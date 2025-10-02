Muru głową nie przebili

Sędziowie

Główny: Jérémie Pignard (Francja)

Asystent: Aurélien Drouet

Asystent: Alexis Auger

Techniczny: Marc Bollengier

VAR: Nicolas Rainville

AVAR: Elisa Daupeux



Pogoda:

Temperatura 6°C

Ciśnienie 1027 hPa

Wilgotność 61%

AAA - 7 minut temu, *.play.pl Chodyna Ty nie jesteś słaby Ty jesteś totalna padaka.Pakuj się najlepiej do Gieksy tam już dwóch asów gra Rosołek i Szkurin.

A Pan Panie Trenerze niech się nie waży nigdy więcej wystawiać tego paralityka.

A Vinagre jak mu się nie chce tu grać to też popędzić nieroba byle gdzie oby szybko i jak najdalej z Warszawy. odpowiedz

Ekspert - 7 minut temu, *.play.pl Jak an to, że CAŁY sklad rezerwowy to dobry mecz, Turki praktycznie 1 akcje zrobili. Nie da sie patrzec na Augustyniaka i Vinagre, Zewlakow w 10 minut zrobil wiecej niz Chodyna, Vinagre i Stojanovic razem wzieci. Po co Stojanovic jest pchany na skrzydlo jak to obronca? I po co ten Krasniqi, po co wystawianie Chodyny jak pod reka jest mlody, zdolny, skrzydlowy. Jakby byl w Jagiellonii to by juz dawno gral, u nas wiecznie nie mozna, za to szroty grają.



Jak juz wystawiac rezerwowy sklad, to daj do ch...ja Zewlaka od poczatku a nie Chodyne! odpowiedz

(L)eve(L)64 - 11 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl Normalny człowiek wystawiłby najlepszy skład. Do przerwy byłoby ze 3 do 0. Później można wymienić pięciu i świętować zwycięstwo. Został wstyd i zażenowanie. odpowiedz

Wolfik - 7 minut temu, *.play.pl @(L)eve(L)64: Iordanescu chciał "zaistnieć". No i się mu to udało. 😡 odpowiedz

bezo-fan - 13 minut temu, *.t-mobile.pl Myślałem, że mecz z Pogonią przetruchtali bo się szykowali na czwartek... Myliłem sie, oni już wtedy się oszczędzali na mecz z Górnikiem...

Kpina, i skandal! odpowiedz

e(L)zone - 15 minut temu, *.interkam.pl Nie rozdzierajmy szat,to dopiero pierwsza kolejka i bedzie można nadrobić straty w następnych meczach.Inni pucharowicze się wypruli,więc pewnie potrącą punkty w lidze,a my powalczymy o pełną pulę.My już dwa lata pograliśmy w tym pucharze biedry,czas walczyć o wyższe cele.Inni niech teraz nabijają ranking. My mamy walczyć o mistrza, by grać w kwalifikacjach do LM,a zakotwiczyć przynajmniej do LE.Ten mecz był testem dla pozostałych piłkarzy i zimą bedzie dużo wniosków,kto nadają się by nadal tu zostać, a kto powinien odejść.Żelazną jedenastką nie da rady grac co 3 dni.Szkoda,że nie udało się chociaż zremisować. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 7 minut temu, *.play-internet.pl @e(L)zone: Hahaha tak na pewno my teraz w pape od Górnika a pozostała trójka po 3 punkty....zobaczysz... odpowiedz

e(L)zone - 3 minuty temu, *.interkam.pl @Trener Bramkarzy: wcale nie wykluczone,my nie mamy kim starszych w ataku. odpowiedz

Wolfik - 2 minuty temu, *.play.pl @e(L)zone: Można dokonywac korekt a nie wystawiać nowej 11-stki, która nigdy ze sobą w zasadzie nie grała. Mecze u siebie w KLE należy wygrywać, to by wystarczyło na awans. Tu nie trzeba wymyślać altenatywnych historii. A co do weryfikacji zawodników. Naprawdę uważasz, że na podstawie tego meczu można ocenić przydatność takiego Kacpra Urbańskiego???? Przecież ten idiota młodego normalnie "zgrilował". To po kiego ciula było bo sprowadzać do zespołu i obciążać budżet? Bo chyba mi nie powiesz, że chłopak się "nie nadaje"... odpowiedz

