samsunspor niespodziewanie wyszedł na prowadzenie. W środkowej strefie boiska Marius Mouandilmadji sprytnie rozegrał piłkę z rozpędzonym Anthonym Musabą, który za moment pognał ile sił w nodze w kierunku Kacpra Tobiasza. Holender uciekł rywalom i mocnym strzałem otworzył wynik meczu. Tym razem piłkarze Legii zapłacili wysoką cenę za to, że zagrali w obronie wyjątkowo wysoko.


Legia starała się szybko odpowiedzieć. Można z całą pewnością powiedzieć, że długimi fragmentami gospodarze kontrolowali boiskowe wydarzenia i tym bardziej szkoda było straconej bramki. W 22. minucie "Wojskowi" mieli dobrą okazję z rzutu wolnego. Radovan Pankov mocno strzelił ze stałego fragmentu gry i niestety futbolówka przeleciała obok słupka. Przez kolejne minuty legioniści zepchnęli rywali do defensywy. Turcy nie mieli nic do powiedzenia w ofensywie i skupiali się przede wszystkim na obronie. Wkrótce arbiter zdecydował się zakończyć pierwszą połowę, która wyglądała lepiej w wykonaniu Legii aniżeli sugerował to wynik.


Legia Warszawa - Samsunspor Kulubu Ruben Vinagre
fot. Mishka / Legionisci.com


Druga połowa zaczęła się od znakomitej szansy Legii. Wojciech Urbański był bliski strzelenia gola, lecz pomocnikowi zabrakło odrobinę precyzji, gdyż trafił tylko w słupek. Samsunspor nie chciał jednak dać się zepchnąć do defensywy i starał się raz po raz atakować. W 52. minucie Turcy mogli prowadzić już 2-0. Po sporym zamieszaniu w polu karnym bliski strzelania gola był jeden z gości, który główkował na niemal pustą bramkę. Swój zespół uratował jeden Artur Jędrzejczyk. Kapitan w ekwilibrystyczny sposób zablokował strzał Mariusa Mouandilmadjiego.


W 68. minucie ładna akcja w wykonaniu tych, którzy pojawili się po zmianie stron. Noah Weisshaupt dośrodkował w pole karne, gdzie ponad obrońcami Samsunsporu wyskoczył Mileta Rajović. Napastnik wprawdzie wygrał walkę o górną piłkę, jednak jego strzał głową przeleciał ponad poprzeczką. Potem obraz gry niestety nie zmieniał się. Legia wprawdzie miała wszystko pod kontrolą, częściej była przy piłce, ale cały czas czegoś jej brakowało. Wszystko mogło zmienić się na dziesięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry. Gola strzelił Rajović i niestety radość z tego trafienia nie trwała długo. Po analizie VAR sędzia odgwizdał pozycję spaloną Duńczyka.


W końcówce Legia starała się z całych sił doprowadzić do remisu, lecz nic z tego nie wychodziło. Świetną szansę miał m,in. Jakub Żewłakow, którego mocny strzał został w ostatniej chwili zablokowany. Mecz z Samsunsporem można określić mianem zdecydowanego falstartu, jeśli chodzi o rywalizację w fazie ligowej Ligi Konferencji. 


