Jaka jedenastka na mecz z Samsunsporem?

Woytek, źródło: Legionisci.com

"Będą zmiany w składzie" - zapowiada trener Legii Edward Iordanescu przed czwartkowym starciem z Samsunsporem. Wiadomo, że nie zagrają kontuzjowani Ruben Vinagre i Kamil Piątkowski, ale spodziewamy się więcej roszad w Legii, tym bardziej, że już w niedzielę mecz na stadionie lidera Ekstraklasy. Jaką jedenastkę rumuński szkoleniowiec pośle na boisko przeciwko Turkom? Zachęcamy do ustawiania własnych propozycji składów na mecz.



 



  SKŁAD LEGII - JESIEŃ 2025


Zachęcamy do korzystania z naszej aplikacji 11.legionisci.com, która pozwala Wam na poustawianie składu w prosty sposób zgodnie z Waszymi preferencjami a następnie dzielenie się nim ze znajomymi lub innymi kibicami w ulubionych platformach społecznościowych oraz poniżej w komentarzach!


Jak to działa? Wystarczy wejść na stronę 11.legionisci.com, a następnie wybrać jedno z preferowanych ustawień lub "ręcznie" poustawiać zawodników na boisku. Możesz także wybrać nazwisko zawodnika z listy, dodawać nowych lub podmieniać już dodanych. Po ustaleniu składu wystarczy jednym kliknięciem zapisać obraz PNG z Twoim ustawieniem i bez żadnych ograniczeń używać go w internecie. Po zapisaniu pojawi się link, który wystarczy skopiować i wkleić do komentarza pod jakimkolwiek newsem na legionisci.com - to automatycznie spowoduje wyświetlenie się grafiki.


Aplikacja jest bardzo łatwa w obsłudze, a jej intuicyjny interfejs pozwala na szybkie i efektywne ustalenie składu. Co więcej, dzięki aplikacji 11.legionisci.com możesz być pewny, że Twoja jedenastka będzie dopasowana do najnowszych informacji na temat drużyny i sytuacji kadrowej oraz numerów, z którymi występują gracze.




tagi:
