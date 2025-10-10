10-12.10: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 10 października 2025 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W ten weekend piłkarze Legii zagrają sparing ze Stalą Rzeszów w LTC. W niedzielę nasi koszykarze zagrają w Toruniu o 12:30 mecz ligowy, który będzie transmitowany w Polsacie Sport 2. Futsaliści udadzą się w sobotę do Opola, a rugbiści do Mysłowic. W niedzielę o 19:00 w hali OSiR Bemowo, pięściarze Legii rozegrają kolejne spotkanie w Polskiej Lidze Boksu - tym razem z Wisłokiem Rzeszów. Bilety kupować można TUTAJ.

Zawodnicy żeglarskiej Legii startować będą także w mistrzostwach Polski kl. Moth, a także Pucharze Polski kl. Finn, Europe Class i Nautica 450.



Justyna Franieczek będzie startowała w Australii w mistrzostwach świata Virtus World Athletics Championships. Antoni Sokołowski i Andrey Hutsailiuk z legijnej sekcji squasha wezmą udział w Hungarian Junior Open.





Rozkład jazdy:

11.10 g. 14:00 Hegemon Mysłowice - Legia Warszawa [rugby]

11.10 g. 14:00 Olimpia Elbląg - GKS Bełchatów

11.10 g. 14:00 Legia Warszawa - Stal Rzeszów [LTC, sparing]

11.10 g. 15:30 PKK 99 Pabianice - Legia II Warszawa [kosz]



11.10 g. 18:00 Ślęza Wrocław - Legionistki Warszawa [piłka nożna kobiet, I liga]

11.10 g. 18:00 Dreman Opole Komprachcice - Legia Warszawa [futsal]

12.10 g. 12:30 Twarde Pierniki Toruń - Legia Warszawa [kosz]

12.10 g. 17:00 Zagłębie Sosnowiec - Podbeskidzie Bielsko-Biała





Młodzież:

11.10 g. 09:00 UKS Irzyk Warszawa '16 - Legia U10 [ul. Irzykowskiego 1a]

11.10 g. 10:00 Legia U15 - UKS Varsovia '11 [CLJ U15][LTC 6]

11.10 g. 11:00 Legia U11 - KS Halinów U12 [ul. Łazienkowska 3]

11.10 g. 13:00 Legia U12 - Hutnik Kraków '14 (sparing) [ul. Łazienkowska 3]

11.10 g. 14:00 BVB Academy WBS Warszawa '17 - Legia U9 [ul. Ledóchowskiej 3]

11.10 g. 16:00 Legia Ladies U18 - Pogoń Szczecin 08/9 (piłka nożna kobiet)[CLJ][LTC 6]

11.10 g. 16:30 Broń Radom '11 - Legia U14 [ul. Narutowicza 9]

11.10 g. 17:00 Escola Varsovia '13 - Legia U13 [ul. Fleminga 2]

12.10 g. 12:00 Legia U7 - Hutnik Warszawa '19 [ul. Łazienkowska 3]

12.10 g. 12:30 Legia U10 - ŁKS Łódź '16 [ul. Łazienkowska 3]

12.10 g. 14:30 Legia U11 - ŁKS Łódź '15 [ul. Łazienkowska 3]