Liga Konferencji 2025/2026
Faza ligowa - 1. kolejka
#LEGSAM
18712
Warszawa, Polska
Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka J. Piłsudskiego
2.10.2025
21:00
Legia Warszawa
Samsunspor Kulübü
Legia Warszawa
0-1
Samsunspor Kulübü
(0-1)
Musaba 10'
1 Kacper Tobiasz
4 Marco Burch
12 Radovan Pankov
55 Artur Jędrzejczyk
19 Ruben Vinagre
82 K. Kacper Urbański 63'
8 Rafał Augustyniak
53 W. Wojciech Urbański 76'
11 Kacper Chodyna 82'
14 Antonio Čolak 63'
30 Petar Stojanović 63'
27 Gabriel Kobylak
3 Steve Kapuadi
7 Paweł Wszołek
13 Arkadiusz Reca
21 Wahan Biczachczjan 76'
22 Juergen Elitim 63'
29 Mileta Rajović 63'
44 Damian Szymański
67 Bartosz Kapustka
77 Ermal Krasniqi
99 Noah Weisshaupt 63'
20 Jakub Żewłakow 82'
Okan Kocuk 1
92' Zeki Yavru 18
Lubomir Satka 37
Rick van Drongelen 4
Logi Tómasson 17
63' Celil Yüksel 5
63' Tanguy Coulibaly 70
83' Olivier Ntcham 10
Carlo Holse 21
83' Anthony Musaba 7
Marius Mouandilmadji 9
Franck Atoen 25
83' Toni Borevković 24
63' Yunus Emre Çift 55
92' Soner Gönül 28
63' Antoine Makoumbou 29
83' Josafat Mendes 2
Albert Posiadała 12
Efe Berat Törüz 48
Polat Yaldır 22
Trener: Edward Iordanescu
Asystent trenera: Alexandru Radu
Kierownik drużyny: Konrad Paśniewski
Lekarz: Mateusz Dłutowski
Fizjoterapeuta: Bartosz Kot
Trener: Thomas Reis
Sędziowie
Główny: Jérémie Pignard (Francja)
Asystent: Aurélien Drouet
Asystent: Alexis Auger
Techniczny: Marc Bollengier
VAR: Nicolas Rainville
AVAR: Elisa Daupeux
Pogoda:
Temperatura 6°C
Ciśnienie 1027 hPa
Wilgotność 61%

Średnia wieku Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 27.09 lat
Podstawowa + zmiennicy: 26.13 lat
Cała kadra meczowa: 26.78 lat

Średnia wzrostu Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 183.3 cm
Podstawowa + zmiennicy: 182.3 cm
Cała kadra meczowa: 183.6 cm


Komentarze (73)




AAA - 7 minut temu, *.play.pl

Chodyna Ty nie jesteś słaby Ty jesteś totalna padaka.Pakuj się najlepiej do Gieksy tam już dwóch asów gra Rosołek i Szkurin.
A Pan Panie Trenerze niech się nie waży nigdy więcej wystawiać tego paralityka.
A Vinagre jak mu się nie chce tu grać to też popędzić nieroba byle gdzie oby szybko i jak najdalej z Warszawy.

odpowiedz
Ekspert - 7 minut temu, *.play.pl

Jak an to, że CAŁY sklad rezerwowy to dobry mecz, Turki praktycznie 1 akcje zrobili. Nie da sie patrzec na Augustyniaka i Vinagre, Zewlakow w 10 minut zrobil wiecej niz Chodyna, Vinagre i Stojanovic razem wzieci. Po co Stojanovic jest pchany na skrzydlo jak to obronca? I po co ten Krasniqi, po co wystawianie Chodyny jak pod reka jest mlody, zdolny, skrzydlowy. Jakby byl w Jagiellonii to by juz dawno gral, u nas wiecznie nie mozna, za to szroty grają.

Jak juz wystawiac rezerwowy sklad, to daj do ch...ja Zewlaka od poczatku a nie Chodyne!

odpowiedz
(L)eve(L)64 - 11 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl

Normalny człowiek wystawiłby najlepszy skład. Do przerwy byłoby ze 3 do 0. Później można wymienić pięciu i świętować zwycięstwo. Został wstyd i zażenowanie.

odpowiedz
Wolfik - 7 minut temu, *.play.pl

@(L)eve(L)64: Iordanescu chciał "zaistnieć". No i się mu to udało. 😡

odpowiedz
bezo-fan - 13 minut temu, *.t-mobile.pl

Myślałem, że mecz z Pogonią przetruchtali bo się szykowali na czwartek... Myliłem sie, oni już wtedy się oszczędzali na mecz z Górnikiem...
Kpina, i skandal!

odpowiedz
e(L)zone - 15 minut temu, *.interkam.pl

Nie rozdzierajmy szat,to dopiero pierwsza kolejka i bedzie można nadrobić straty w następnych meczach.Inni pucharowicze się wypruli,więc pewnie potrącą punkty w lidze,a my powalczymy o pełną pulę.My już dwa lata pograliśmy w tym pucharze biedry,czas walczyć o wyższe cele.Inni niech teraz nabijają ranking. My mamy walczyć o mistrza, by grać w kwalifikacjach do LM,a zakotwiczyć przynajmniej do LE.Ten mecz był testem dla pozostałych piłkarzy i zimą bedzie dużo wniosków,kto nadają się by nadal tu zostać, a kto powinien odejść.Żelazną jedenastką nie da rady grac co 3 dni.Szkoda,że nie udało się chociaż zremisować.

odpowiedz
Trener Bramkarzy - 7 minut temu, *.play-internet.pl

@e(L)zone: Hahaha tak na pewno my teraz w pape od Górnika a pozostała trójka po 3 punkty....zobaczysz...

odpowiedz
e(L)zone - 3 minuty temu, *.interkam.pl

@Trener Bramkarzy: wcale nie wykluczone,my nie mamy kim starszych w ataku.

odpowiedz
Wolfik - 2 minuty temu, *.play.pl

@e(L)zone: Można dokonywac korekt a nie wystawiać nowej 11-stki, która nigdy ze sobą w zasadzie nie grała. Mecze u siebie w KLE należy wygrywać, to by wystarczyło na awans. Tu nie trzeba wymyślać altenatywnych historii. A co do weryfikacji zawodników. Naprawdę uważasz, że na podstawie tego meczu można ocenić przydatność takiego Kacpra Urbańskiego???? Przecież ten idiota młodego normalnie "zgrilował". To po kiego ciula było bo sprowadzać do zespołu i obciążać budżet? Bo chyba mi nie powiesz, że chłopak się "nie nadaje"...

odpowiedz
WdW - 21 minut temu, *.t-mobile.pl

To co Panowie,kiedy zwalniamy trenera hehe,a tak na poważnie średnio mnie ta liga konferencjii obchodzi,ważne żebyśmy blamażu jakiegoś nie zrobili, a uważam że blamażu nie było,jak będzie teraz konkretne zwycięstwo z Górnikiem to będę zadowolony,Mistrzostwo Polski jest najważniejsze ps no ale tez nie mówię że przegrana z jakimiś dziadami z Turcji mnie cieszy bo tak nie jest ,po prostu ta śmieszna liga dla dziadów mnie nie kreci

odpowiedz
Ronaldo - 21 minut temu, *.myvzw.com

Przestańcie płakać płaczki!! W Zabrzu czeka nas ważniejszy mecz!! Wcześniej nazywaliście tą ligę pucharem biedronki a dzisiaj lament bo trener oszczędzał pierwszy skład na niedzielę. Nie jestem zwolennikiem Rumuna wręcz przeciwnie ale jeśli wygra w niedzielę to mu należy wybaczyć dzisiejszą niespodziankę. Jeśli przegra inna sprawa. Co do meczu to po prostu nie mamy kim strzelać tych bramek niby nieźle kopią tylko nie do bramki. Poza tym to była świetna okazja dla zmienników żeby się pokazać. Nie każdy niestety grał tak jak by tego chciał bardziej. Gra wyglądała w miarę dobrze ale jak zwykle za Iordanescu my z gry już goli nie strzelamy. Weryfikacja treneiro idzie szybciej niż myślałem. Byliśmy jak zawsze lepsi ale schodzimy z boiska pokonani…

odpowiedz
Samozwańczy dwugodzinny prezydent - 23 minuty temu, *.t-mobile.pl

Turasy w kebabach już ostrzą noże

odpowiedz
Xyz - 29 minut temu, *.vectranet.pl

Urbański miał jakieś dobre zagranie ? Chodyna niespodziewalem się nic po nim i tyle dostałem. Elitim 30 minut przestał na boisku hamulcy w linni ataku razem z duńską sekwoja.

odpowiedz
Wolfik - 11 minut temu, *.play.pl

@Xyz: A z kim on miał "poklepać". Z Burchem czy Augustyniakiem? Litości.

odpowiedz
Robert60 - 29 minut temu, *.play.pl

Niestety, okazało się, że rumuńska myśl trenerska nie odbiega zasadniczo od polskiej myśli trenerskiej... Chciał wejść na ambicję rezerwowym a tymczasem niektórych spalił do końca. Zmiany za późno i do tego w większości nie trafione. Na dodatek ostatni zszedł ten który powinien zejść pierwszy. Może Edek chce, żeby go z Legii wyrzucili jak najszybciej?

odpowiedz
Fru - 14 minut temu, *.play-internet.pl

@Robert60: myślę podobnie

odpowiedz
Zewlakowsabotazysto - 30 minut temu, *.jmdi.pl

Lordanescu Won

odpowiedz
Żona Barnaby - 30 minut temu, *.orange.pl

Trudny rodzinny wieczór z racji wyniku, ale nie poddajemy się, jesteśmy razem ze sobą i Legią! ❤️🤍💚🖤

odpowiedz
rudy102204 - 33 minuty temu, *.centertel.pl

Broniłem pana Iordanescu kiedy mogłem, ale dziś trzeba powiedzieć dość...
To co dziś pan zrobił to jest kryminał...
To jest pogardą dla tej rzeszy fanów która zapłaciła horrendalne pieniądze za bilety...
Wyjście na każdej pozycji prócz bramkarza innym zawodnikiem, napluć w twarz kibicom tak ostentacyjnie... I co teraz... Ja rozumiem liga priorytetem ale na litość, rezerwą w lke grać...
Przykro mi to powiedzieć ale te punkty i ten mecz przegrał pan panie Iordanescu, nikt inny tylko pan...

odpowiedz
Ibor - 36 minut temu, *.centertel.pl

Przy ocenach proszę o imiona Urbańskich bo nie wiem któremu postawić 1

odpowiedz
Okęciak - 38 minut temu, *.netfala.pl

Ta porażka to wina trenera i nikogo innego, wystawił eksperymentalny skład a w pucharach z solidnym przeciwnikiem wynik takiego eksperymentu był jasny już przed meczem... pierwsze 10-15 min widać było że chłopaki muszą ogarnąć kto, gdzie, jak i z kim, tak można się bawić w sparingu przed sezonem a nie w meczu w Europie o punkty i pieniądze, broniłem Eddiego ale dziś zawalił na całej linii...🤬🤬🤯

odpowiedz
kibic - 39 minut temu, *.244.146

Urbański
Urbański
Który jest który?

odpowiedz
Wyrwikufel - 39 minut temu, *.244.231

Gra Legii to zakała Polski a nie duma Polski. Obraz nędzy i rozpaczy! 🤬

odpowiedz
RM - 39 minut temu, *.145.163

Byłem zadowolony z trenera, nawet jak przegrywaliśmy. Liczyłem że z biegiem czasu zaczniemy wygrywać. Ale jak wygrywać rezerwami, nikt tak nie robi, chyba że Chelsea.

Jeżeli trener tego nie konsultował to powinien wylecieć. Do tego tyle błędów w trakcie meczu. Przegrywamy a on wpuszcza nie doświadczonego Żewlakowa. Schodzi W.Urbanski i wchodzą Elitima czy Bichakchan czyli obniża skład. Zmiana całej linii obrony to kryminał.

odpowiedz
Kalman - 40 minut temu, *.orange.pl

Ewidentnie trener chce żeby go zwolniono

odpowiedz
Cs1cs - 41 minut temu, *.orange.pl

Jak jutro nie będzie info o zwolnieniu rumuńskiego pozera to przerzucam się na krykiet.
Nawet Probierz by wygrał z tymi cieniasami mając taką kadrę

odpowiedz
grzesiek - 43 minuty temu, *.centertel.pl

spokojnie....jakby tak się zakończyły rozgrywki to wychodzimy z 24 miejsca i gramy w 1/16 LK. 😎

odpowiedz
Warszawiak - 44 minuty temu, *.vectranet.pl

Ten mecz przegrał trener Rumun, który pokazuje, że w klubie w tym roku liczy się tylko ekstraklasa. Największy nacisk kładą na mistrzostwo, tylko że w ekstraklasie nie jest kolorowo. Mecz przegrał Rumun ale i Tobiaszek. Gość nie musi wychodzić na boisku i tak nie pomaga, gdyby nie Jędza było by 0:2. Tobiaszek nie pomaga więc po co go wystawiać. A wniosek jest jeden Leśnodorski wróć bo Legia zginie juz teraz się z Nas smieją, Leśny weź ich za jaja i zrób porządek bo w Legii panuje wielki bu..del

odpowiedz
robal - 44 minuty temu, *.centertel.pl

Zrozumiałym takie roszady w składzie na koniec sezonu kiedy wszyscy padają już na twarz i nie mają siły. Ale na początku sezonu? Na serio nie dają rady fizycznie?

odpowiedz
Benit - 44 minuty temu, *.itcomp.pl

Nieudacznik win ,chodyna miej honor i chociaż wynagrodzenie przekazuj na cele charytatywne,burch dramat

odpowiedz
Darek - 45 minut temu, *.tpnet.pl

Przecież wystawienie w tym meczu samych dziadów co nie grają nawet w dupoklasie było jawnym oddaniem meczu jeszcze przed meczem.
Co za burak z tego Iordanescu. Grają 8 meczów by zakwalifikować się do fazy grupowej ligi konferencji a później jak się tam znajdują to wystawia same odpady.
Gdzie jest w tym klubie kres głupoty?
Wszyscy grają normalnie jednym składem. Wszystkie nasze drużyny wygrały. Tylko u nas zawsze rotacje, wymówki i zmęczenie sezonem w połowie rundy jesiennej.
Skończcie już pie. lić z tym zmęczeniem i z tymi ciągłymi rotacjami. Już się rzygać od tego chce.

odpowiedz
tonton - 45 minut temu, *.79.151

Iordanescu napluł w twarz kibicom tym składem. Natychmiast pożegnać tę miernotę

odpowiedz
Martinez76 - 45 minut temu, *.t-mobile.pl

Iordanescu zagrał przeciwko Legii czy ki ch...j?! 10 zmian?! poj...ło?!

odpowiedz
Jani - 45 minut temu, *.play.pl

Won z tym Iordanescu. Jaja sobie robi z kibiców i klubu. Wystawia rezerwowy skład, przegrywa mecz. Wstyd i hańba

odpowiedz
Xavery - 28 minut temu, *.orange.pl

@Jani:
O ile pamiętam to sami kibice domagali się wręcz młodzieżowego składu bo: "mistrzostwo najważniejsze".

odpowiedz
Stanko Świetlica - 46 minut temu, *.t-mobile.pl

Jędza kolejny raz dał pokaz buractwa pastewnego. Zawodnika rywala złapały skurcze (zważywszy, że to była końcówka meczu, to miały prawo go złapać skurcze), a Jędza zamiast zachować się jak sportowiec i człowiek, pomóc mu naciągnąć mięśnie, to ciągnie go po murawie za nogi na aut. Jędza pamiętaj, że klasę sportowca poznaje się nie tylko po tym jak zachowuje, gdy wygrywa się, gdy na boisku idzie zgodnie z planem, ale również jak przyjmuje porażki. Więc nie rób już więcej obory, bo tutaj jest stolica, obowiązuje warszawski szyk i fason i nie ma miejsca na buractwo pastewne.

Kacper Urbański - najsłabszy na boisku. Koleś nie wnosi wartości dodanej do gry naszych.

Tobiasz - tradycyjnie, gdy piłka nie leci w niego, to oczywiście gol.

odpowiedz
Xavery - 46 minut temu, *.orange.pl

Kolejny "sukces" taktyki szukania kwadratowych jaj w polu karnym. Niech nikt mi nie wmówi, że trener "kazał strzelać w słupek". Skoro trener potrafił ułożyć grę obronną (i chwała mu za to) to nie wierzę, że akurat piłkarze sabotują jego wspsniałe pomysły w ataku. Po prostu nie ma takich pomysłów.
Specjalne wyrazy uznania dla Tobiasza za efektowną figurę dla fotoreporterów przy straconej bramce.

odpowiedz
Wolfik - 8 minut temu, *.play.pl

@Xavery: Tak ułożył tą grę obronną, że lewoskrzydłowy tureckiej ekipy zdobył najłatwiejszą bramkę w karierze. Bo ani Burch ani Augustyniak nawet nie próbowali się z nim ścigać....

odpowiedz
Michał - 46 minut temu, *.plus.pl

Inne 3 nasze zespoły wygrały a my na pośmiewisko Mioduski dziadek. Precz z wami milionerami

odpowiedz
KAMI(L) - 47 minut temu, *.plus.pl

Dobry tytuł. Nic z tego nie będzie bo nie ma pomysłu na grę poza lagą na Długiego. Rumun out! 😤

odpowiedz
PIT - 47 minut temu, *.net.pl

Jeden celny strzał na bramkę. Tobiasz puszcza gola jak zwykle, ręcznik. Chodyna dno. Kopanina w lewo, prawo i do tyłu. Im strzelać nie kazano. Tego nie da się oglądać. Wstyd. Czeka nas chyba, za parę tygodni, zmiana trenera.

odpowiedz
lol - 48 minut temu, *.net.pl

to co zrobił trener to sabotaż !!!

odpowiedz
Bln - 48 minut temu, *.play.pl

Z czterech drużyn polskich grających w LK to Legia dostała lanie, czyja to wina ? Uważam, że Iordanesku. Viagra bez formy, dalej nie daje rady dokonać do pola karnego,

odpowiedz
Pab(L)o Loża - 48 minut temu, *.orange.pl

Broniłem Iordanescu
Dziś mam dość.
Gość gra na zwolnienie, chyba.
Chciałem Urbańskiego w podstawie to dostałem dwóch.
Szczerze jeśli nie wygra w Zabrzu to bym go pożegnał.
Facet marnuje potencjał Legii
Dość

odpowiedz
Piotrek - 43 minuty temu, *.gigainternet.pl

@Pab(L)o Loża: dokładnie też mam go dość, dostal tyle wzmocnien, a my nie potrafimy strzelić bramki

odpowiedz
Martinez76 - 42 minuty temu, *.t-mobile.pl

@Pab(L)o Loża:
100%Racji.
On się nie nadaje.

odpowiedz
Żona Barnaby - 36 minut temu, *.orange.pl

@Pab(L)o Loża: Dobrze zagrali obaj.

odpowiedz
Pab(L)o Loża - 21 minut temu, *.orange.pl

@Żona Barnaby: Wojtek nawet lepiej.
Ale tak się nie robi, że wymieniasz wszystkich piłkarzy z pola.

odpowiedz
majusL@legionista.com - 49 minut temu, *.174.42

Chodyna jest głupi.

odpowiedz
Adson 78 - 49 minut temu, *.plus.pl

Jordanscu pajacu kiedy zrozumiesz że : Vunagre , Burch i colak to drewno !!! H ci w D rumunie !!!

odpowiedz
Michał - 49 minut temu, *.plus.pl

My graliśmy a tamci strzelili.....mieliśmy wszędzie zero....rzuty wolne rzuty różne strzały wszystkie. Zero całej Legii. Brak mi słów. Kebaby nie grali nic a my jeszcze większe nic. Kilku " piłkarzy ' do rezerw.

odpowiedz
antek - 43 minuty temu, *.play-internet.pl

@Michał: rezerwy wystawił to tak sie konczy i Jędza w pierwszym szok

odpowiedz
Wolfik - 50 minut temu, *.play.pl

Od czasów Sa Pinto nie zdarzyło mi się krytykować decyzji trenera. Ale dziś pan trener przesadził. Nie rozumiem strategii wymiany praktycznie całej 11-stki na mecz pucharowy. Co chciał tym osiągnąć??? Pucharowy mecz u siebie należało bezwzględnie wygrać, bo strata punktów na starcie stawia nas w nieciekawej sytuacji. Nasi krajowi rywale nie kalkulowali, tylko potraktowali swoje mecze poważnie. I cieszą się z wygranych, cieszą się z premii. A my? Jesteśmy w lepszej sytuacji po porażce przed meczem w Zabrzu? Raczej nie sądzę. Lipa panie Iordanescu.

odpowiedz
Żona Barnaby - 42 minuty temu, *.orange.pl

@Wolfik: Wydaje się, że priorytety się zmieniły. I tak jak awans do pucharów był ważny i postawiony trenerowi, tak celem nr 2 jest mistrzostwo i tylko temu trener podporządkuje wszystko. Wszystkie inne rozgrywki to będzie szopka. 🤬

odpowiedz
Wolfik - 12 minut temu, *.play.pl

@Żona Barnaby: Priorytety prioretytami Kolego, ale chyba nikt przy zdrowych zmysłach aż tak by składem nie kombinował. Przegrana praktycznie nigdy nie buduje morale. I jeszcze jedno. Wystawienie Kacpra Urbańskiego do takiego składu - kiedy chłopak jako jedyny umie i nie boi się dryblować - to marnowanie potencjału i zwyczajne "grilowanie" młodego zawodnika. Ja tego zwyczajnie nie rozumiem...

odpowiedz
Legionista - 50 minut temu, *.net.pl

Rumuński taktyku, pakuj walizki i spierd... do draculi.

odpowiedz
kot - 51 minut temu, *.btcentralplus.com

dobrze robia dobrze wszystko jest w porzadku, pozdrawiam cala ekipe niech sie to trzyma dobry przekaz leci !

odpowiedz
Syn Trenera - 51 minut temu, *.play-internet.pl

Rumun Won . Jesteśmy pośmiewiskiem teraz lomot od Górnika i drakulescu do domu. Mści się brak zakupu bramkarza I napastnika oraz MC. Skandal że gamon Chodyna caly mecz grał.... ten colak to żart trzeba było już Szkurina zostawić... Dramat turasy słabe jak nie wiem...

odpowiedz
Syn Barnaby - 46 minut temu, *.orange.pl

@Syn Trenera: Chodyna nie jest odpowiedzialny za wynik. On trzymał poziom. Zawiódł głównie Augustyniak jak zawsze, który poziomem nie pasuje do zawodowego futobulu. Poza tym Legia zagrała swoje. Swoje, czyli mecz z d...y z próbą na zero z tyłu i liczeniem na jakiś fart przy akcji z d...y do przodu. 👍

odpowiedz
Rio - 52 minuty temu, *.t-mobile.pl

Trener sabotażysta, już tęsknię za Feio. Tamten przynajmniej wystawiał najmocniejszy skład

odpowiedz
Jurek - 53 minuty temu, *.inetia.pl

Lipy dalszy ciąg. Te długie podania i wrzutki w pole karne powinny być karane finansowo. Tak samo zbyt wolne rozgrywanie piłki. Jedną akcją przeciwnik wygrał mecz. Masakra.

odpowiedz
Xavery - 43 minuty temu, *.orange.pl

@Jurek:
+1
Iordanrscu nie ma pomysłów na rozgrywanie innych niż laga lub wrzutki.
Cienizna.

odpowiedz
Tym - 53 minuty temu, *.centertel.pl

Wstyd i tyle w temacie na całą Polskę wszyscy wygrali tylko my baty

odpowiedz
Matias - 53 minuty temu, *.vectranet.pl

Najlepsi są Ci, którzy pierwsi wywieszali banery z hasłami „Tylko Mistrzostwo”, a teraz chcą zwolnić trenera bo wystawił rezerwy. Iq musztardy 😂😂

odpowiedz
geds - 53 minuty temu, *.play.pl

Trener sabotażysta, rozegrał sobie sparing. Tak się przestraszył Górnika że wymienił całą drużynę. Ja rozumiem wprowadzić 3-4 nowych żeby odpocznij ci co grali najwięcej. Ale to? Co to było?

odpowiedz
hipek - 53 minuty temu, *.orange.pl

Szkoda meczu poddanego w szatni. Rumunescu won!

odpowiedz
Krótko - 54 minuty temu, *.netfala.pl

Rumun przekombinował...

odpowiedz
Eduardo - 54 minuty temu, *.toneticgroup.pl

Czy my nie możemy mieć w końcu normalnego trenera, tylko samych wuefistów

odpowiedz
e(L)zone z Sochaczewa - Serb z urodzenia, Legionista w sercu. - 55 minut temu, *.orange.pl

No średnio oglądałem, bo Crvena, ale cieszę się, że odpuściliśmy ten mecz, żeby wygrać za kilka dni z Górnikiem. 👍

odpowiedz
12kufli - 55 minut temu, *.orange.pl

jednak EI to debil.

odpowiedz
ooon - 55 minut temu, *.79.225

wyjaśni mi ktoś co robi Chodyna w 1 składzie? większego drewna Legia dawno nie widziała

odpowiedz
RM - 56 minut temu, *.145.163

Gdzie Morishita, gdzie Gual, gdzie Luqinias. Pora zacząć tęsknić

odpowiedz
Dariusz - 56 minut temu, *.play-internet.pl

Straciliśmy 81 minut z Chodyna na murawie.

odpowiedz