WdW - 21 minut temu, *.t-mobile.pl To co Panowie,kiedy zwalniamy trenera hehe,a tak na poważnie średnio mnie ta liga konferencjii obchodzi,ważne żebyśmy blamażu jakiegoś nie zrobili, a uważam że blamażu nie było,jak będzie teraz konkretne zwycięstwo z Górnikiem to będę zadowolony,Mistrzostwo Polski jest najważniejsze ps no ale tez nie mówię że przegrana z jakimiś dziadami z Turcji mnie cieszy bo tak nie jest ,po prostu ta śmieszna liga dla dziadów mnie nie kreci odpowiedz

Ronaldo - 21 minut temu, *.myvzw.com Przestańcie płakać płaczki!! W Zabrzu czeka nas ważniejszy mecz!! Wcześniej nazywaliście tą ligę pucharem biedronki a dzisiaj lament bo trener oszczędzał pierwszy skład na niedzielę. Nie jestem zwolennikiem Rumuna wręcz przeciwnie ale jeśli wygra w niedzielę to mu należy wybaczyć dzisiejszą niespodziankę. Jeśli przegra inna sprawa. Co do meczu to po prostu nie mamy kim strzelać tych bramek niby nieźle kopią tylko nie do bramki. Poza tym to była świetna okazja dla zmienników żeby się pokazać. Nie każdy niestety grał tak jak by tego chciał bardziej. Gra wyglądała w miarę dobrze ale jak zwykle za Iordanescu my z gry już goli nie strzelamy. Weryfikacja treneiro idzie szybciej niż myślałem. Byliśmy jak zawsze lepsi ale schodzimy z boiska pokonani… odpowiedz

Samozwańczy dwugodzinny prezydent - 23 minuty temu, *.t-mobile.pl Turasy w kebabach już ostrzą noże odpowiedz

Xyz - 29 minut temu, *.vectranet.pl Urbański miał jakieś dobre zagranie ? Chodyna niespodziewalem się nic po nim i tyle dostałem. Elitim 30 minut przestał na boisku hamulcy w linni ataku razem z duńską sekwoja. odpowiedz

Wolfik - 11 minut temu, *.play.pl @Xyz: A z kim on miał "poklepać". Z Burchem czy Augustyniakiem? Litości. odpowiedz

Robert60 - 29 minut temu, *.play.pl Niestety, okazało się, że rumuńska myśl trenerska nie odbiega zasadniczo od polskiej myśli trenerskiej... Chciał wejść na ambicję rezerwowym a tymczasem niektórych spalił do końca. Zmiany za późno i do tego w większości nie trafione. Na dodatek ostatni zszedł ten który powinien zejść pierwszy. Może Edek chce, żeby go z Legii wyrzucili jak najszybciej? odpowiedz

Fru - 14 minut temu, *.play-internet.pl @Robert60: myślę podobnie odpowiedz

Zewlakowsabotazysto - 30 minut temu, *.jmdi.pl Lordanescu Won odpowiedz

Żona Barnaby - 30 minut temu, *.orange.pl Trudny rodzinny wieczór z racji wyniku, ale nie poddajemy się, jesteśmy razem ze sobą i Legią! ❤️🤍💚🖤 odpowiedz

rudy102204 - 33 minuty temu, *.centertel.pl Broniłem pana Iordanescu kiedy mogłem, ale dziś trzeba powiedzieć dość...

To co dziś pan zrobił to jest kryminał...

To jest pogardą dla tej rzeszy fanów która zapłaciła horrendalne pieniądze za bilety...

Wyjście na każdej pozycji prócz bramkarza innym zawodnikiem, napluć w twarz kibicom tak ostentacyjnie... I co teraz... Ja rozumiem liga priorytetem ale na litość, rezerwą w lke grać...

Przykro mi to powiedzieć ale te punkty i ten mecz przegrał pan panie Iordanescu, nikt inny tylko pan... odpowiedz

Ibor - 36 minut temu, *.centertel.pl Przy ocenach proszę o imiona Urbańskich bo nie wiem któremu postawić 1 odpowiedz

Okęciak - 38 minut temu, *.netfala.pl Ta porażka to wina trenera i nikogo innego, wystawił eksperymentalny skład a w pucharach z solidnym przeciwnikiem wynik takiego eksperymentu był jasny już przed meczem... pierwsze 10-15 min widać było że chłopaki muszą ogarnąć kto, gdzie, jak i z kim, tak można się bawić w sparingu przed sezonem a nie w meczu w Europie o punkty i pieniądze, broniłem Eddiego ale dziś zawalił na całej linii...🤬🤬🤯 odpowiedz

kibic - 39 minut temu, *.244.146 Urbański

Urbański

Który jest który? odpowiedz

Wyrwikufel - 39 minut temu, *.244.231 Gra Legii to zakała Polski a nie duma Polski. Obraz nędzy i rozpaczy! 🤬 odpowiedz

RM - 39 minut temu, *.145.163 Byłem zadowolony z trenera, nawet jak przegrywaliśmy. Liczyłem że z biegiem czasu zaczniemy wygrywać. Ale jak wygrywać rezerwami, nikt tak nie robi, chyba że Chelsea.



Jeżeli trener tego nie konsultował to powinien wylecieć. Do tego tyle błędów w trakcie meczu. Przegrywamy a on wpuszcza nie doświadczonego Żewlakowa. Schodzi W.Urbanski i wchodzą Elitima czy Bichakchan czyli obniża skład. Zmiana całej linii obrony to kryminał. odpowiedz

Kalman - 40 minut temu, *.orange.pl Ewidentnie trener chce żeby go zwolniono odpowiedz

Cs1cs - 41 minut temu, *.orange.pl Jak jutro nie będzie info o zwolnieniu rumuńskiego pozera to przerzucam się na krykiet.

Nawet Probierz by wygrał z tymi cieniasami mając taką kadrę odpowiedz

grzesiek - 43 minuty temu, *.centertel.pl spokojnie....jakby tak się zakończyły rozgrywki to wychodzimy z 24 miejsca i gramy w 1/16 LK. 😎 odpowiedz

Warszawiak - 44 minuty temu, *.vectranet.pl Ten mecz przegrał trener Rumun, który pokazuje, że w klubie w tym roku liczy się tylko ekstraklasa. Największy nacisk kładą na mistrzostwo, tylko że w ekstraklasie nie jest kolorowo. Mecz przegrał Rumun ale i Tobiaszek. Gość nie musi wychodzić na boisku i tak nie pomaga, gdyby nie Jędza było by 0:2. Tobiaszek nie pomaga więc po co go wystawiać. A wniosek jest jeden Leśnodorski wróć bo Legia zginie juz teraz się z Nas smieją, Leśny weź ich za jaja i zrób porządek bo w Legii panuje wielki bu..del odpowiedz

robal - 44 minuty temu, *.centertel.pl Zrozumiałym takie roszady w składzie na koniec sezonu kiedy wszyscy padają już na twarz i nie mają siły. Ale na początku sezonu? Na serio nie dają rady fizycznie? odpowiedz

Benit - 44 minuty temu, *.itcomp.pl Nieudacznik win ,chodyna miej honor i chociaż wynagrodzenie przekazuj na cele charytatywne,burch dramat odpowiedz

Darek - 45 minut temu, *.tpnet.pl Przecież wystawienie w tym meczu samych dziadów co nie grają nawet w dupoklasie było jawnym oddaniem meczu jeszcze przed meczem.

Co za burak z tego Iordanescu. Grają 8 meczów by zakwalifikować się do fazy grupowej ligi konferencji a później jak się tam znajdują to wystawia same odpady.

Gdzie jest w tym klubie kres głupoty?

Wszyscy grają normalnie jednym składem. Wszystkie nasze drużyny wygrały. Tylko u nas zawsze rotacje, wymówki i zmęczenie sezonem w połowie rundy jesiennej.

Skończcie już pie. lić z tym zmęczeniem i z tymi ciągłymi rotacjami. Już się rzygać od tego chce. odpowiedz

tonton - 45 minut temu, *.79.151 Iordanescu napluł w twarz kibicom tym składem. Natychmiast pożegnać tę miernotę odpowiedz

Martinez76 - 45 minut temu, *.t-mobile.pl Iordanescu zagrał przeciwko Legii czy ki ch...j?! 10 zmian?! poj...ło?! odpowiedz

Jani - 45 minut temu, *.play.pl Won z tym Iordanescu. Jaja sobie robi z kibiców i klubu. Wystawia rezerwowy skład, przegrywa mecz. Wstyd i hańba odpowiedz

Xavery - 28 minut temu, *.orange.pl @Jani:

O ile pamiętam to sami kibice domagali się wręcz młodzieżowego składu bo: "mistrzostwo najważniejsze". odpowiedz

Stanko Świetlica - 46 minut temu, *.t-mobile.pl Jędza kolejny raz dał pokaz buractwa pastewnego. Zawodnika rywala złapały skurcze (zważywszy, że to była końcówka meczu, to miały prawo go złapać skurcze), a Jędza zamiast zachować się jak sportowiec i człowiek, pomóc mu naciągnąć mięśnie, to ciągnie go po murawie za nogi na aut. Jędza pamiętaj, że klasę sportowca poznaje się nie tylko po tym jak zachowuje, gdy wygrywa się, gdy na boisku idzie zgodnie z planem, ale również jak przyjmuje porażki. Więc nie rób już więcej obory, bo tutaj jest stolica, obowiązuje warszawski szyk i fason i nie ma miejsca na buractwo pastewne.



Kacper Urbański - najsłabszy na boisku. Koleś nie wnosi wartości dodanej do gry naszych.



Tobiasz - tradycyjnie, gdy piłka nie leci w niego, to oczywiście gol. odpowiedz

Xavery - 46 minut temu, *.orange.pl Kolejny "sukces" taktyki szukania kwadratowych jaj w polu karnym. Niech nikt mi nie wmówi, że trener "kazał strzelać w słupek". Skoro trener potrafił ułożyć grę obronną (i chwała mu za to) to nie wierzę, że akurat piłkarze sabotują jego wspsniałe pomysły w ataku. Po prostu nie ma takich pomysłów.

Specjalne wyrazy uznania dla Tobiasza za efektowną figurę dla fotoreporterów przy straconej bramce. odpowiedz

Wolfik - 8 minut temu, *.play.pl @Xavery: Tak ułożył tą grę obronną, że lewoskrzydłowy tureckiej ekipy zdobył najłatwiejszą bramkę w karierze. Bo ani Burch ani Augustyniak nawet nie próbowali się z nim ścigać.... odpowiedz

Michał - 46 minut temu, *.plus.pl Inne 3 nasze zespoły wygrały a my na pośmiewisko Mioduski dziadek. Precz z wami milionerami odpowiedz

KAMI(L) - 47 minut temu, *.plus.pl Dobry tytuł. Nic z tego nie będzie bo nie ma pomysłu na grę poza lagą na Długiego. Rumun out! 😤 odpowiedz

PIT - 47 minut temu, *.net.pl Jeden celny strzał na bramkę. Tobiasz puszcza gola jak zwykle, ręcznik. Chodyna dno. Kopanina w lewo, prawo i do tyłu. Im strzelać nie kazano. Tego nie da się oglądać. Wstyd. Czeka nas chyba, za parę tygodni, zmiana trenera. odpowiedz

lol - 48 minut temu, *.net.pl to co zrobił trener to sabotaż !!! odpowiedz

Bln - 48 minut temu, *.play.pl Z czterech drużyn polskich grających w LK to Legia dostała lanie, czyja to wina ? Uważam, że Iordanesku. Viagra bez formy, dalej nie daje rady dokonać do pola karnego, odpowiedz

Pab(L)o Loża - 48 minut temu, *.orange.pl Broniłem Iordanescu

Dziś mam dość.

Gość gra na zwolnienie, chyba.

Chciałem Urbańskiego w podstawie to dostałem dwóch.

Szczerze jeśli nie wygra w Zabrzu to bym go pożegnał.

Facet marnuje potencjał Legii

Dość odpowiedz

Piotrek - 43 minuty temu, *.gigainternet.pl @Pab(L)o Loża: dokładnie też mam go dość, dostal tyle wzmocnien, a my nie potrafimy strzelić bramki odpowiedz

Martinez76 - 42 minuty temu, *.t-mobile.pl @Pab(L)o Loża:

100%Racji.

On się nie nadaje. odpowiedz

Żona Barnaby - 36 minut temu, *.orange.pl @Pab(L)o Loża: Dobrze zagrali obaj. odpowiedz

Pab(L)o Loża - 21 minut temu, *.orange.pl @Żona Barnaby: Wojtek nawet lepiej.

Ale tak się nie robi, że wymieniasz wszystkich piłkarzy z pola. odpowiedz

majusL@legionista.com - 49 minut temu, *.174.42 Chodyna jest głupi. odpowiedz

Adson 78 - 49 minut temu, *.plus.pl Jordanscu pajacu kiedy zrozumiesz że : Vunagre , Burch i colak to drewno !!! H ci w D rumunie !!! odpowiedz

Michał - 49 minut temu, *.plus.pl My graliśmy a tamci strzelili.....mieliśmy wszędzie zero....rzuty wolne rzuty różne strzały wszystkie. Zero całej Legii. Brak mi słów. Kebaby nie grali nic a my jeszcze większe nic. Kilku " piłkarzy ' do rezerw. odpowiedz

antek - 43 minuty temu, *.play-internet.pl @Michał: rezerwy wystawił to tak sie konczy i Jędza w pierwszym szok odpowiedz

Wolfik - 50 minut temu, *.play.pl Od czasów Sa Pinto nie zdarzyło mi się krytykować decyzji trenera. Ale dziś pan trener przesadził. Nie rozumiem strategii wymiany praktycznie całej 11-stki na mecz pucharowy. Co chciał tym osiągnąć??? Pucharowy mecz u siebie należało bezwzględnie wygrać, bo strata punktów na starcie stawia nas w nieciekawej sytuacji. Nasi krajowi rywale nie kalkulowali, tylko potraktowali swoje mecze poważnie. I cieszą się z wygranych, cieszą się z premii. A my? Jesteśmy w lepszej sytuacji po porażce przed meczem w Zabrzu? Raczej nie sądzę. Lipa panie Iordanescu. odpowiedz

Żona Barnaby - 42 minuty temu, *.orange.pl @Wolfik: Wydaje się, że priorytety się zmieniły. I tak jak awans do pucharów był ważny i postawiony trenerowi, tak celem nr 2 jest mistrzostwo i tylko temu trener podporządkuje wszystko. Wszystkie inne rozgrywki to będzie szopka. 🤬 odpowiedz

Wolfik - 12 minut temu, *.play.pl @Żona Barnaby: Priorytety prioretytami Kolego, ale chyba nikt przy zdrowych zmysłach aż tak by składem nie kombinował. Przegrana praktycznie nigdy nie buduje morale. I jeszcze jedno. Wystawienie Kacpra Urbańskiego do takiego składu - kiedy chłopak jako jedyny umie i nie boi się dryblować - to marnowanie potencjału i zwyczajne "grilowanie" młodego zawodnika. Ja tego zwyczajnie nie rozumiem... odpowiedz

