Oceny legionistów za mecz z Samsunsporem
Najwyższą notę za mecz z Samsunsporem przyznaliście Radovanowi Pankovowi. Występ Serba oceniliście na 3,4 w skali 1-6. Minimalnie niższą notę uzyskał Wojciech Urbański. Z kolei najgorszą ocenę otrzymał Kacper Chodyna - 2-0. W sumie oceniało 841 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,7.
Pankov - 3,4
W. Urbański - 3,3
Żewłakow - 3,1
Jędrzejczyk - 3,1
Burch - 3,0
K. Urbański - 2,9
Weisshaupt - 2,7
Tobiasz - 2,7
Elitim - 2,6
Rajović - 2,6
Augustyniak - 2,4
Stojanović - 2,4
Biczachczjan - 2,3
Čolak - 2,2
Ruben Vinagre - 2,1
Chodyna - 2,0
