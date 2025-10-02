Čolak: Trener przygotował nas dobrze do tego spotkania

Czwartek, 2 października 2025 r. 23:25 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Jesteśmy bardzo rozczarowani. Trener przygotował nas dobrze do tego spotkania. Dało się zauważyć, że kontrolowaliśmy przebieg gry. Wiedzieliśmy, że ich najgroźniejszą stroną są kontrataki, jednak daliśmy się zaskoczyć i straciliśmy gola w ten sposób - powiedział po porażce z Samsunspor Kulübü napastnik Legii Warszawa, Antonio Čolak.





- Mimo straty bramki staraliśmy się kontynuować dobrą grę i tak naprawdę, zabrakło nam dziś tylko trafienia do siatki. Ostatecznie przegrywamy 0-1, jednak musimy patrzeć przed siebie.





- Kreowaliśmy sobie wiele akcji, jednak w większości brakowało nam ostatniego podania, by wykreować okazje bramkowe. Sam miałem kilka dobrych momentów, gdzie odnalazłem się w polu karnym, ale inni ofensywni zawodnicy również. Jeśli jednak nie strzelisz gola, nie wygrasz.





- Nie wydaje mi się, byśmy nie czuli między sobą zgrania. Każdy zawodnik, który zagrał w dzisiejszym meczu, chciał się pokazać z jak najlepszej strony. Oczywiście, nie jest łatwo grać, gdy wymieniona jest praktycznie cała jedenastka - tylko Kacper Tobiasz zagrał w ostatnim meczu. Mimo to komunikacja między nami wyglądała dobrze, a akcje kombinacyjne wychodziły. Staraliśmy się wypaść jak najlepiej, ale niestety przegrywamy i jesteśmy naprawdę rozczarowani.





- To był mój pierwszy występ w Legii od pierwszej minuty i wydaje mi się, że wypadłem nieźle, zarówno pod względami fizycznymi, jak i zgrania z kolegami z zespołu. Miałem swoje momenty na zdobycie gola, starałem się odnajdywać w polu karnym i szukać przestrzeni, by partnerzy mogli do mnie podać. Starałem się również dużo podpowiadać i rozmawiać z nimi. Byłbym jednak szczęśliwszy, gdybym zakończył ten mecz z golem. Będę jednak nad tym pracować, jestem dobrze nastawiony na przyszłość i mam nadzieję, że w najbliższych meczach zdobędę gola.





- Razem z Kacprem Urbańskim rozmawiamy w trzech różnych językach - włoskim, angielskim i polskim - więc staram się dużo z nim rozmawiać. Nawet jeśli nie gramy razem, potrafimy przewidywać swoje ruchy na boisku. To bardzo ważne, bo nie mieliśmy zbyt dużo czasu, by przygotować się do gry. Dziś pokazaliśmy kilka wspólnych akcji i mam nadzieję, że w przyszłości będzie ich więcej.