Legionista - 50 minut temu, *.net.pl Rumuński taktyku, pakuj walizki i spierd... do draculi. odpowiedz

kot - 51 minut temu, *.btcentralplus.com dobrze robia dobrze wszystko jest w porzadku, pozdrawiam cala ekipe niech sie to trzyma dobry przekaz leci ! odpowiedz

Syn Trenera - 51 minut temu, *.play-internet.pl Rumun Won . Jesteśmy pośmiewiskiem teraz lomot od Górnika i drakulescu do domu. Mści się brak zakupu bramkarza I napastnika oraz MC. Skandal że gamon Chodyna caly mecz grał.... ten colak to żart trzeba było już Szkurina zostawić... Dramat turasy słabe jak nie wiem... odpowiedz

Syn Barnaby - 46 minut temu, *.orange.pl @Syn Trenera: Chodyna nie jest odpowiedzialny za wynik. On trzymał poziom. Zawiódł głównie Augustyniak jak zawsze, który poziomem nie pasuje do zawodowego futobulu. Poza tym Legia zagrała swoje. Swoje, czyli mecz z d...y z próbą na zero z tyłu i liczeniem na jakiś fart przy akcji z d...y do przodu. 👍 odpowiedz

Rio - 52 minuty temu, *.t-mobile.pl Trener sabotażysta, już tęsknię za Feio. Tamten przynajmniej wystawiał najmocniejszy skład odpowiedz

Jurek - 53 minuty temu, *.inetia.pl Lipy dalszy ciąg. Te długie podania i wrzutki w pole karne powinny być karane finansowo. Tak samo zbyt wolne rozgrywanie piłki. Jedną akcją przeciwnik wygrał mecz. Masakra. odpowiedz

Xavery - 43 minuty temu, *.orange.pl @Jurek:

+1

Iordanrscu nie ma pomysłów na rozgrywanie innych niż laga lub wrzutki.

Cienizna. odpowiedz

Tym - 53 minuty temu, *.centertel.pl Wstyd i tyle w temacie na całą Polskę wszyscy wygrali tylko my baty odpowiedz

Matias - 53 minuty temu, *.vectranet.pl Najlepsi są Ci, którzy pierwsi wywieszali banery z hasłami „Tylko Mistrzostwo”, a teraz chcą zwolnić trenera bo wystawił rezerwy. Iq musztardy 😂😂 odpowiedz

geds - 53 minuty temu, *.play.pl Trener sabotażysta, rozegrał sobie sparing. Tak się przestraszył Górnika że wymienił całą drużynę. Ja rozumiem wprowadzić 3-4 nowych żeby odpocznij ci co grali najwięcej. Ale to? Co to było? odpowiedz

hipek - 53 minuty temu, *.orange.pl Szkoda meczu poddanego w szatni. Rumunescu won! odpowiedz

Krótko - 54 minuty temu, *.netfala.pl Rumun przekombinował... odpowiedz

Eduardo - 54 minuty temu, *.toneticgroup.pl Czy my nie możemy mieć w końcu normalnego trenera, tylko samych wuefistów odpowiedz

e(L)zone z Sochaczewa - Serb z urodzenia, Legionista w sercu. - 55 minut temu, *.orange.pl No średnio oglądałem, bo Crvena, ale cieszę się, że odpuściliśmy ten mecz, żeby wygrać za kilka dni z Górnikiem. 👍 odpowiedz

12kufli - 55 minut temu, *.orange.pl jednak EI to debil. odpowiedz

ooon - 55 minut temu, *.79.225 wyjaśni mi ktoś co robi Chodyna w 1 składzie? większego drewna Legia dawno nie widziała odpowiedz

RM - 56 minut temu, *.145.163 Gdzie Morishita, gdzie Gual, gdzie Luqinias. Pora zacząć tęsknić odpowiedz

Dariusz - 56 minut temu, *.play-internet.pl Straciliśmy 81 minut z Chodyna na murawie. odpowiedz

