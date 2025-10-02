Antonio Colak - fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Čolak: Trener przygotował nas dobrze do tego spotkania

Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Jesteśmy bardzo rozczarowani. Trener przygotował nas dobrze do tego spotkania. Dało się zauważyć, że kontrolowaliśmy przebieg gry. Wiedzieliśmy, że ich najgroźniejszą stroną są kontrataki, jednak daliśmy się zaskoczyć i straciliśmy gola w ten sposób - powiedział po porażce z Samsunspor Kulübü napastnik Legii Warszawa, Antonio Čolak.



 


- Mimo straty bramki staraliśmy się kontynuować dobrą grę i tak naprawdę, zabrakło nam dziś tylko trafienia do siatki. Ostatecznie przegrywamy 0-1, jednak musimy patrzeć przed siebie.


- Kreowaliśmy sobie wiele akcji, jednak w większości brakowało nam ostatniego podania, by wykreować okazje bramkowe. Sam miałem kilka dobrych momentów, gdzie odnalazłem się w polu karnym, ale inni ofensywni zawodnicy również. Jeśli jednak nie strzelisz gola, nie wygrasz.


- Nie wydaje mi się, byśmy nie czuli między sobą zgrania. Każdy zawodnik, który zagrał w dzisiejszym meczu, chciał się pokazać z jak najlepszej strony. Oczywiście, nie jest łatwo grać, gdy wymieniona jest praktycznie cała jedenastka - tylko Kacper Tobiasz zagrał w ostatnim meczu. Mimo to komunikacja między nami wyglądała dobrze, a akcje kombinacyjne wychodziły. Staraliśmy się wypaść jak najlepiej, ale niestety przegrywamy i jesteśmy naprawdę rozczarowani.


- To był mój pierwszy występ w Legii od pierwszej minuty i wydaje mi się, że wypadłem nieźle, zarówno pod względami fizycznymi, jak i zgrania z kolegami z zespołu. Miałem swoje momenty na zdobycie gola, starałem się odnajdywać w polu karnym i szukać przestrzeni, by partnerzy mogli do mnie podać. Starałem się również dużo podpowiadać i rozmawiać z nimi. Byłbym jednak szczęśliwszy, gdybym zakończył ten mecz z golem. Będę jednak nad tym pracować, jestem dobrze nastawiony na przyszłość i mam nadzieję, że w najbliższych meczach zdobędę gola.


- Razem z Kacprem Urbańskim rozmawiamy w trzech różnych językach - włoskim, angielskim i polskim - więc staram się dużo z nim rozmawiać. Nawet jeśli nie gramy razem, potrafimy przewidywać swoje ruchy na boisku. To bardzo ważne, bo nie mieliśmy zbyt dużo czasu, by przygotować się do gry. Dziś pokazaliśmy kilka wspólnych akcji i mam nadzieję, że w przyszłości będzie ich więcej.




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Oceń legionistów za mecz Legia - Samsunspor


Tobiasz
1
2
3
4
5
6
Burch
1
2
3
4
5
6
Pankov
1
2
3
4
5
6
Jędrzejczyk
1
2
3
4
5
6
Ruben Vinagre
1
2
3
4
5
6
K. Urbański
1
2
3
4
5
6
Augustyniak
1
2
3
4
5
6
W. Urbański
1
2
3
4
5
6
Chodyna
1
2
3
4
5
6
Čolak
1
2
3
4
5
6
Stojanović
1
2
3
4
5
6
Weisshaupt
1
2
3
4
5
6
Elitim
1
2
3
4
5
6
Rajović
1
2
3
4
5
6
Biczachczjan
1
2
3
4
5
6
Żewłakow
1
2
3
4
5
6

Komentarze (1)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

robochłop - 10 minut temu, *.orange.pl

Niezły występ,szkoda ,że ostatnie 20bminut nie zagraliśmu na dwóch napastników...

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Hej Legionisto! Zauważyliśmy, że używasz blokera reklam

Rozumiemy - reklamy mogą być irytujące. Jednak od 25 lat dostarczamy nasze treści całkowicie za darmo, nie chowamy treści tak, jak to robią inne serwisy. Reklamy pomagają nam pokryć koszty działania strony.

Kiedy blokujesz reklamy, zmusza nas to do korzystania z bardziej inwazyjnych formatów reklamowych, czego nie chcemy, a które są trudniejsze do zniesienia dla wszystkich użytkowników.

Czy możesz rozważyć wyłączenie adblocka dla naszej strony? ❤️ To naprawdę by nam pomogło!